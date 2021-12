ProcessMAP Corporation

ProcessMAP veröffentlicht die erste End-to-End Software- und Datenanalyseplattform der Bauindustrie für die Sicherheit von Arbeitern

Bauunternehmen können jetzt die 100 % mobile Softwareplattform von ProcessMAP nutzen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Die ProcessMAP Corporation, die führende Plattform für Digitalisierung und Prozessumwandlung, die Kunden in die Lage versetzt, ihre Risiken in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE) zu minimieren, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach mehr als zwei Jahren Co-Innovation bahnbrechender Lösungen in Zusammenarbeit mit globalen Kunden aus der Baubranche eine der weltweit umfassendsten Softwarelösungen für die digitale Transformation auf den Markt gebracht hat, die speziell auf die Bedürfnisse der Baubranche zugeschnitten ist.

Das Bauwesen - ein makroökonomischer Sektor, der eine umfassende Sicherheitslösung benötigt

Der weltweite Baumarkt wird zwischen 2020 und 2030 um schätzungsweise 4,5 Billionen Dollar auf einen Gesamtwert von 15,2 Billionen Dollar1 wachsen. Dieser makroökonomische Sektor gehört auch zu den Branchen, in denen die meisten Unfälle im Bereich der Arbeitssicherheit auftreten. Im Durchschnitt ist die Zahl der Verletzungen und Unfälle im Baugewerbe 71 % höher als in anderen Branchen.

Da sich die Weltwirtschaft von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erholt und die Investitionen in Bauprojekte zunehmen, besteht ein dringender Bedarf an einem robusten, integrierten, durchgängigen Sicherheitsmanagementsystem, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Bauindustrie zugeschnitten ist.

8 Grundpfeiler für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines Sicherheitsprogramms von Weltrang im Bauwesen

ProcessMAP hat mit einigen der führenden Industrie- und Infrastrukturbauunternehmen zusammengearbeitet, um die gebrauchsfertige Lösung auf seiner bewährten Softwareplattform aufzubauen. Die ProcessMAP-Lösung für das Baugewerbe basiert auf acht Grundpfeilern der Sicherheit:

Etablierung von Standardisierung und Prozesskonsistenz - über alle Bauprojekte und O&M-Standorte hinweg

über alle Bauprojekte und O&M-Standorte hinweg Beschleunigen Sie die Digitalisierung von Schlüsselprozessen mit einer 100 % mobilen Lösung, um die Mitarbeiter zu befähigen, die Effizienz zu steigern und menschliche Fehler zu reduzieren

mit einer 100 % mobilen Lösung, um die Mitarbeiter zu befähigen, die Effizienz zu steigern und menschliche Fehler zu reduzieren Engagement, Befähigung und Anerkennung der Mitarbeiter zur Förderung der Sicherheit

zur Förderung der Sicherheit Integrieren Sie Informations- und Datensilos , um Daten zu zentralisieren und einen ganzheitlichen Überblick über die EHS-Leistung auf jeder Ebene des Unternehmens zu erhalten

, um Daten zu zentralisieren und einen ganzheitlichen Überblick über die EHS-Leistung auf jeder Ebene des Unternehmens zu erhalten Treffen Sie datengestützte Entscheidungen durch integrierte Analysen und Datenvisualisierung

durch integrierte Analysen und Datenvisualisierung Minderung des Risikos durch proaktive Ermittlung von Mängeln und Durchführung von Abhilfemaßnahmen

durch proaktive Ermittlung von Mängeln und Durchführung von Abhilfemaßnahmen Einhaltung interner, kundenbezogener und externer gesetzlicher Anforderungen

interner, kundenbezogener und externer gesetzlicher Anforderungen Institutionalisierung von Wissen, um sicherzustellen, dass wichtiges, auf den Menschen bezogenes Wissen erhalten bleibt

Eine integrierte Suite von fortschrittlichen Software- und Inhaltslösungen für umfassende Sicherheit

Die ProcessMAP-Softwarelösung für die Sicherheit im Bauwesen umfasst wichtige Funktionen, wie z. B. Vorfallmanagement, Auditmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, Risikobewertung, Gefahrenmeldung und Sicherheitsvorschläge, verhaltensbasierte Sicherheit, Schulungsmanagement, Arbeitsfreigabe und andere, die zur Risikominderung und zum proaktiven Schutz der Mitarbeiter beitragen. Die digitale Plattform ist mit vorinstallierten Checklisten für Inspektionen und Audits, Checklisten für sichere Arbeitsgenehmigungen und anderen Inhalten ausgestattet, die einen schnellen Start ermöglichen. Die Lösung verfügt über integrierte fortschrittliche Analysefunktionen, die verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheitsleistung liefern.

Demonstration von Verbesserungen der Sicherheitsleistung auf über 1.000 Baustellen

Sicherheitsprozesse wie Inspektionen, Gefahrenbeobachtungen, Tool Box Talks, Meldung von Zwischenfällen, sichere Arbeitsgenehmigungen und andere spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Sicherheit auf einer Baustelle.

Die ProcessMAP-Plattform für die Sicherheit im Bauwesen wurde in den letzten zwei Jahren an mehr als 1.000 Standorten weltweit eingesetzt, und innerhalb kurzer Zeit konnten erhebliche Prozessveränderungen festgestellt werden:

120 % mehr Meldungen von Gefahren und Beinaheunfällen

250%ige Zunahme der Inspektionen von Anlagen und Arbeitsplätzen

100 % sichere Arbeitsgenehmigungen, die digital über mobile Lösungen ausgestellt werden

140 % weniger Verzögerung bei der Meldung eines Vorfalls innerhalb eines Jahres

300 % mehr Untersuchungen von Vorfällen, die innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen werden

450%ige Steigerung der Gesamtzahl der Aktionspunkte

44 % mehr rechtzeitiger Abschluss von Maßnahmen

Kommentare zu den Neuigkeiten

„Wir freuen uns, eine Sicherheitssoftwarelösung für die Baubranche anbieten zu können. Kunden im Baugewerbe arbeiten in einem der risikoreichsten Bereiche, in dem sich die Risikovariablen ständig ändern. Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung einer sicherheitsorientierten Konstruktion auf der Baustelle", sagt Jagan Garimella, CTO der ProcessMAP Corporation.

„ProcessMAPs lange Tradition der Zusammenarbeit mit Kunden, um gemeinsam bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, zeigt sich erneut in dem, was wir auf den Markt bringen. Es ist die Konvergenz von Technologie, Inhalten und globalen Best Practices, die unseren Kunden einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern verschafft", so Ashish Mohanty2, Leiter des Asien-Pazifik-Geschäfts bei der ProcessMAP Corporation, der ein globales Team zur Entwicklung der Lösung leitete.

Informationen zu ProcessMAP Corporation

Die ProcessMAP Corporation ist für ihre Plattform zur Digitalisierung und Prozesstransformation bekannt, mit der Kunden die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern gewährleisten, Risiken minimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen können. Die ProcessMAP-Plattform umfasst Lösungen für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte (EHS), Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte (ESG) und operatives Risikomanagement (ORM), industrielles IoT und umsetzbare Datenanalysen, um Menschen, Systeme, Anlagen und Einrichtungen miteinander zu verbinden und so die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu fördern. Unser Hauptsitz befindet sich in Ft. Lauderdale, Florida, mit Standorten auf der ganzen Welt, die Kunden in über 140 Ländern bedienen.

