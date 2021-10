ProcessMAP Corporation

ProcessMAP eröffnet ein neues Innovations- und Kundenerfolgszentrum in London, um sein EHS-Softwareangebot in Großbritannien und Kontinentaleuropa zu erweitern

London und Ft. Lauderdale, Florida (ots/PRNewswire)

Das neue Zentrum im Zentrum von London wird zusammen mit einem geografisch verteilten Team die Zusammenarbeit mit Kunden und Nutzern in Großbritannien und Kontinentaleuropa ausweiten.

ProcessMAP Corporation, der führende Anbieter von Softwareplattformen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), gab heute die Gründung eines neuen Innovationszentrums in Großbritannien bekannt. Das neue Zentrum wird eine wichtige Rolle dabei spielen die Zusammenarbeit mit Kunden und Anwendern in Großbritannien zu erleichtern, die gemeinsame Innovationstätigkeit zu beschleunigen und ein noch stärkeres Engagement für den Erfolg unserer Kunden an ihren mehr als 15.000 Standorten in Großbritannien und Kontinentaleuropa ermöglichen.

Strategische Triebkräfte für Wachstum und Expansion in Großbritannien und Kontinentaleuropa

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verursachen in der Europäischen Union (EU) geschätzt einen Verlust von etwa 3,3 % des BIP im Jahr, in Großbritannien sind es 1 %. In den letzten zehn Jahren haben der europäische Politikrahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (European Occupational Safety and Health, OSH) und die britischen HSE-Vorschriften dazu beigetragen, die Arbeitsbedingungen erheblich zu verbessern. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist um fast 30 % (1) zurückgegangen.

Angesichts der Entstehung mehrerer vorrangiger EHS-Bereiche in der EU und in Großbritannien, insbesondere in den Themenfeldern Gesundheit am Arbeitsplatz, psychisches Wohlbefinden und Stress, Prozess- und Bausicherheit sowie COVID-19-Management, setzen neue und alte Kunden die soliden EHS-Lösungen von ProcessMAP ein, und profitieren von der globalen Erfahrung und den fortschrittlichen Analysetools um ihre regionalen und lokalen Anforderungen zu erfüllen. Das ProcessMAP-System ist vollständig auf die spezifischen Branchengesetze und Berichterstattungsrichtlinien der verschiedenen EU-Länder und Großbritanniens abgestimmt.

Da fast 50 der Fortune-2000-Unternehmen ihren Hauptsitz in Großbritannien haben, ermöglicht das britische ProcessMAP-Zentrum dem Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden vor Ort und die gemeinsame Entwicklung bahnbrechender EHS-Lösungen.

ProcessMAPs starke Basis in Großbritannien und Kontinentaleuropa

ProcessMAP hat bereits eine starke Präsenz in Großbritannien und Kontinentaleuropa mit mehr als sechzig Fortune 1000 Unternehmen an über 15.000 Standorten in den meisten Ländern Europas. Zu den Kunden von ProcessMAP in Großbritannien gehören einige der größten Luft- und Raumfahrtunternehmen, Automobilhersteller, führende multinationale, diversifizierte Maschinenbau- und Industrieunternehmen sowie zahlreiche Unternehmen aus der Chemie-, Pharma- und Konsumgüterindustrie, um nur einige zu nennen.

Der Kundenstamm des Unternehmens und die Akzeptanz der Plattform haben in den letzten fünf Jahren mit einer Steigerung von mehr als 400 % ein phänomenales Wachstum erfahren, da zahlreiche wichtige EHS-Prozesse eine digitale Transformation erfahren haben.

Das Team von ProcessMAP UK

Das Team von ProcessMAP in Großbritannien wird von Carl Sanders geleitet, der mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen EHS-Software und Kundenbindung mitbringt. Die Teams in Großbritannien und Kontinentaleuropa werden durch Fachleute mit Erfahrung in den Bereichen HSE, ESG, Industriehygiene, Gesundheit und Wellness am Arbeitsplatz sowie Einhaltung von Vorschriften erweitert und sollen den wachsenden Kundenstamm von ProcessMAP in Großbritannien und Kontinentaleuropa unterstützen.

Kommentare zu den Neuigkeiten

"Das neue ProcessMAP-Zentrum in Großbritannien zeigt unser Engagement für unsere wachsende Gemeinschaft von Kunden und Anwendern in Großbritannien, die auf unsere Plattform und Analysen zurückgreift, um proaktiv Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Arbeitnehmer zu mindern", sagte Dave Rath, CEO der ProcessMAP Corporation.

"Wir freuen uns über den Start des britischen Zentrums, mit dem wir unsere Innovationtätigkeit und die Zusammenarbeit mit unseren Kunden beschleunigen können", sagte Carl Sanders, General Manager des britischen Innovations- und Kundenerfolgszentrums von ProcessMAP. "Ich freue mich, bei ProcessMAP einzusteigen und bei der Einführung und Erweiterung unserer Dienstleistungen in Großbritannien und auf dem europäischen Markt zu helfen", fügte er hinzu.

(1) - Europäischer Aktionsplan zur Säule der sozialen Rechte (2021)

Informationen zu ProcessMAP Corporation

Die ProcessMAP Corporation ist für ihre Plattform zur Digitalisierung und Prozesstransformation bekannt, mit der Kunden die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern gewährleisten, Risiken minimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen können. Die ProcessMAP-Plattform umfasst Lösungen für Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte (EHS), Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte (ESG) und operatives Risikomanagement (ORM), industrielles IoT und umsetzbare Datenanalysen, um Menschen, Systeme, Anlagen und Einrichtungen miteinander zu verbinden und so die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu fördern. Wir haben unseren Hauptsitz in Ft. Lauderdale, Florida, mit Standorten auf der ganzen Welt und bedienen Kunden in über 140 Ländern. Besuchen Sie https://www.processmap.com/, um mehr zu erfahren.

Kontakt für Medien- und Analystenbeziehungen

Sandeep Rath Director, Global Product Marketing and Analyst Relations srath@processmap.com

