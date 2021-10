Hengshui Lake International Marathon

2021 Hengshui Lake Marathon ist nur wenige Tage entfernt

Hengshui, China (ots/PRNewswire)

Eine Hommage an die Macht der Zeit: Die Veranstaltung gewinnt seit ihrem Start vor 10 Jahren immer mehr an Bedeutung

Der Hengshui Lake Marathon 2021 wird in den kommenden Tagen stattfinden. Die Veranstaltung ist der 9. Wettkampf in China, der von World Athletics mit dem Gold Label Road Race ausgezeichnet wurde, und der einzige internationale Gold Label-Straßenlauf in der Provinz Hebei. Die Strecke verläuft entlang des Hengshui-Sees, einem nationalen Naturschutzgebiet mit Feuchtgebieten und dem größten Süßwassersee im Norden Chinas.

Seit der ersten Veranstaltung vor 10 Jahren haben sich die Organisatoren des Hengshui Lake Marathon stets bemüht, eine gut organisierte Veranstaltung auf hohem Niveau zu schaffen, die strengen internationalen Standards folgt und sowohl den Läufern als auch den Zuschauern einen durchdachten Ablauf bietet. Im Einklang mit der Vision, ein grünes und umweltfreundliches Rennen zu veranstalten, steht die Veranstaltung weiterhin unter dem Motto "Grüner Marathon, schöner Hengshui-See" und führt mehrere Initiativen ein, darunter das öffentliche Vogelschutzprogramm Let Love Fly und das freiwillige Umweltschutzprogramm Beautiful Hengshui Lake. Diese Initiativen zielen darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes von Ökologie und Umwelt zu schärfen und gleichzeitig für ein umweltverträgliches Wirtschaftswachstum einzutreten und mehr Menschen zu ermutigen, einen Beitrag zu einer grünen Wirtschaft zu leisten.

Heute ist der Hengshui Lake Marathon weit über seine ursprüngliche Rolle als einfacher Wettbewerb hinausgewachsen und hat sich zu einer einzigartigen und hochwertigen Marke entwickelt, die neue Möglichkeiten für die nächste Entwicklungsstufe der Stadt schafft.

Original-Content von: Hengshui Lake International Marathon, übermittelt durch news aktuell