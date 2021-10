Fusionmedium

2021 TIE Future Tech Pavilion erregt mit einer innovativen Kombination aus Online- und Offline-Veranstaltungen große Aufmerksamkeit

Taipeh (ots/PRNewswire)

Der Future Tech Pavilion feierte sein Debüt auf der Taiwan Innotech Expo (TIE) 2021 am 14. Oktober 2021. Mit dem Fokus auf die drei Schlüsselsektoren Raumfahrttechnologie, digitale Transformation und Präzisionsgesundheit bot die FUTEX in diesem Jahr erstmals eine Reihe von gleichzeitigen persönlichen und virtuellen Veranstaltungen, angefangen bei der Eröffnungszeremonie bis hin zu den Foren, in denen die neuesten Trends und Präsentationen zu den zukunftsweisendsten Technologien vorgestellt wurden. Zusätzlich zu einer dreitägigen Offline-Messe wurde am 14. Oktober eine 10-tägige Online-Ausstellung eröffnet, auf der fast 350 gefragte Technologien vorgestellt werden und die bis zum 23. Oktober andauert. Die Ausstellung umfasst Biotechnologie und die Entwicklung neuer Medikamente, medizinische Geräte, KIoT und intelligente Anwendungen, Elektronik und Optronik (Optoelektronik), fortschrittliche Materialien und nachhaltige Energien sowie Luft- und Raumfahrttechnologien. Fusionmedium fungierte als Medienpartner der Ausstellung.

Einhundert Technologieeinführungen und drei Online-Foren

Während der Foren, die sich auf die internationalen Trends in den Bereichen Raumfahrttechnologie, digitale Transformation und Präzisionsgesundheit konzentrierten, lud die FUTEX 2021 repräsentative internationale Redner aus den Vereinigten Staaten, der Tschechischen Republik, Estland, Singapur und Litauen ein, darunter NASA-Administrator Bill Nelson, Petr Bares, den Vorsitzenden der Czech Space Alliance, Wilson To, den Leiter des weltweiten Gesundheitswesens, der Biowissenschaften und der Genomik bei AWS, und Mona Flores, NVIDIA Global AI Medical Director, um die zukünftigen Trends zu analysieren. Darüber hinaus fanden fast einhundert Veranstaltungen zur Einführung neuer Technologien statt, auf denen die vorgestellten Technologien in einer Vielzahl von Disziplinen vorgestellt wurden. Eine Auswahl der interessantesten und zukunftsweisenden innovativen Technologien in den drei Sektoren:

Ein tragbares biologisches Massenspektrometer mit Mehrfachionisationsquelle

"CoachBox"-Visualisierter Badminton-Schlag-Analyseplan

Einsatz von Meta-Analyse und maschinellem Lernen zur Erstellung einer Gesamtschätzung des Gehirnalters

Vertikaler Start und vertikale Landung (VTVL) - Flugsteuerungssystem einer Hybridrakete

Made in Taiwan: Raumfahrzeug-Avionik, Raumfahrtmissionen und Bodenbetriebskapazität

Über virtuelle Pavillons internationale Einkäufer ansprechen

Die TIE 2021 stellte auf der virtuellen Veranstaltung im Future Tech Pavilion eine neue Funktion vor - das elektronische Verhandlungsformular, mit dem der Fortschritt und der Inhalt einer Verhandlung genau verfolgt werden kann, was die Aufmerksamkeit vieler Teilnehmer auf sich zog.

Infos zur Ausstellung

Original-Content von: Fusionmedium, übermittelt durch news aktuell