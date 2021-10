Vention

Vention erweitert sein Netzwerk zertifizierter Systemintegratoren durch Partnerschaften mit Schweiger GmbH und mWorks GmBH

Berlin (ots/PRNewswire)

Vention, die Cloud-basierte Plattform für Fertigungsautomatisierung (MAP), gab heute die Aufnahme von zwei neuen zertifizierten Systemintegratoren (CSI) in sein deutsches Netzwerk bekannt. Die A. Schweiger GmbH und die mWorks GmbH werden die Fertigungsautomatisierungsanlagen von Vention in der DACH-Region vermarkten, verkaufen und deren Einsatz erleichtern.

Vention's MAP ermöglicht es Kunden in der DACH-Region, Cloud-first-Automatisierung einzuführen, die sowohl flexibel als auch für Unternehmen jeder Größe zugänglich ist. Mit Partnern wie Schweiger in Bayern und Baden Württemberg sowie mWorks im Großraum Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist das Vertriebsnetz von Vention bestens geeignet, um wichtige deutsche Produktionsregionen zu bedienen.

Da sich die Fertigungsstrategien weltweit verändern, ist Onshoring zu einer wichtigen Initiative in der Europäischen Union geworden. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, suchen deutsche Fertigungsunternehmen nach innovativen, flexiblen Automatisierungslösungen, die die Produktion verbessern und die schnellste Investitionsrendite ermöglichen. Die Robotik-, Automatisierungs- und industriellen Rahmenlösungen von Vention ermöglichen eine "lego"-ähnliche Entwicklungserfahrung mit dem Komfort einer E-Commerce-Plattform. Der lokale Kontakt und die Vor-Ort-Dienstleistungen sind für die DACH-Region jedoch nach wie vor von entscheidender Bedeutung, und die Unterzeichnung dieser Schlüsselpartner wird es Vention ermöglichen, seine Go-to-Market-Strategie zu lokalisieren.

"Vention ist sehr erfreut über die Partnerschaft mit Schweiger und mWorks, um die wichtigsten deutschen Produktionsregionen zu bedienen. Die Möglichkeit, Vention-Lösungen und Automatisierungsperipheriegeräte für deren etablierten Kundenstamm anzubieten, ist ein echter Gewinn für Auftraggeber, Integratoren und Endanwender. Die Bündelung der Kräfte zwischen unseren Vertriebspartnern und den direkten Vention-Mitarbeitern in Berlin wird unseren deutschen Kunden eine erstklassige Erfahrung garantieren", sagte Peter Martinez, Leiter des zertifizierten Systemintegrator-Kanals bei Vention.

"Schweiger und mWorks an Bord zu haben, ist die natürliche Ergänzung zu unserem Berliner Team. Europa ist eine wichtige Wachstumsachse für Vention auf dem Weg ins Jahr 2022, und unsere mehrsprachigen Mitarbeiter in Deutschland sind bestrebt, unsere Partner auf dem gesamten Kontinent zu unterstützen", so Genevieve Pellerin, Sales Manager der Vention GmbH.

"Für unsere Kunden ist es wichtig, dass Projekte schnell, einfach und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. In der Vergangenheit war mWorks bereits für seine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit bekannt. Die Zusammenarbeit mit Vention hat uns noch schneller gemacht! Das Projekterlebnis für die Kunden ist so, wie es im Jahr 2021 sein soll: online, visuell in der Darstellung, transparent im Preis, flexibel und schnell in der Umsetzung", so Björn Möser, Engineering Team Leader bei mWorks.

"Vention ist ein innovatives Unternehmen, das das Potenzial hat, den weitgehend etablierten Markt in Deutschland umzukrempeln. Die Mission von Vention passt zu Schweiger: einfache, industrietaugliche Automatisierungen, die schnell einsatzbereit sind und sich leicht verändern und umrüsten lassen", so Christoph Schweiger, Geschäftsführer der A. Schweiger GmbH

Über Vention:

Vention wird in über 2.000 Fabriken auf fünf Kontinenten eingesetzt und hilft einigen der innovativsten Hersteller der Welt, ihre Produktionsanlagen in nur wenigen Tagen zu automatisieren. Mit der Online-Plattform für Fertigungsautomatisierung können Kunden automatisierte Anlagen direkt über ihren Webbrowser entwerfen, automatisieren, bestellen und einsetzen. Der europäische Hauptsitz von Vention befindet sich in Berlin, Deutschland. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie vention.io.

