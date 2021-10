Yinchuan Municipal Bureau of Commerce

Multimedia-Pressemitteilung: Yinchuan, eine Stadt im Hinterland von China, betritt durch internationalen grenzüberschreitenden E-Commerce die Weltbühne

Yinchuan, China (ots/PRNewswire)

Am 19. August 2021 fanden im chinesischen Yinchuan erfolgreich die 5. grenzüberschreitende E-Commerce-Ausstellung Expo von China und den arabischen Staaten und der Innovations- und Entwicklungsgipfel für grenzüberschreitenden E-Commerce statt. 12 Projekte wurden im Rahmen des Gipfels unterzeichnet und das geplante Investitions- und Handelsvolumen erreichte 1,246 Milliarden Yuan (193,63 Millionen USD). Basierend auf der erfolgreichen Durchführung der "China-Arab States Expo" in diesem Jahr strebt Yinchuan bis 2022 mindestens drei grenzüberschreitende E-Commerce-Demonstrationszonen und Inkubationsstandorte an, die auf die Unterstützung von mehr als 100 grenzüberschreitenden E-Commerce-Unternehmen ausgelegt sind. Das jährliche Transaktionsvolumen des grenzüberschreitenden E-Commerce in der Stadt wird voraussichtlich um mehr als 15 % steigen. Die Stadt Yinchuan widmet sich dem Aufbau einer grenzüberschreitenden E-Commerce-Branche mit zahlreichen herausragenden Merkmalen und der Umgestaltung der neuen Vorteile der Qualitätsentwicklung von Yinchuan.

Jeder Ort auf der Erde hat das Potenzial, ein Zentrum zu werden, vorausgesetzt, er kann ausreichend Ressourcen miteinander kombinieren.

2019 genehmigte der Staatsrat der Volksrepublik China die Einrichtung der chinesischen Pilotzone für grenzüberschreitenden E-Commerce in Yinchuan, die der Binnenstadt Yinchuan neue Möglichkeiten bietet, sich auf der Weltbühne zu etablieren.

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: "Es ist schwierig, die goldene Chance zu ergreifen, wenn dir das Glück in die Hände fällt, daher ist es wichtig, die Chance zu ergreifen, um so schnell wie möglich zu handeln."

Die Stadt Yinchuan, die Provinzhauptstadt der Autonomen Region Ningxia Hui in China, hat rasch Maßnahmen ergriffen und ein führendes Gremium für eine umfassende Pilotzone für grenzüberschreitenden E-Commerce unter der Leitung der wichtigsten Regierungsbeamten der Stadtverwaltung zu gründen und hat die Stellungnahmen zur Beschleunigung der Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce herausgegeben und der Entwicklung des grenzüberschreitenden E-Commerce neue Impulse und Impulse verliehen.

Ein Regierungsbeamter des Handelsamts der Stadt Yinchuan erklärte: "Angesichts neuer Möglichkeiten muss die Stadt Yinchuan ihre eigenen Vorteile definieren und die Vorteile in wichtige Verbindungspunkte integrieren."

Der Mut, es vor den anderen zu versuchen, Reformen und Innovation in Angriff zu nehmen, das prägt die Stadt Yinchuan. Angesichts neuer Möglichkeiten wird die Provinzhauptstadt Yinchuan im Hinterland Chinas das industrielle Wachstum des grenzüberschreitenden E-Commerce als neuen Impuls für die Entwicklung betrachten. Die Stadt wird große Anstrengungen unternehmen, um sich sprunghaft zu entwickeln, eine führende Position einzunehmen und der Stadt eine strahlende Zukunft zu bieten.

