Tatu City

Tatu City fliegt die kenianische Diaspora von überall auf der Welt nach Hause

Tatu City, Kenia (ots/PRNewswire)

Tatu City, die ca. 2.000 Hektar große neue Stadt vor den Toren Nairobis, wird einen glücklichen kenianischen Diaspora-Gewinner von jedem Ort der Welt nach Hause fliegen. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos und steht allen im Ausland lebenden Kenianern ab 18 Jahren offen. Als zusätzlichen Bonus kann der Gewinner einen Freund oder ein Familienmitglied einladen, mit ihm nach Hause zu fliegen.

Die Verlosung mit dem Titel „Fly Me Home!" läuft vom 1. April bis zum 30. Juni 2022. Die Auslosung wird am 1. Juli 2022 live auf den sozialen Medienkanälen von Tatu City zu sehen sein.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Laufen, Lornah Kiplagat, die in Tatu City wohnt und Botschafterin für Gesundheit und Wellness in der neuen Stadt ist, sagte bei der Vorstellung der „Fly Me Home!" Kampagne: „Tatu City ist stolz darauf, die kenianische Diaspora und die unglaublich wichtige Rolle, die sie für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes spielt, zu unterstützen. Die kontrollierten Viertel von Tatu City ziehen seit langem Mitglieder der Diaspora an, die nach einer ruhigen, sicheren und schnell ansteigenden Immobilieninvestition in ihrer Heimat Kenia suchen, und wir freuen uns, ihnen die Rückkehr von jedem Ort der Welt aus noch einfacher zu machen!"

Tatu City liegt nur 30 Minuten vom Zentrum Nairobis entfernt und verfügt über zwei Schulen - Crawford International und Nova Pioneer -, in denen täglich mehr als 3.000 Schüler unterrichtet werden, sowie über Tausende von Wohnungen und Einfamilienhäusern in Kijani Ridge, dem besten Wohnviertel der Stadt. Roast by Carnivore, ein Restaurant der Tamarind-Gruppe, dem führenden Gaststättenbetreiber des Landes, wurde im November 2021 am Eingang von Tatu City eröffnet.

Tatu City stellt eine neue Art zu leben und zu denken für alle Kenianer dar, indem es ein einzigartiges Lebens-, Arbeits- und Spielumfeld schafft, das frei von Verkehrsstaus und langen Pendlerwegen ist.

Kenias erste operative Sonderwirtschaftszone, Tatu City, hat mehr als 60 Unternehmen an ihrem wirtschaftsfreundlichen Standort begrüßt, darunter Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Chandaria Industries, Maxxam, Kim-Fay, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, Friendship Group, Davis & Shirtliff und KWAL.

Die Anmeldung zur Verlosung und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter tatucity.com/flymehome. Die Tombola ist vom Betting Control and Licensing Board of Kenya lizenziert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1778608/Tatu_City.jpg

Original-Content von: Tatu City, übermittelt durch news aktuell