Lucid bringt Cloud-Visualisierungslösung Lucidscale auf den Markt und erweitert damit seine visuelle Kollaborations-Suite

Lucid, der führende Anbieter von visueller Kollaborationssoftware, hat heute mit Lucidscale ein drittes Produkt zu seiner visuellen Kollaborationsplattform hinzugefügt. Lucidscale ist eine Cloud-Visualisierungslösung, mit der Unternehmen ihre Cloud-Umgebung darstellen, verstehen und optimieren können.

Lucidscale generiert automatisch präzise, dynamische Cloud-Visualisierungen und reduziert damit den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Cloud-Dokumentation und -Visualisierung erheblich. Diese automatisierten Diagramme ermöglichen es Teams, Cloud-Umgebungen für Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) schneller und effektiver zu entwerfen, aufzubauen, bereitzustellen und Fehler zu beheben. Dank Lucidscale können anwendende Personen Pläne dokumentieren, Implementierungen überprüfen und sowohl mit technischen als auch mit nicht-technischen Teams wichtige Informationen teilen. Dies hilft bei der Einhaltung von Compliance, der Sicherheit und dabei, interne Best Practices zu überwachen und die Konsistenz im gesamten Unternehmen zu wahren.

"Unternehmen benötigen heute mehr denn je einen klaren Einblick in ihre komplexen und sich ständig verändernden Cloud-Umgebungen, um sich schnell anpassen, planen und skalieren zu können. Darüber hinaus benötigen Teams, die sich aus verschiedenen Stakeholdern zusammensetzen, ein neues Maß an technischer Abstimmung und Verständnis", sagt Karl Sun, Mitbegründer und CEO von Lucid. "Lucidscale ermöglicht es sowohl technischen als auch nicht-technischen anwendenden Personen, bessere Cloud-Entscheidungen zu treffen und ihre Cloud-Umgebungen zu verstehen. Wir freuen uns, diese wichtige Lösung in unsere Visual Collaboration Suite aufzunehmen, da wir so Teams aller Art dabei helfen, die Zukunft zu sehen und zu gestalten."

Mit Lucidscale können Teams effektiver arbeiten:

AUTOMATISIEREN: Einfaches Automatisieren und Referenzieren der Cloud-Dokumentation für den internen und externen Austausch mit Dritten - automatisch generierte Diagramme reduzieren den manuellen Zeitaufwand, die Kosten und potenzielle Ungenauigkeiten, die bei der manuellen Erstellung dieser Diagramme auftreten können. Die Cloud-Visualisierung in Lucidscale erfolgt in Echtzeit.

VERSTEHEN: Das Visualisieren tausender Komponenten, aus denen eine Cloud-Umgebung besteht - Lucidscale hilft Unternehmen, den aktuellen Zustand ihrer Cloud-Architektur zu verstehen, sodass sie den zukünftigen Zustand effektiver planen können. Diese einfache Darstellung hilft Angestellten dabei zu verstehen, wie es zu Ausfällen kommt, nach Bereichen zu suchen, die optimiert werden können, die Cloud-Infrastruktur anderen technisch nicht versierten Nutzenden zu erklären, unnötige Risiken zu beseitigen und daraus resultierende Kosten für das Unternehmen zu vermeiden.

ÜBERPRÜFEN: Überprüfen, ob Cloud-Migrationen und -Implementierungen korrekt durchgeführt wurden - Fehler bei der Cloud-Implementierung können folgenreich sein, von Ausfallzeiten bis hin zu verpassten Terminen, und sie können den Bemühungen um Compliance entgegen stehen. Mit präzisen Cloud-Visualisierungen können Teams einfach überprüfen, ob das, was geplant war, auch tatsächlich in der Cloud-Umgebung implementiert wurde.

Lucidscale basiert auf der Visual Collaboration Platform von Lucid und vereint zehn Jahre bewährte Daten- und Sicherheitsfunktionen mit dem Bereich der Cloud-Visualisierung. Als Teil der Lucid Visual Collaboration Suite ermöglicht Lucidscale zusammen mit Lucidchart, der intelligenten Diagramm-Anwendung, und Lucidspark, der virtuellen Whiteboard-Anwendung, verschiedensten Teams die Zusammenarbeit und klare Kommunikation von komplexen Themen, unabhängig vom Standort.

Erfahren Sie hier mehr über die Lucid Visual Collaboration Suite. Um Lucidscale kennenzulernen, besuchen Sie lucidscale.com/de.

Über Lucid

Lucid bietet die einzige visuelle Kollaborations-Suite, die Teams dabei hilft, die Zukunft zu gestalten - von der Idee bis zur Umsetzung. Die Produkte Lucidchart und Lucidspark bieten Anwendenden ein durchgängiges Erlebnis, das Teams durch Zusammenarbeit und klare Kommunikation ermöglicht, die Zukunft zu sehen und zu gestalten.

Die Produkte von Lucid werden von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt, darunter Google, GE, NBC Universal und T-Mobile sowie 99 % der Fortune 500. Zu den Partnern von Lucid gehören Branchenführer wie Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce und Microsoft. Seit seiner Gründung hat das in Utah ansässige Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen für seine Produkte, sein Geschäft und seine Unternehmenskultur erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter lucid.co/de.

Über Lucidscale

Lucidscale ist eine Cloud-Visualisierungslösung, die Unternehmen hilft, ihre Cloud-Umgebung darzustellen und zu verstehen. Als Teil der visuelle Kollaborations-Suite von Lucid erzeugt die Anwendung automatisch exakte dynamische Cloud-Diagramme, die Teams bei der effektiven Planung, Entwicklung, Bereitstellung und Fehlerbehebung in wachsenden Unternehmen unterstützt. Die Produkte von Lucid werden von führenden Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Google, GE, NBC Universal und T-Mobile sowie 99 % der Fortune 500. Seit seiner Gründung hat das in Utah ansässige Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen für seine Produkte, sein Geschäft und seine Unternehmenskultur erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter lucidscale.com/de.

