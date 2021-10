Martin Miller's Gin

Martin Miller's Gin gibt experimentelle Kunstwerke in Auftrag, die ein Highlight der Affordable Art Fair in Battersea sein werden

Martin Miller's Gin, die seit 2004 meistausgezeichnete Gin-Marke der Welt, hat bekannt gegeben, dass sie im Rahmen ihres Sponsorings der Affordable Art Fair im Oktober in Battersea, Großbritannien, zwei junge Künstlerinnen beauftragt hat, eine erlebnisorientierte Kunstinstallation zu schaffen, die ein Highlight der Ausstellung sein wird. Die Auftragsarbeit Art Out of Isolation - Fluid Form - wird von Donnerstag, dem 21. bis Sonntag, dem 24. Oktober 2021 zu sehen sein. Die Auftragsarbeit ist eine von mehreren Aktionen, die Martin Miller's Gin als Partner ermöglicht.

Sie ist die erste in einer Reihe globaler Initiativen zur Unterstützung der Künste und junger Künstler. Martin Miller's Gin beauftragte die Künstlerinnen Violeta Maya und Persiis Hajiyanni, während des Lockdowns eine Kunstinstallation zu schaffen, die dazu einladen soll, über die Isolation während der Pandemie - ob positiv oder negativ - nachzudenken und sich mit Themen wie Isolation, Veränderung, Ruhe und Kreativität auseinanderzusetzen Das begehbare Kunstwerk regt die Besucher zur Langsamkeit und zur Reflexion an. Sie sollen die Stille in sich selbst zu spüren, ähnlich wie während des Lockdowns im vergangenen Jahr.

Die Installation beschäftigt sich mit den Themen Reinheit und Verwandlung. Diese Werte sind auch in der Geschichte von Martin Miller's Gin zentral - der in England destillierte Gin wird mit reinstem isländischem Quellwasser gemischt, wobei die einzelnen Elemente sich gegenseitig umwandeln, um den weltberühmten weichen Geschmack zu erzeugen. Wasser als transformative Kraft spielt neben Eis und Licht eine zentrale Rolle in der Installation.

Martin Miller's Gin bietet darüber hinaus weitere Aktionen auf der Affordable Art Fair, beispielsweise Meisterklassen mit Markenbotschafter Rory O'Sullivan mit einer Einführung in die Geschichte von Martin Miller's Gin und einer geführten Verkostung des gesamten Sortiments. Der Magier Jake Banfield wird diese zum Leben erwecken.

Martin Miller's Gin wird auch zwei auffällige Barbereiche einnehmen und einen eigens für die Messe entwickelten Signature Serve anbieten - den Bubble Bramble, der von dem Kunstwerk I'll only fly away der Künstlerin Katharina Jung inspiriert wurde.

Robert Eastham, Global Sales and Marketing Director, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, diese Aktionen auf der Affordable Art Fair anbieten zu können, und sind uns sicher, dass sie die Besucher inspirieren - ja sogar verändern - werden. Die Art-Fair und das "Walk-through-Erlebnis" sind der perfekte Einstand für unsere zukünftige Arbeit mit dem Kunstbetrieb. Weitere Initiativen werden an dieser Stelle bekanntgegeben."

