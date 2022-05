Was sind die wichtigsten Kriterien für eine erfolgreiche iGaming-Marke? SOFTSWISS veröffentlicht Ergebnisse der Kundenumfrage

Gzira, Malta (ots/PRNewswire) - SOFTSWISS bietet Statistiken und Einblicke in die Entwicklung von Kryptowährungen in der iGaming-Branche, die auf seinen umfangreichen internen, anonym gesammelten Daten basieren. Die Informationen in diesem Bericht spiegeln Vergleichsdaten für das dritte Quartal 2021 und den gleichen Zeitraum im Jahr 2020 wider. GESAMTEINSÄTZE IN KRYPTOWÄHRUNGEN Die wichtigste Schlussfolgerung aus den ...

mehr