5G-Chips von Metanoia und NXP versorgen 5G NR Indoor Small Cell von HFCL.

9. März 2023

Metanoia Communications Inc. („Metanoia") gibt in Zusammenarbeit mit NXP® Semiconductors NV. („NXP") bekannt, dass HFCL die 5G-NR RF Transceiver von Metanoia sowie die Layerscape® - und Layerscape-Access-Prozessorreihe von NXP für die All-in-One 5G 2T2R Indoor Small Cell von HFCL ausgewählt hat, um eine hervorragende und zuverlässige 5G-Mobilfunkabdeckung in Innenräumen zu bieten. Zusammen bieten die Prozessoren von Metanoia RFIC und NXP einen außergewöhnlich kleinen Formfaktor und die Fähigkeit für HFCL, einen aggregierten Durchsatz von mehr als 1 Gbps zu liefern, was ihn ideal für 5G-Lösungen in Gebäuden und für Private-5G-Netzwerke wie Gastgewerbe, MDU, Campus und mehr macht.

HFCL ist ein führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Kommunikationsprodukten der nächsten Generation und integrierten Lösungen sowohl in Indien als auch im Ausland anbietet. Sein 5G-Portfolio umfasst 5G Radio Access Network (RAN) und Transportprodukte, die den Bedürfnissen von Kommunikationsdienstleistern, Unternehmen und Branchen entsprechen.

„5G Small Cells sind ein wesentlicher Bestandteil des wachsenden 5G-RAN-Portfolios von HFCL, um Telekommunikationsunternehmen dabei zu helfen, die 5G-Abdeckung zu verbessern und private 5G-Lösungen für den digitalen Wandel verschiedener Branchen zu ermöglichen. Für unsere 2T2R-Indoor-Small-Cell-Plattform freuen wir uns, 5G-NR RFIC von Metanoia auszuwählen, das HFCL maximale Flexibilität bietet, um eine breite Palette von 5G-Indoor-Small-Cell-Lösungen über Frequenzbänder und Formfaktoren hinweg zu liefern, die unseren Kundenbedürfnissen sowohl in Indien als auch weltweit entsprechen", so Mahendra Nahata, Managing Director, HFCL.

Metanoia RFIC, MT3812 eignet sich hervorragend für leistungsorientierte und preisempfindliche 5G-Small-Cell- oder RU-Anwendungen. MT3812 ist ein stromsparender Sub-6GHz 2×2 RFIC, der bis zu 200 MHz Bandbreite in Sende- und Empfangs-TDD-Modi und 400 MHz im DPD-Modus unterstützt.

„Wir sind stolz darauf, dass HFCL Metanoia für unser erstklassiges 5G RFIC ausgewählt hat, um es mit der Hochleistungs-NXP-Layerscape-Access-Plattform zu kombinieren. Die wachsende Produktreihe von integrierten 5G-Produkten von Metanoia bietet hochleistungsfähige, kostengünstige und stromsparende 5G-Lösungen, um 5G-massive Bereitstellungen weltweit zu ermöglichen", bemerkte Dr. Stewart Wu, President und CEO von Metanoia. „Metanoia ist begeistert, HFCL bei der Einführung zukünftiger Produkte in ihren angestrebten 5G-Märkten zu unterstützen."

Die leistungsstarke Layerscape-Produktreihe von Multicore-Prozessoren und 5G-NR-programmierbaren Basisband-Prozessoren von NXP ist Teil des Antenne-zu-Prozessor-Portfolios von NXP zur Beschleunigung von 5G-Bereitstellungen, das erweiterte Leistung und Sicherheit für Infrastruktur-, Industrie- und Automobilanwendungen bietet.

„Die fortschrittlichen Fähigkeiten der Layerscape-Reihe von NXP und unser breiteres 5G-Portfolio unterstützen die weitreichenden Anforderungen von 5G-Netzwerkbereitstellungen", erklärte Jeff Steinheider, Vice President und General Manager, Industrial Edge, NXP. „Die Zusammenarbeit mit Metanoia und HFCL hat eine differenzierte 5G-Small-Cell-Lösung geschaffen, die dazu beitragen wird, die 5G-Abdeckung zu erweitern und neue 5G-Anwendungsfälle voranzutreiben."

Metanoia mit Sitz in Hsinchu, Taiwan, hat zur Entwicklung mehrerer Generationen von Halbleiter-SoC-Lösungen für kabelgebundene Breitbandlösungen beigetragen und konzentriert sich nun darauf, neue Produkte in den 5G-NR-Märkten einzuführen.

