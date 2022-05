Teamwork Commerce

Teamwork Commerce sammelt bei Londoner Sound of Fashion-Veranstaltung weitere 2.500 Dollar für die Ukraine-Krise

Tampa, Fla. (ots/PRNewswire)

Teamwork Commerce, ein Unternehmen für Einzelhandelsverwaltungssoftware, gab heute bekannt, dass es weitere 2.500 Dollar an den Global Giving's Ukraine Crisis Relief Fund durch sein Sponsoring der jüngsten Londoner Veranstaltung „The Sound of Fashion" gespendet hat. Dies kommt zu den mehr als 34.000 Dollar hinzu, die sie bereits haben. Die dreistündige Veranstaltung, an der über 400 Personen teilnahmen, diente dazu, aufstrebende Londoner Musiker und Modedesigner zu feiern und gleichzeitig Spenden für die anhaltende Krise in der Ukraine zu sammeln.

Teamwork, das vor kurzem eine Niederlassung in London eröffnet hat und für einige der größten Modehändler der Welt Verkaufsstellen und Auftragsverwaltung anbietet, möchte der Stadt etwas zurückgeben, indem es der örtlichen Gemeinschaft hilft.

Gegründet von Michael Mauerer, dem Erfinder von Retail Pro und Quickbooks POS, hat das Team von Teamwork Commerce eine große Leidenschaft für alles, was den Einzelhandel betrifft. Mit Niederlassungen in 9 Ländern ist es für das Unternehmen ein wichtiges Anliegen, den lokalen Gemeinschaften etwas zurückzugeben.

Die Veranstaltung „The Sound of Fashion" wurde eröffnet von Danica Hunter und bestand aus drei Designern ( Christiana Hadjipapa, Thora Stefansdottir und Lynn La Yaung) und drei Musikern ( Chinchilla, Steinbruch und Adora). In Paaren aufgeteilt, hatte jeder Musiker die Aufgabe, ein 20-minütiges Set zu einem Laufsteg der neuesten Kollektion des Designers zu gestalten.

Die Veranstaltung, zu der auch ein separater Designer-Showroom, DJ-Sets und eine Afterparty gehörten, wurde von Jonathan Mauerer, VP Operations bei Teamwork Commerce, moderiert.

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg", erklärt Mauerer. „Wir haben den Veranstaltungsort komplett ausverkauft und 100% der Ticketverkäufe gespendet, aber der wichtigste Aspekt für uns war, dass wir einige der besten jungen Kreativen Londons fördern und ihnen eine Plattform geben konnten, auf der sie ihre unglaublichen Talente präsentieren konnten."

„Als Organisation wollen wir die Hilfsmaßnahmen für die Ukraine auf jede erdenkliche Weise unterstützen", so Mauerer weiter, "wir sind allen Teilnehmern dieser Veranstaltung dankbar, dass sie uns dies ermöglichen."

Um für den Global Giving Ukraine Crisis Relief Fund zu spenden, besuchen Sie https://www.globalgiving.org/fundraisers/teamwork-ukraine/

Über Teamwork Commerce Teamwork Commerce ist eine führende Omnichannel-Lösung, die Einzelhändlern Point-of-Sale, Order Management, Inventory Control, CRM und Analytics bietet. Top-Einzelhändler in über 20 Ländern weltweit nutzen Teamwork Commerce, um die Reibungsverluste im Einzelhandel zu verringern und ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.teamworkcommerce.com.

