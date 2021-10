ClickUp

ClickUp erhält 400 Millionen Dollar in Serie-C-Finanzierung und kündigt bedeutende europäische Expansion an

Produktivitätsplattform ClickUp beschleunigt Hyperwachstum und stellt Pläne für umfangreiche Investitionen in Europa vor, die Hunderte von lokalen Arbeitsplätzen schaffen werden

ClickUp, die weltweit einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, erhält 400 Millionen USD in einer Serie-C-Finanzierung. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitsweise von Teams neu zu gestalten und Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtfinanzierung von ClickUp auf 535 Millionen USD und bringt das Unternehmen auf eine Bewertung von vier Milliarden USD.

Die neuen Mittel will ClickUp unter anderem für die Schaffung von 600 europäischen Arbeitsplätzen, die Etablierung einer regionalen europäischen Zentrale und eines neuen Entwicklungszentrums einsetzen . Bereits heute erwirtschaftet ClickUp 40 Prozent des Umsatzes außerhalb der USA. Die Investitionen werden dazu beitragen, den mehr als 275.000 europäischen Teams, die ClickUp bereits nutzen, eine lokalisierte Erfahrung zu bieten. ClickUp wird auch in lokalisierte Versionen seiner Plattform für Frankreich, Deutschland und Spanien investieren, um das anhaltende Wachstum in diesen Ländern zu unterstützen. Weitere Lokalisierungen darüber hinaus sind geplant .

"Die heutige Ankündigung signalisiert den Beginn unserer ehrgeizigen Expansionspläne", sagt Mark Stoddard, Head of International Operations bei ClickUp. "Wir verzeichnen bereits ein unglaubliches Wachstum in der gesamten Region, insbesondere im Vereinigten Königreich, das unser am schnellsten wachsender Markt außerhalb der USA ist. Durch die Investition in Europa werden wir die Erfahrungen unserer bestehenden Kunden verbessern und noch mehr lokale Unternehmen von den Produktivitätsgewinnen durch ClickUp überzeugen."

Die von Andreessen Horowitz und Tiger Global geführte Finanzierungsrunde der Serie C, mit Beteiligung von Lightspeed Venture Partners und Meritech Capital Partners, ist die bisher größte Finanzierungsrunde der Serie C im Markt für Arbeitsplatzproduktivität.

"Das einzige Ziel von ClickUp war es immer, die Welt produktiver zu machen. Zeit ist unsere wertvollste Ressource und wir wollen den Menschen mehr Zeit geben, um sich auf das zu konzentrieren, was ihnen am wichtigsten ist", sagt Zeb Evans, CEO und Gründer von ClickUp. "Wir glauben, dass Software die Menschen produktiver und effizienter machen sollte. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Kapitel und darauf, die Innovationen zu beschleunigen, die dieses Versprechen an unsere Kunden einlösen."

ClickUp ist eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt, dank seiner flexiblen Produktivitätsplattform, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten wollen. Es ist die einzige Lösung, die wirklich alle individuellen Produktivitätstools am Arbeitsplatz in einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenfasst, einschließlich Projektmanagement, Zusammenarbeit mit Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Chat und Ziele.

Im letzten Jahr hat ClickUp seinen Umsatz verdreifacht und seine Nutzerbasis von 200.000 auf 800.000 Teams weltweit erhöht. Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich der Teams von McDonalds, Booking.com und Netflix, entscheiden sich für ClickUp, um den dynamischen Anforderungen ihrer Arbeitsplätze gerecht zu werden.

"ClickUps einzigartiges Angebot auf dem Markt hat ihren Aufstieg zu einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Startups der Welt vorangetrieben. Ihr starkes Wachstum, ihre Produktakzeptanz und ihre Kundenbindung spiegeln den enormen Wert wider, den sie für Unternehmen bieten, welche ihre Produktivität und Effizienz steigern wollen", so David George, General Partner bei Andreessen Horowitz. "ClickUp ist ein Synonym für die Zukunft der Arbeit, und wir freuen uns sehr, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das sich so stark für seine Nutzer und sein Produkt engagiert hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine produktivere Welt zu schaffen."

Um mehr über die Finanzierung und das Wachstum von ClickUp zu erfahren, besuchen Sie www.clickup.com/blog/series-c . U m ClickUp für immer kostenlos auszuprobieren und Ihnen und Ihrem Team einen Tag pro Woche zu sparen, besuchen Sie www.ClickUp.com.

Informationen zu ClickUp

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Produktivitätsplattform, die sich an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten wollen. Es ersetzt alle einzelnen Produktivitätstools am Arbeitsplatz durch eine einzige, einheitliche Plattform, die Projektmanagement, Dokumentenzusammenarbeit, Tabellenkalkulationen, Chat und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Diego, USA. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 800.000 Teams und Millionen von Nutzern dabei geholfen, ein produktiveres Leben zu führen und jede Woche mindestens einen Tag zu sparen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ClickUp.com.

Informationen zu Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz (a16z) ist eine im Silicon Valley ansässige Risikokapitalgesellschaft, die mutige Unternehmer unterstützt, die die Zukunft durch Technologie gestalten. Das Unternehmen ist stufenunabhängig und investiert in Technologieunternehmen der Seed- bis Late-Stage-Phase in den Bereichen Consumer, Enterprise, Bio/Healthcare, Krypto und Fintech. a16z verwaltet ein Vermögen von über 19 Milliarden USD über mehrere Fonds. Sehen Sie hier die Portfoliounternehmen:https://a16z.com/portfolio/.

Informationen zu Tiger Global

Tiger Global Management ist eine führende globale Technologie-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 90 Milliarden USD. Das Unternehmen konzentriert sich auf private und börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Software, Internet und Finanztechnologie. Seit 2001 hat Tiger Global in Hunderte von Unternehmen in mehr als 30 Ländern investiert, darunter Investitionen von der Serie A bis zum Pre-IPO. Das Unternehmen ist bestrebt, mit dynamischen Unternehmern zusammenzuarbeiten, die marktführende Unternehmen in ihren Schwerpunktbereichen betreiben. Zu den Investitionen von Tiger Global gehören JD.com, Toast, Databricks, UiPath, Stripe, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Peloton, Attentive, LinkedIn und Flipkart.

Informationen zu Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners ist eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Beschleunigung von bahnbrechenden Innovationen und Trends in den Bereichen Unternehmen, Verbraucher und Gesundheit konzentriert. In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Lightspeed-Team Hunderte von Unternehmern unterstützt und den Aufbau von mehr als 400 Unternehmen weltweit gefördert, darunter Snap, AppDynamics, Affirm, Epic Games, MuleSoft und Guardant Health. Lightspeed und seine Tochtergesellschaften verwalten derzeit 10,5 Mrd. USD über die globale Lightspeed-Plattform, mit Investmentexperten und Beratern im Silicon Valley, in Israel, Indien, China, Südostasien und Europa. www.lsvp.com

Informationen zu Meritech Capital Partners

Meritech Capital Partners ist ein führender Anbieter von Risikokapital für private Technologieunternehmen in der Spätphase und gehört zu den leistungsstärksten Risikokapitalfirmen der letzten zwei Jahrzehnte. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat insgesamt fast 4 Milliarden USD an Kapital verwaltet. Frühere und aktuelle Investitionen umfassen Alteryx, Anaplan, Auth0, Braze, Coupa, Datadog, Facebook, Looker, MuleSoft, NetSuite, Outreach, Proofpoint, Roblox, Salesforce, Segment, Snowflake, Tableau und UiPath. Die Firma hat Büros in Palo Alto und San Francisco, CA, und ist unter www.meritechcapital.com zu finden.

