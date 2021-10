Kenzo Digital

Neue dynamische, immersive Kunstinstallation von Kenzo Digital in der Skyline von New York City im SUMMIT One Vanderbilt

New York (ots/PRNewswire)

Air, ein weltveränderndes, multisensorisches Kunsterlebnis, eröffnet am 21. Oktober 2021

Kenzo Digital ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit SL Green Realty Corp. Air zu präsentieren , ein atemberaubendes neues immersives Kunsterlebnis im SUMMIT One Vanderbilt. In einem wahren Liebesbrief an die Stadt hat der gefeierte Künstler Kenzo Digital einen 300 m hohen Veranstaltungsort mit einer Aussicht, die von Coney Island bis zum Bronx Zoo reicht, genommen und eine multisensorische, transformative Erfahrung geschaffen, die bahnbrechend und euphorisch ist und die Art und Weise, wie wir die Skyline von New York City betrachten, für immer verändern wird.

"New York City ist mein Zuhause, meine ständige Inspirationsquelle, sie hat mich geformt und mir so viel gegeben", so Kenzo Digital. "Mit Air möchte ich einen Raum schaffen, der das berauschende Gefühl der Sehnsucht und Inspiration, das mir New York gibt, mit jedem teilt, der sie besucht - ein Leuchtfeuer der Möglichkeiten, das all dem Tribut zollt, was New York ist, sein kann und sein wird."

Air ist ein begehbares Kunsterlebnis, das nach dem Betreten des SUMMIT One Vanderbilt neben dem Grand Central Terminal beginnt und sich durch eine verspiegelte, lichtdurchflutete Aufzugsfahrt über 300 Meter bis in den 91. Stock erstreckt. Oben im Gebäude angekommen, bietet Air den Besuchern ein Eintauchen in mehrere Stockwerke und Räume, das ihre Vorstellungen von der physischen Realität, der Stadt, die sie umgibt, und ihrem Selbstverständnis in Frage stellt.

Air ist eine Geschichte, die sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne reflektiert. Durch die Verwendung von Glasspiegeln auf jeder strukturellen Oberfläche erscheint Air grenzenlos, ohne feste Form, und bietet jedem Besucher in jedem Moment eine verlockende und einzigartige Erfahrung. Da alles gespiegelt ist, wird das, was der Besucher sieht, bei jedem Schritt in unglaublicher Komplexität und Größe neu angeordnet, als ob es der Physik trotzen würde. Air verfremdet die Welt, und der Prozess, ein neues Gleichgewicht zu finden, eröffnet einen Sinn für elementare Neugier.

Air ist ein Eintauchen in die Natur im Herzen Manhattans, vergleichbar mit einem Central Park im Himmel. Mit seinem einzigartigen Aussichtspunkt bringt Air die Außenwelt in den Raum und vergrößert sie ins Unendliche. Ob Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, blauer Himmel oder bewölkt, Regen oder Schnee, innerhalb von Air zaubertjedes Wetter eine wunderbare Welt, die unendlich viel Raum für Entdeckungen bietet.

Zusätzlich zu seiner bemerkenswerten Materialität ist Air ein lebendiges, atmendes Gebilde, das durch den multisensorischen Einsatz von Ton, Beleuchtung, Produktionsdesign und Spiel-Engine zum Ausdruck kommt. Es ist eine Geschichte, die sich mit jedem neuen Raum weiterentwickelt und die Besucher immer tiefer in das Erlebnis hineinzieht, bis sie schließlich ein Teil davon werden. Obwohl Air sehr persönlich ist, offenbart die Erfahrung ein gemeinsames Bewusstsein und lädt Besucher jeden Alters dazu ein, in kollektivem Staunen zu schwelgen.

Nach Sonnenuntergang nimmt die Magie von Air eine neue Form an, wenn der Raum durch eine einzigartige Licht- und Klanggeschichte in ein Leuchtfeuer der Energie verwandelt wird, das für ganz New York City sichtbar ist.

"Air ist eine andere Dimension, in der man entdeckt, dass sich die Zeit ebenso fließend verändert wie der Blick", so Kenzo Digital. "Durch seine grenzenlose Gegenüberstellung von Formen zwingt Air dazu, im gegenwärtigen Moment zu leben: ruhig, bewusst, frei."

Kenzo wurde von SUMMIT One Vanderbilt beauftragt, die Installation zu entwerfen. Air ist ein kühner, innovativer Sprung nach vorn im Bereich des Geschichtenerzählens im physischen Raum und zeigt das bemerkenswerte Potenzial an der Schnittstelle von Kunst und Immobilien in großem Maßstab. Air ist das Kronjuwel von SUMMIT One Vanderbilt - seine einzigartigen Illusionen sind von der Straße aus überall in der Stadt zu sehen.

Air wird am 21. Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Air kann exklusiv im Summit One Vanderbilt besichtigt und erlebt werden. Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich bei: https://summitov.com/tickets/

Informationen zu Kenzo Digital

Kenzo ist ein Künstler, der gefühlsstarke, bewusstseinsverändernde alternative Welten in physischen und virtuellen Räumen schafft. Er stellt Elemente der Kunst, des Films, des Theaters und der Architektur nebeneinander, um ein bahnbrechendes Werk zu schaffen, das die Sinneserfahrung im Dienste der Geschichte auf den Kopf stellt. Sein Ziel ist es, nicht nur zu unterhalten oder zu begeistern, sondern auf eine Art und Weise zu unterhalten, die Erinnerungen von bleibender Bedeutung schafft.

