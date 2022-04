HUGO BOSS MD UND MULBERRY-NACHHALTIGKEITSMANAGER TRETEN REAL LEATHER-JURY BEI. ANDERS BLEIBEN. INTERNATIONALER STUDENTISCHER DESIGNWETTBEWERB

REAL LEATHER. STAY DIFFERENT. International Student Design Competition

Die weltweite Suche nach neuen Designtalenten, die mit Leder und organischen Materialien arbeiten, gewinnt an Fahrt

Zwei führende Persönlichkeiten der Branche werden Mitglied der Jury für den Real Leather. Anders bleiben. Internationaler studentischer Designwettbewerb 2022 (RLSD '22). Christopher Koerber, Geschäftsführer von HUGO BOSS Ticino, und Rosie Wollacott Phillips, Group Sustainability Manager von Mulberry, werden zusammen mit dem prominenten Modestylisten Mike Adler und der Gewinnerin von 2021, Emily Omesi, am 15.. September in London das Finale bestreiten.

Die RLSD '22, die in Zusammenarbeit mit ArtsThread durchgeführt wird, soll eine neue Generation von Designern dazu ermutigen, die Verwendung von Leder und anderen natürlichen Materialien zu überdenken, um Designs zu entwerfen, bei denen Langlebigkeit und minimale Umweltbelastung im Vordergrund stehen.

Christopher Koerber, Geschäftsführer von HUGO BOSS Ticino, kommentiert:

„Nachhaltigkeit bedeutet für HUGO BOSS, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen und gleichzeitig Verantwortung für eine ethische Unternehmensführung zu übernehmen. Wir tragen die Verantwortung für eine komplexe globale Wertschöpfungskette und wählen unsere Lieferanten und Händler sorgfältig aus. Wir setzen uns dafür ein, dass es von Anfang bis Ende nachhaltiger wird.

„Die Sensibilisierung junger Designer für die Rolle, die sie durch die Wahl nachhaltigerer und angemessener beschaffter Materialien spielen können, ist von entscheidender Bedeutung. Die Unterstützung des RLSD '22 wird dazu beitragen, positive Veränderungen und Innovationen voranzutreiben, indem die nächste Generation von Designtalenten inspiriert wird

Rosie Wollacott Phillips, Group Sustainability Manager von Mulberry, das 2019 seine erste Handtasche aus 100% nachhaltigem Leder herstellt und sich verpflichtet hat, das weltweit kohlenstoffärmste Leder zu entwickeln, fügte hinzu:

„Ich freue mich, dass ich in der Jury des diesjährigen Wettbewerbs mitwirken darf. Es ist eine wichtige Gelegenheit, die Designer von morgen zu ermutigen, die Verwendung von natürlichem, nachhaltigem und verantwortungsvoll beschafftem Leder in Betracht zu ziehen.

„Die Lederindustrie vermeidet jedes Jahr die Deponierung von zwei Millionen Tonnen Abfall, indem sie diese Materialien zu Accessoires, Kleidung und Schuhen verarbeitet, die langlebig sind. Leder ist ein wunderschönes, nachhaltiges Material, und wenn es richtig beschafft wird, haben die Befürworter von Slow Fashion die Verantwortung, es zu fördern

Steven Sothmann, Vorsitzender der Jury, wies auf die Verschwendung hin, die die Modeindustrie nicht nur durch Wegwerfmode, sondern auch durch die Wahl der Materialien verursacht:

„Vierzig Prozent der Häute aus der Fleisch- und Milchindustrie werden weggeworfen und landen auf der Mülldeponie. Wenn Sie also einen Lederkauf in Erwägung ziehen, tun Sie dies in dem Wissen, dass Sie dazu beitragen, Abfälle zu reduzieren und die CO2-Emissionen der Mülldeponien zu verringern

Die Wettbewerbsteilnehmer werden aufgefordert, ein Kleidungsstück, Schuhwerk oder Accessoire zu entwerfen, das zu mindestens 50% aus Leder besteht. Die Finalisten, die in die engere Wahl kommen, gewinnen eine Reise nach London während der Fashion Week im September, um ihr Designkonzept in einem Live-Finale zu präsentieren. Als Teil ihres Preises werden die globalen Finalisten ihr Design professionell anfertigen lassen, um es der Jury zu präsentieren.

