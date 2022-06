Ministry of Tourism of Saudi Arabia

SAUDI-ARABIEN STARTET EINE DER WELTWEIT GRÖSSTEN INVESTITIONEN IN DIE NÄCHSTE GENERATION VON TOURISMUSFACHLEUTEN

Jeddah (ots/PRNewswire)

Saudi-Arabien investiert 100 Millionen US-Dollar in die Ausbildung von über 100.000 jungen Menschen für den Tourismus

"Tourism Trailblazers" zur Förderung von Auszubildenden auf allen Karrierestufen

Das Programm wird von den besten globalen Tourismusschulen unterstützt

Das saudi-arabische Tourismusministerium hat heute ein neues Programm gestartet, um 100.000 junge Saudis mit den wichtigsten Fähigkeiten im Gastgewerbe auszustatten, die für eine Karriere in der florierenden Tourismusbranche des Königreichs erforderlich sind.

Die "Tourism Trailblazers", die von Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus in Saudi-Arabien, auf der 116. Sitzung des Exekutivrats der Welttourismusorganisation in Jeddah ins Leben gerufen wurden, werden den zukünftigen Führungskräften der Tourismusbranche fundierte globale Erfahrungen vermitteln.

Das Programm zielt darauf ab, im Jahr 2022 100.000 Saudis auszubilden. Die Kampagne begann Ende 2020 mit der Einführung einer neuen Strategie zur Entwicklung des Humankapitals in der aufstrebenden Tourismusbranche des Königreichs, die darauf abzielt, mehr saudische Staatsangehörige für den Sektor zu gewinnen.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister Saudi-Arabiens, sagte: "Es ist wichtig, dass wir jetzt in unsere Jugend investieren. Die Schaffung qualifizierter Arbeitskräfte mit dem Talent und dem Ehrgeiz, den Tourismussektor regional und global zu unterstützen und voranzutreiben, ist der Schlüssel zur Verwirklichung der Vision 2030. Dieses Programm zeigt unser Engagement, junge Menschen zu stärken, indem wir ihnen die richtigen Fähigkeiten, Unterstützung und Möglichkeiten bieten, die Zukunft der Tourismusbranche zu gestalten."

Laut Seiner Exzellenz hat das Programm drei Hauptziele, die darauf abzielen, Talente in der Branche zu fördern, zu entwickeln und zu unterstützen. Es zielt darauf ab, eine Kultur der Professionalität zu verbreiten, aufstrebenden Fachleuten zu helfen, das Wissen und die Qualifikationen zu erwerben, die für den Einstieg in die Branche erforderlich sind, und ihren Erfolg durch die Verfeinerung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Das Programm wird Auszubildenden helfen, Arbeitsplätze in der Branche zu sichern, einschließlich saisonaler, Teilzeit- oder Vollzeitmöglichkeiten im ganzen Königreich.

Seine Exzellenz betonte ferner, dass diese und andere Initiativen darauf ausgerichtet sind, dienationale Tourismusstrategie und die saudischen Vision 2030-Ziele zu verfolgen, einschließlich der Schaffung von einer Million neuer Arbeitsplätze im Tourismus bis 2030.

Mohammed Bushnag, stellvertretender Minister für Humankapital, sagte: "Eine finanzielle Investition dieser Größenordnung zeigt unsere Entschlossenheit, unsere Jugend mit den Werkzeugen auszustatten, die sie braucht, um erfolgreich zu sein. Drei Viertel der saudischen Staatsangehörigen betrachten die Tourismusbranche inzwischen als praktikable Karriereoption. Die Träume unserer Tourism Trailblazers zu unterstützen und ihre Weiterbildung an den besten Schulen der Welt zu ermöglichen, ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir uns weiterhin zu einem Global Player in der Branche entwickeln."

Die Teilnehmer des Programms werden von Schulungsstipendien an führenden globalen Institutionen in Frankreich, Spanien, der Schweiz, Großbritannien, Australien und Italien profitieren. Bewerbungen werden nicht nur von frischen Absolventen angenommen, sondern auch von Saudis, die bereits in der Branche arbeiten und eine Karriere in den Bereichen Tourismus, Gastgewerbe, Kulinarik, Service und Vertrieb anstreben.

Seine Exzellenz fügte hinzu, dass die hochspezialisierten Programme die Stipendiaten befähigen werden, indem sie sie mit den Fähigkeiten und Qualifikationen ausstatten, die für einen sicheren Eintritt in den Arbeitsmarkt erforderlich sind.

Seine Exzellenz fügte hinzu, dass die hochspezialisierten Programme die Stipendiaten befähigen werden, indem sie sie mit den Fähigkeiten und Qualifikationen ausstatten, die für einen sicheren Eintritt in den Arbeitsmarkt erforderlich sind.

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Über das Tourismusministerium von Saudi-Arabien

Das saudi-arabische Tourismusministerium leitet das saudische Tourismus-Ökosystem mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde und des Tourism Development Fund. Das Ministerium legt die Strategie des Tourismussektors des Königreichs fest und ist verantwortlich für die Entwicklung von Richtlinien und Vorschriften, die Entwicklung des Humankapitals, die Erhebung von Statistiken und die Gewinnung von Investitionen.

Es arbeitet in Partnerschaft mit der saudischen Tourismusbehörde, die Saudi-Arabien als globales Tourismusziel fördert, und dem Tourism Development Fund, der die Investitionsstrategie des Ministeriums umsetzt, indem er Mittel für die Entwicklung des Sektors bereitstellt.

Unter der Leitung Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb wurde das Ministerium im Februar 2020 gegründet, nachdem Saudi-Arabien 2019 zum ersten Mal in seiner Geschichte für internationale Freizeittouristen geöffnet wurde. Saudi-Arabien will bis 2030 100 Millionen Tourismusbesuche begrüßen und damit den Beitrag des Sektors zum BIP von 3% auf 10% erhöhen.

Über die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen

Die Welttourismusorganisation (UNWTO) ist die Organisation der Vereinten Nationen, die für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und allgemein zugänglichen Tourismus zuständig ist.

Als führende internationale Organisation im Bereich des Tourismus fördert die UNWTO den Tourismus als Motor für Wirtschaftswachstum, integrative Entwicklung und ökologische Nachhaltigkeit und bietet dem Sektor Führung und Unterstützung bei der Förderung von Wissen und Tourismuspolitik weltweit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834904/Ministry_of_Tourism_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834902/Ministry_of_Tourism_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834903/Ministry_of_Tourism_3.jpg

Original-Content von: Ministry of Tourism of Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell