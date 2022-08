Haitai Solar

Führender Anbieter von Solarenergielösungen Haitai Solar startet IPO an Pekinger Börse

Haitai Solar, ein führender Anbieter von neuen Energielösungen und Solarmodulen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Prozess seines Börsengangs abgeschlossen hat und am 8. August 2022 unter dem Aktiencode 835985 an der Pekinger Börse gehandelt wird.

Das Debüt von Haitai Solar an der Pekinger Börse ist eine Startrampe, von der aus das Unternehmen seine Führungsposition im boomenden Sektor der erneuerbaren Energien weiter festigen und Mittel für seine wichtigsten Investitionsprojekte in der Zukunft beschaffen kann. Der Erlös wird in die Forschung und Entwicklung sowie in die Massenproduktion der 2-GW-HJT-Module und der 1-GW-Module von Haitai Solar fließen sowie in den Ausbau des Forschungszentrums, um die Innovations- und Produktionskapazitäten des Unternehmens zu steigern.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Notierung von Haitai Solar an der Pekinger Börse, die einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben darstellt, das Unternehmen zu einem neuen Kraftwerk der Energiebranche auszubauen. Die neue Kapitalspritze in Verbindung mit dem steigenden Bekanntheitsgrad von Haitai Solar auf der Weltbühne und der schnell wachsenden Größe des Unternehmens wird unsere Wettbewerbsvorteile deutlich verbessern und einen großen Beitrag zur Sicherung unserer führenden Position in der Branche leisten", sagte Wang Yong, Vorsitzender von Haitai Solar.

„Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass Haitai Solar in der Lage sein wird, langfristig ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, und zwar durch eine Strategie, die auf Produktionserweiterung, Qualitätsverbesserung und technologische Innovation ausgerichtet ist", fügte er hinzu.

Das Unternehmen hat auch einen brandneuen Slogan „Single or Infinite? Double = More!". Die Kombination der beiden gegensätzlichen Wörter „Single" und „Infinite" erklärt perfekt, wie das monofaciale Modul in der Lage ist, unendliche Möglichkeiten zu bieten und dabei ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Die Module der Taihe-Serie stehen ganz im Zeichen des „More", d. h. die Produkte sind mit mehr Spitzentechnologien ausgestattet, erreichen eine höhere Leistung und können in mehr Szenarien eingesetzt werden, wodurch sie den Kunden einen größeren Mehrwert bieten. Mit dem neuen Slogan verpflichtet sich Haitai Solar, seinen Aktionären, bestehenden und zukünftigen Partnern mehr Wert zu liefern und der Welt zu helfen, die Netto-Null-Emissionsziele als Motor der globalen Energiewende zu erreichen.

Über Haitai Solar

Haitai Solar ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf erneuerbare Energien konzentriert und fünf Geschäftsbereiche hat: Photovoltaik-Module, Kraftwerke, Montagesysteme, Energiespeicher und Wasserstoff-Energie. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seinen globalen Kunden und Partnern systematisch mehr Wert zu bieten. Haitai Solar wurde von BNEF als Tier 1 Modulhersteller mit einer Gesamtproduktionskapazität von 8 GW weltweit anerkannt und gehört mittlerweile zu den Top 10 der PV-Unternehmen in China in Bezug auf die Liefermengen. Als intelligenter Anbieter neuer Energien wird Haitai Solar auch weiterhin die Entwicklung neuer Energien mit erstklassiger Qualität und Technologie fördern, um die grüne Energierevolution anzuführen.

