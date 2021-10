Lactips

Lactips bringt kunststofffreies Papier auf den Markt: die erste Papierverpackungsbeschichtung, die frei von Kunststoffen und PFAS sowie vollständig wiederverwertbar und kompostierbar ist

- Plastic Free Paper: die einzige Beschichtungslösung, die Kunststoffe und chemische Behandlungen bei siegelfähigem Verpackungspapier ersetzt und eine Barriere gegen Sauerstoff, Fette und Mineralöle bietet

- Plastic Free Paper: geeignet für industrielle Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittel-Anwendungen

Das französische Unternehmen Lactips hat sich auf die Herstellung eines zu 100 % auf Bio-Kasein basierenden Kunststoffs spezialisiert, der in Wasser biologisch abbaubar und zu Hause kompostierbar ist. Nun hat Lactips eine Beschichtungslösung der ersten Generation entwickelt, welche die Barriereeigenschaften von Zelluloseverpackungen aufweist, ohne ihre Lebensdauer zu beeinträchtigen.

Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation CITEO diese Zellulosematrix-Beschichtungslösung entworfen, die das von Lactips entwickelte Thermoplast mit Papier kombiniert und die vollständige Wiederverwertbarkeit von Papier und Karton gewährleistet.

Das zu Hause kompostierbare, hitzeversiegelte und kunststofffreie Papier ist zu 100 % Bio und bietet die Sauerstoff-, Fett- und Mineralölbarriere, die für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und die Einhaltung der Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln unerlässlich ist.

Die mit dem Centre Technique du Papier (CTP) in Frankreich und der Papiertechnischen Stiftung (PTS) in Deutschland durchgeführten Tests haben bestätigt, dass die ersten Anwendungen keine Auswirkungen auf die Wiederverwertbarkeit des Papiers und Kartons haben. Sie werden in der ersten Jahreshälfte 2022 verfügbar sein als Ersatz für:

Per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Papierverpackungen, die gemäß den geltenden Vorschriften fettdicht sein müssen (Fastfood-Verpackungen);

Die siegelfähige Kunststoffschicht bei Nichtlebensmittel-Verpackungen (Versandfolien oder Lebensmittelfolien für trockene oder fetthaltige Produkte: Teebeutel, Süßwaren, Kauartikel für Haustiere usw.).

Die Lösung Plastic Free Paper bietet Herstellern (Verarbeitern und Marken) eine Alternative gemäß der europäischen Richtlinie zur Beschränkung von Einwegkunststoffen (Verordnung 2019/904/EG). Das von Lactips entwickelte Material ist ein natürliches Polymer, das in Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) von den Anforderungen und Beschränkungen dieser Richtlinie ausgenommen ist.

Über Lactips

Zur Unterstützung der Produzenten bei der ökologischen und regulatorischen Umstellung hat Lactips ein natürliches Polymer entwickelt, das eine Reihe hervorragender technischer Eigenschaften aufweist und sich für Industriemaschinen eignet. Um den Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung in der Verpackungsbranche zu genügen, werden Lactips-Granulate zur Herstellung von 100% natürlichen und biologisch abbaubaren Lösungen für verschiedene Lebensmittel- und Nichtlebensmittel-Anwendungen genutzt. www.lactips.com

