Glion Institute of Higher Education

Glion Institute of Higher Education lanciert einen kostenlosen Online-Kurs rund um die Luxusindustrie

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

Das Glion Institute of Higher Education freut sich, als Kernstück der diesjährigen Feierlichkeiten zu seinem 60-jährigen Bestehen einen kostenlosen Kurs zum Thema Luxusindustrie mit speziellem Fokus auf der sich stetig wandelnden branchenspezifischen Kundenbeziehung online zu stellen.

Der Kurs mit dem Titel 'The Luxury Industry: Customers and Luxury Experiences' (Die Luxusindustrie: Kunden und Luxuserlebnisse) wird am 16. Mai lanciert und von Frau Dr. Barbara Czyzewska, Academic Dean & Head des spezialisierten Studiengangs Luxury Brand Strategy Specialization, geleitet.

Mit der kostenlosen Bereitstellung dieser Lerninhalte möchte die Hotelfachschule Glion einer Branche etwas zurückgeben, mit der sie in den vergangenen sechs Jahrzehnten eng zusammengearbeitet hat.

Der Kurs umfasst drei Module zu je drei Stunden und eignet sich perfekt für Fachkräfte aus der Luxusindustrie, die ihre Branchenkenntnisse vertiefen wollen, für Berufsleute, die einen Karrierewechsel in die Luxusbranche anstreben, sowie allgemein für Personen, die mehr über das Luxury Business erfahren wollen.

Der Kursinhalt wird über die Online-Lernplattform FutureLearn vermittelt und umfasst folgende Themen:

Ursprünge und Definitionen des Luxus

Kulturelle Perspektiven des Luxus

Der Wert des Luxus

Das Luxuskundenerlebnis, einschliesslich Co-Creation, Personalisierung und Best Practices

Der Wandel des Luxuskundenerlebnisses

Die Verwendung von Daten in der Luxusindustrie

Weitere Informationen und Anmeldung zur Teilnahme unter: https://www.futurelearn.com/courses/luxury-industry-customers-experiences?utm_campaign=glion_bau&utm_medium=pr&utm_source=news

Über Glion Institute of Higher Education

Das 1962 gegründete Glion Institute of Higher Education (GIHE) ist eine Schweizer Ausbildungsstätte, die Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Hotellerie, Luxus und Finanzen anbietet. Die Programme richten sich an eine internationale Studentenschaft, die zwischen drei Studienstandorten in der Schweiz und in London, Grossbritannien, wählen können. Glion gehört unter den Fachhochschulen für Hospitality und Leisure Management weltweit zu den Top Five und ist seit der Aufnahme in das Ranking im Jahr 2018 in der Kategorie der Reputation bei Arbeitgebern jeweils unter den drei Besten klassiert (QS World University Rankings by Subjects, 2022). Als Mitglied der Gruppe Sommet Education, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Hospitality Education, ist das Institut Glion von der New England Commission of Higher Education (NECHE) akkreditiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.glion.edu/fr/

Medienkontakt: media@sommet-education.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1807551/Glion_Institute.jpg

Original-Content von: Glion Institute of Higher Education, übermittelt durch news aktuell