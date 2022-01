Cambrex

Cambrex feiert sein 40-jähriges Bestehen und investiert über 100 Millionen Dollar in neue Produktionskapazitäten für Wirkstoffe

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire)

Cambrex feierte kürzlich den 40. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 1981. Nach vierzig Jahren des Wachstums und der Umwandlung in ein führendes globales Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) setzt Cambrex sein Engagement für eine führende Rolle in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe mit Investitionen von über 100 Millionen US-Dollar in seinem globalen Produktionsnetzwerk fort.

„Cambrex feiert sein 40-jähriges Bestehen und wir sind stolz darauf, dass wir erhebliche Investitionen in die Kapazität und neue Fähigkeiten unseres Netzwerks tätigen", sagte Thomas Loewald, CEO von Cambrex. Er fügte hinzu: „Zusammen mit unserem wachsenden Team von mehr als 2.200 Mitarbeitern werden uns diese Investitionen in die Lage versetzen, unsere Kunden besser zu bedienen, da wir mit ihnen bei der Entwicklung und Herstellung neuartiger, lebensverändernder Therapien zusammenarbeiten."

Die größte der Erweiterungen in Charles City, IA, ist ein 50-Millionen-Dollar-Projekt zur Unterstützung der groß angelegten Entwicklung und Herstellung niedermolekularer Arzneimittelwirkstoffe. Als jüngste in einer Reihe bedeutender Investitionen am Standort wird die Erweiterung die Kapazität der Anlage um etwa 30 Prozent erhöhen. Die Reaktoren mit einer Größe von bis zu 16.000 Litern sind ideal für die effiziente Produktion großvolumiger kommerzieller Arzneimittelwirkstoffe. Die neuen Kapazitäten werden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb genommen.

Im Oktober 2021 wurde eine weitere 30-Millionen-Dollar-Investition in der Cambrex-Anlage in High Point, NC, angekündigt, die sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in der klinischen Phase und auf kommerzielle Produktionsdienstleistungen in kleinen Mengen konzentriert. Die derzeit laufende Erweiterung wird die Kapazität der Anlage ungefähr verdoppeln, indem neue Chemielabors, neue klinische Produktionssuiten und ein kleinerer kommerzieller Produktionsbetrieb mit Reaktoren bis zu 2.000 Litern hinzugefügt werden. Neben dem Ausbau der Führungsposition von Cambrex im Bereich der kontinuierlichen Durchfluss-Chemie wird diese Investition Cambrex in die Lage versetzen, hochwirksame Wirkstoffe für seine Kunden in einer einzigen Anlage zu entwickeln und herzustellen. Die Erweiterung der Anlage in High Point wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

In Europa befindet sich Cambrex auf halbem Weg zu einer Reihe von Modernisierungsmaßnahmen in seiner Anlage in Karlskoga, Schweden, die insgesamt über 20 Millionen US-Dollar kosten und die Mehrzweckkapazität um 25 Prozent erhöhen und mehr Flexibilität bei der Wirkstoffherstellung bieten werden. Weniger als ein Jahr nach der Installation einer neuen 6.000-Liter-Produktionslinie für Arzneimittelwirkstoffe führt der Standort nun ein ähnliches Projekt durch, um bis Ende 2022 zusätzliche cGMP-Produktionskapazitäten zu schaffen.

Diese Investitionen, die alle Bereiche der klinischen und kommerziellen Herstellung von Arzneimittelsubstanzen umfassen, werden sicherstellen, dass Cambrex weiterhin gut positioniert ist, um seine Kunden bei der Entwicklung und Herstellung innovativer neuer Therapien zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu unterstützen.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von über 2.200 Experten, die von Nordamerika und europäischen Standorten aus globale Kunden betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und Darreichungsformen für Markenprodukte und Generika.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Biokatalyse, kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cambrex.com

Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuell