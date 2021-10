Spider Strategies

Spider Impact V5 -- Passen Sie sich an und verwirklichen Sie Ihre Strategie!

Washington (ots/PRNewswire)

Spider Strategies hat heute Spider Impact®, Version 5, vorgestellt und damit sein Engagement bekräftigt, Unternehmen zu helfen, ihre Geschäftsstrategie schnell anzupassen und umzusetzen und sich so auf die beispiellosen, anhaltenden Marktveränderungen einzustellen. Spider Impact ist die Software-as-a-Service-Lösung von Spider Strategies. Sie richtet die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) und Initiativen eines Unternehmens an der Strategie aus, bindet die Mitarbeiter in die Leistungssteigerung ein, personalisiert den Zugang zu Inhalten und Daten, vereinfacht Meetings für Führungskräfte und bietet solide Entscheidungshilfen.

"Wir sind besonders stolz auf die Leistungen von Spider Impact für Organisationen, die ihre Strategien ändern, die sich anpassen, um zu überleben und um auf das sich wandelnde Arbeitsumfeld und die Marktbedürfnisse zu reagieren", sagte Conor Crimmins, Gründer und COO, Spider Strategies.

Die wichtigsten Leistungen von Spider Impact:

Strategieumsetzung. Erzielung einer strategischen Ausrichtung durch Weitergabe Ihrer Strategie an alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens, so dass die Mitarbeiter erkennen können, inwiefern ihre Aufgaben zur Erreichung der übergeordneten Ziele beitragen.

Erzielung einer strategischen Ausrichtung durch Weitergabe Ihrer Strategie an alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens, so dass die Mitarbeiter erkennen können, inwiefern ihre Aufgaben zur Erreichung der übergeordneten Ziele beitragen. Strategische Initiativen. Visualisierung der Auswirkungen Ihrer strategischen Initiativen auf die Unternehmensleistung: Identifizieren Sie schnell leistungsschwache oder ineffektive Initiativen und verlagern Sie Budget und Ressourcen umgehend auf Initiativen, die die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Visualisierung der Auswirkungen Ihrer strategischen Initiativen auf die Unternehmensleistung: Identifizieren Sie schnell leistungsschwache oder ineffektive Initiativen und verlagern Sie Budget und Ressourcen umgehend auf Initiativen, die die gewünschten Ergebnisse erzielen. Besprechungen der neuen Art. Mit Spider Impact Briefings verwandeln Sie jede Besprechung in eine datengesteuerte Interaktion zur Entscheidungsfindung, ohne zeitaufwändige Vorbereitungen oder kostspielige Papierberichte.

Mit Spider Impact Briefings verwandeln Sie jede Besprechung in eine datengesteuerte Interaktion zur Entscheidungsfindung, ohne zeitaufwändige Vorbereitungen oder kostspielige Papierberichte. Business Intelligence. Verwaltung der Vorgänge im Einklang mit der Organisationsstrategie. Detaillierte Datenanalysen und Strategievisualisierungen werden im neuen Datasets-Modul von Spider Impact zusammengeführt, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und Entscheidungshilfen zu bieten.

Verwaltung der Vorgänge im Einklang mit der Organisationsstrategie. Detaillierte Datenanalysen und Strategievisualisierungen werden im neuen Datasets-Modul von Spider Impact zusammengeführt, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und Entscheidungshilfen zu bieten. Datenverwaltung und Sicherheit. Mit der branchenführenden Data Governance und Sicherheit von Spider Impact können Sie den Zugriff auf Leistungsdaten individuell auf jeden Einzelnen im Unternehmen abstimmen.

"Unsere Arbeitsweise hat sich verändert", sagte Crimmins. Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn wir die Geschäftsstrategien nicht an Veränderungen im Markt anpassen können. Spider Impact gibt Menschen die benötigten Daten und Informationen auf eine Art und Weise, die ihre Nutzung schnell, einfach und verständlich macht."

Weitere Informationen zu Spider Impact oder Spider Strategies finden Sie unter https://www.spiderstrategies.com/.

Informationen zu Spider Strategies

Der Fokus von Spider Strategies ist einfach: Wir wollen Software entwickeln, die die Arbeit einfacher macht. Spider Strategies hilft seinen Kunden, ihre beste strategische Leistung durch intuitive, leistungsstarke, methodik-agnostische, Performance-Management-Software zu erreichen. Spider Strategies ist ein privat geführtes US-Unternehmen mit Sitz in Minnesota und wird von einem Netzwerk von Partnern und Wiederverkäufern auf der ganzen Welt unterstützt.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663229/Spider_Strategies_Logo.jpg

