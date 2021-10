Callsign

isa wählt Callsign als ihren bevorzugten Partner für biometrische Verhaltensweisen und Geräteintelligenz

London (ots/PRNewswire)

Callsign tritt dem Visa Fintech Partner Connect Programm bei

Visa entscheidet sich als ihr bevorzugter biometrischer Identitätsanbieter für die Verhaltensanalyse. Im Rahmen des Abkommens wird Visa die verhaltensbezogenen biometrischen und Geräte-Fingerabdruck-Lösungen von Callsign für das Visa-Netzwerk von Finanzinstituten, Zahlungsdienstleistern (Payment Service Providers, PSPs) und Händlern in ganz Europa einführen.

Callsign tritt dem Visa Fintech Partner Connect Programm bei und ermöglicht Banken, Händlern und dem gesamten Karten-Ökosystem den Zugang zu Callsigns intelligenten Authentifizierungslösungen, die Verbraucher anhand inhärenter verhaltensbiometrischer Daten eindeutig identifizieren und gleichzeitig Betrug erkennen und verhindern.

Callsign technology helps banks, merchants and PSPs to answer two questions; is the user who they say they are? Und dürfen sie auf den von ihnen gewünschten Dienst zugreifen? Mithilfe von Machine-Learning-Techniken kombiniert Callsign Verhaltensbiometrie, Geräteintelligenz und Geo-Location mit Multi-Faktor-Authentifizierung, um die Identität der Benutzer zu authentifizieren. Dieser Ansatz hilft Banken, Händlern und PSPs, die Identität der Benutzer reibungslos zu sichern und zu authentifizieren, Betrug frühzeitig zu stoppen und echten Kunden nur den Zugriff auf ihren Service zu ermöglichen und sicher und nahtlos zu tätigen.

Die Vereinbarung fällt in eine Zeit, in der die Betrugsspirale immer weiter ansteigt. Einem aktuellen Bericht zufolge war jede zweite betrügerische Transaktion in der Finanzbranche eine Kontoübernahme. Auf "Card not present fraud" (CNP) entfielen 79% von allem Kartenbetrug im einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum und, Zahlen aus der britischen Finanzweltdeuten darauf hin, dass Authorized Push Payment (APP) Betrug sich auf fast eine halbe Milliarde (GBP 479 Millionen) im Jahr 2020 belief.

"Die Notwendigkeit, Online-Nutzer für digitale Zahlungen und Online-Banking genau zu identifizieren, ist aufgrund der Umstellung auf Online-Transaktionen in den vergangenen 18 Monaten von entscheidender Bedeutung. Finanzdienstleistungsunternehmen suchen nach der Technologie, die die sicherste, genaueste und nahtloseste Benutzererfahrung bietet, die sie in ihre Lösungen integrieren können. Wir freuen uns, dem Visa Fintech Partner Connect in der Zusammenarbeit mit führenden Fintechs in Europa beizutreten", sagte Amir Nooriala, Chief Commercial Officer von Callsign.

ÜberCallsign

Callsign ist Vorreiter für digitales Vertrauen durch proprietäre Technologie, die die Art und Weise, wie sich Menschen in der realen Welt identifizieren, einzigartig nachahmt. Die positive Identifizierung echter Nutzer bietet Privatsphäre, Sicherheit und minimale Reibung, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass schlechte Akteure blockiert werden. Durch einen einfachen Swipe oder Type können Benutzer mit einer Genauigkeit von 99,999% persönlich erkannt werden, was die höchste KI-basierte Benutzererkennung für die digitale Welt bietet.

Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Technologie verwendet wird, um digitales Vertrauen zwischen Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen weltweit zu stärken, besuchen Sie bitte: https://www.callsign.com/

Original-Content von: Callsign, übermittelt durch news aktuell