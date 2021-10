Faire Wholesale

Faire demokratisiert und digitalisiert den Einzelhandel

US Online- und Großhandelsmarktplatz Faire positioniert sich als First Mover und stärkt nun auch in Deutschland den kleinen Einzelhandel

Berlin (ots)

Bis vor ein paar Jahren war der B2B-Einzelhandel weitgehend offline und veraltet. Seit der Gründung im Jahr 2017 konzentriert sich Faire auf die Digitalisierung des Großhandels und schafft gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine Einzelhändler und Hersteller. Das Unternehmen ist in den USA innerhalb von 3 Jahren vom Start-up zum Einhorn aufgestiegen, ist im März 2021 mit dem Launch in UK in den europäischen Markt eingestiegen und bedient nun auch den deutschen Einzelhandel sowie deutsche Marken.

Faire wurde 2017 aus der Überzeugung heraus gegründet, dass die Zukunft des Einzelhandels lokal ist. Der Faire Online-Großhandelsmarktplatz ermöglicht Kleinunternehmern und unabhängigen Marken, online zu Großhandelskonditionen zu kaufen und zu verkaufen. Bereits über 250.000 Einzelhändler in den USA und Europa finden auf der Plattform mehr als 30.000 individuelle Marken aus über 80 Ländern.

Faire Gründer mit Background im lokalen Einzelhandel

Faire führt Marken und Einzelhändler aus der ganzen Welt zusammen und hat die Vision, kleinen Unternehmen überall die gleichen Bedingungen zu bieten. Digital und lokal. Alle Mitglieder des internationalen Gründer- und Vorstandsteams haben einen Einzelhandelshintergrund und sind überzeugt davon, dass unabhängige Einzelhändler mit gleichberechtigten Einkaufskonditionen auf dem Markt erfolgreich sein können.

"Unser Ziel bei Faire ist es, Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen", sagt Jeff Kolovson, Faire Co-Founder und COO. "Wir glauben, dass Unternehmertum eine Berufung ist. Ein Unternehmen zu gründen, bietet ein Maß an Autonomie und Erfüllung, das für viele andere in der Wirtschaft schwer zu finden ist. Diesen Spirit wollen wir fördern, um Unternehmer:innen auf beiden Seiten unseres Marktes zum Erfolg zu verhelfen."

Globales Netzwerk stärkt lokale Wirtschaft

Für Einzelhändler bietet Faire unkomplizierte finanzielle Zahlungsbedingungen und Logistik, wie z. B. kostenlose Rücksendungen, die bisher nur für große Einzelhandelsketten verfügbar waren. Zudem profitieren sie von den Netto-60-Bedingungen, mit denen die georderten Artikel erst nach 60 Tagen in Rechnung gestellt werden. Für Marken bietet die Plattform leistungsstarke Vertriebs-, Marketing- und Analysetools, so dass Verkäufer ihr Großhandelsgeschäft vereinfachen und skalieren können.

Serie-F-Finanzierungsrunde und eine Vielzahl starker Investoren

Investoren wie Y Combinator, Lightspeed Venture Partners, Forerunner Ventures, Khosla Ventures, Sequoia Capital, Founders Fund und DST Global unterstützen das bestehende Businessmodell und die Expansion in neue Märkte.

Bereits wenige Monate nach dem Start in Europa hat Faire einen Jahresumsatz von 50 Millionen Dollar erzielt - ein Meilenstein, den das Unternehmen in den USA erst nach fast zwei Jahren erreicht hatte. Diese Zahl liegt jetzt bei mehr als 100 Millionen Dollar.

"Unser Ansatz, unabhängigen Retailern ein nahtloses, grenzüberschreitendes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, findet international großen Anklang", sagt Kolovson. "Das ist ein wichtiger Schritt für die Demokratisierung des Einzelhandels."

Bildmaterial von Faire zu dieser Meldung finden Sie hier.

Über Faire

Faire ist der weltweit erste Online-Marktplatz, der ausschließlich unabhängige Einzelhändler und Marken zusammenbringt und so die Demokratisierung des Großhandels vorantreibt. Dank unkomplizierten finanziellen und logistischen Bedingungen, wie z. B. kostenlosen Rücksendungen und einem 60-Tage-Nettozahlungsziel, bietet das 2017 gegründete Unternehmen kleinen Händlern Konditionen, wie sie üblicherweise allein großen Handelsketten zur Verfügung stehen. Mit seinem datengesteuerten Ansatz begleitet Faire Händler bei der passgenauen Auswahl von Artikeln. Mit Faire profitieren Marken von leistungsstarken Vertriebs-, Marketing- und Analysetools, die ihr Geschäft vereinfachen. Kleine Unternehmen zu stärken ist eine Herzensangelegenheit von Faire. Alle Mitglieder des Gründer- und Vorstandsteams haben einen Einzelhandelshintergrund. Der Hauptsitz von Faire ist in San Francisco, USA. Mit seinen 10 internationalen Standorten verbindet Faire kleine Händler und Hersteller weltweit.

Faire wird von Investoren wie Sequoia Capital, Forerunner Ventures, Founders Fund, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, Y Combinator, DST Global, Dragoneer, D1 Capital Partners, Norwest Venture Partners, Baillie Gifford und Wellington Management unterstützt.

Weitere Informationen zu Fire finden Sie unter http://www.faire.com.

