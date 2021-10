Hibob

Hibob sichert C-Runden-Finanzierung in Höhe von 150 Mio. US-Dollar unter Führung von General Atlantic, um mittelständische Unternehmen bei der Modernisierung ihres Personalwesens in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt zu unterstützen

New York und London (ots/PRNewswire)

Der HR-Plattform-Anbieter verzeichnet ein anhaltendes dreistelliges Wachstum, da moderne multinationale Unternehmen aus dem Mittelstand Produktivität, Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur fördern möchten

Hibob, das Unternehmen hinter "bob", der HR-Plattform, die das Arbeitsumfeld für schnell wachsende mittelständische Unternehmen und ihre Mitarbeiter modernisiert, gab heute bekannt, eine C-Runden-Finanzierung in Höhe von 150 Mio. US-Dollar zu erhalten. Federführend in der Runde war General Atlantic, eine führende globale wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft, mit Beteiligung bestehender Investoren wie Bessemer Venture Partners, Battery Ventures, Eight Roads und Entrée Capital. Mit dieser Runde erhöhen sich die Gesamtinvestitionen von Hibob auf 274 Mio. US-Dollar seit der Unternehmensgründung Ende 2015. Diese neuen Mittel sind für die weitere globale Expansion und die Entwicklung innovativer Work-Tech-Module vorgesehen, die das Wachstum der Kunden des Unternehmens unterstützen sollen.

Moderne Personalinformationssysteme (Human Resources Information Systems, HRIS) haben sich stetig von herkömmlichen Back-Office-Systems of Record zu Systems of Engagement weiterentwickelt. Intuitive HR-Plattformen, die von sämtlichen Mitarbeitern eines Unternehmens - einschließlich Personalabteilungen, Führungskräften, Managern und einzelnen Mitarbeitern - zur Interaktion und Zusammenarbeit genutzt werden können, sind von geschäftskritischer Bedeutung. Moderne Unternehmen benötigen Technologien, die nicht nur die Verwaltung ihrer HR-Prozesse unterstützen, sondern auch eine konstruktive Arbeitskultur für alle Mitarbeiter fördern, unabhängig davon, ob diese an verschiedenen Standorten tätig sind, dezentral arbeiten oder im Wechsel vor Ort und im Home-Office sind. Dies ist genau das Wertversprechen, das Hibob bietet, und der Grund, warum das Unternehmen von 2017 bis 2021 jedes Jahr ein dreistelliges Umsatzwachstum erzielt und mehr als 200 neue mittelständische Kunden hinzugewonnen hat, die in über 134 Ländern mit Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und Australien vertreten sind.

"Wir zielen auf einen Milliardenmarkt ab und Hibob steht erst am Anfang seiner Bestrebungen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen", so Ronni Zehavi, Mitbegründer und CEO von Hibob. "Wir haben die Vision, dass mittelständische Unternehmen nach dem Erwerb der bob-Plattform keine weiteren HRIS-Suites mehr benötigen werden. Und indem wir kontinuierlich auf das Feedback unserer Kunden eingehen, wollen wir unsere Lösungen gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln und ihnen dabei helfen, ihr Geschäft auszubauen. Mit der jüngsten Finanzierung plant Hibob, erheblich in die Entwicklung von Tools zu investieren, die den sich wandelnden Anforderungen von Unternehmen entsprechen, und erstklassige Technologien zu erwerben, die unser Angebot ergänzen, während wir gleichzeitig unsere globale Präsenz ausbauen, um mehr Unternehmen und ihre weltweit verstreuten Teams zu erreichen."

Hibob hat sich auf dem Markt etabliert, da Führungskräfte im Personalwesen zunehmend auf praktikable Lösungen für die Herausforderungen in Arbeitsumgebungen setzen, die Automatisierung, globale Expansion und Agilität mit sich bringen. Weil Legacy-Technologien für das Personalwesen den besonderen Anforderungen schnell wachsender mittelständischer Unternehmen nicht gerecht werden, haben die Pandemie und die daraus resultierenden aktuellen Arbeitsumgebungen zu einer schnellen Weiterentwicklung dieses speziellen Segments beigetragen. Hibob bietet diesen Unternehmen eine der führenden und modernsten HR-Technologielösungen auf dem Markt.

"Hibob hat eine Lösung geschaffen, die die Anforderungen moderner, aufstrebender Unternehmen antizipiert und erfüllt", so Anton Levy, Co-President, Managing Director und Global Head of Technology Investing bei General Atlantic. "Wir beobachten die Entwicklung des Unternehmens seit Jahren, und das positive Kundenfeedback bestätigt uns, dass die Plattform zur erfolgsentscheidenden Komponente für HR-Technologie-Stacks geworden ist. Mit Hibob investieren wir in weniger als zwei Jahren zum sechsten Mal in ein in Israel ansässiges Unternehmen. Darin zeigt sich, wie überzeugt wir vom Potenzial dieses Marktes sind. Wir freuen uns darauf, das globale Wachstum eines Unternehmens zu unterstützen, das Mitarbeiterbindung und HR-Technologie neu definiert."

Im Rahmen der Transaktionen wechselt Anton Levy in den Vorstand von Hibob. Weitere Informationen zu Hibob finden Sie unter http://www.hibob.com/blog/hibob-raises-150mm-series-c-funding.

Über Hibob

Hibob wurde mit dem Ziel entwickelt, HR-Technologien zu modernisieren. bob, die intuitive und datengestützte Plattform, auf der Hibob aufbaut, ist auf die heutige Arbeitsweise der Menschen abgestimmt: global, dezentral und auf Zusammenarbeit ausgelegt. Seit ihrer Einführung Ende 2015 hat Hibob ein kontinuierliches dreistelliges jährliches Umsatzwachstum eingebracht und sich zur bevorzugten HR-Plattform für über 1.500 moderne multinationale Unternehmen aus dem Mittelstand entwickelt, die erkannt haben, dass eine leistungsstarke, agile HR-Technologie-Suite unerlässlich für ihren Geschäftserfolg ist. Weltweit stützen sich schnell wachsende Unternehmen wie Cazoo, Gong, Hopin, Monzo, Happy Socks, Fiverr und VaynerMedia auf bob, um ihren Personalabteilungen und Führungskräften bei der Ansprache, Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Spitzenkräften zu helfen.

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der seit mehr als vier Jahrzehnten Kapital und strategische Unterstützung für bisher mehr als 400 Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung gestellt hat. Gegründet 1980 für die Partnerschaft mit visionären Unternehmern zur Schaffung bleibender Werte, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber, um gemeinsam mit herausragenden Management-Teams weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. General Atlantic verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 78 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2021) einschließlich aller Produkte. Zum Team gehören mehr als 175 Investment Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Schanghai, Singapur und Stamford (Connecticut). Weitere Informationen zu General Atlantic finden Sie unter www.generalatlantic.com.

