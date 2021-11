knuspr

Die Rohlik Group, der tschechische Mutterkonzern von Knuspr, expandiert in Europa weiter

Garching/Prag (ots)

Die Rohlik Group, der tschechische Mutterkonzern von Knuspr, führt in der ersten Jahreshälfte 2022 unter der neuen Marke 'Sezamo' ihren Online-Lebensmittel-Lieferdienst in Italien und Rumänien ein. Andrea Colombo übernimmt die Position des CEO für Italien. Ab dem Frühjahr 2022 haben knapp 2,5 Millionen Haushalte in Mailand und Bukarest erstmals Zugang zu dem von der Rohlik Group angebotenen Kundenerlebnis, wobei Italien der zweitgrößte Markt nach Deutschland sein wird. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wird 'Sezamo' auch in Spanien lanciert. Die Einführung in den Ländern erfolgt, da Marktanalysen eine steigende Kundennachfrage nach Online-Lebensmittel-Lieferdiensten ermittelt haben.

Ab 2022 ist Rohlik in 7 Ländern mit ihrem Online-Lebensmittellieferdienst tätig

Der tschechische Mutterkonzern von Knuspr lieferte seine erste Bestellung vor sieben Jahren in der tschechischen Stadt Prag aus und ist mittlerweile neben Deutschland auch in Ungarn und Österreich vertreten. Rohlik liefert an seine Kunden jeden Tag hunderttausende Produkte, die sich an manchen Tagen sogar auf über eine Million Supermarktartikel, regionale Produkte und Erzeugnisse von lokalen Produzenten summieren. Rohliks Leidenschaft, den Menschen in Europa besseres Essen und ein glücklicheres Leben zu ermöglichen, wird damit auch in Rumänien, Italien und Spanien spürbar werden. Das Ziel des Unternehmens ist, der führende europäische Anbieter im Online-Lebensmittelhandel zu werden.

Tomás Cupr, der Gründer der Rohlik Group, zu zukünftigen Expansionsplänen: "Vor einigen Wochen habe ich einen Vertrag mit unserem ersten Fulfillment-Center in Spanien unterzeichnet. Wir werden also bald in Madrid vertreten sein und weitere Länder werden folgen. Hintergrund für die Expansion ist das beeindruckende Wachstum in allen unseren neuen Märkten. In München zum Beispiel haben wir vor kurzem in Rekordzeit den Meilenstein von 1000 Bestellungen pro Tag überschritten. Unser Geschäftsmodell, qualitativ hochwertige globale und nationale Marken sowie lokale Produkte zu liefern, bewährt sich immer wieder aufs Neue. In Verbindung mit einem innerhalb von drei Stunden oder weniger lieferbaren Volllsortiment ist das genau, was Familien brauchen. Dies belegen die hohe Einkaufsfrequenz und die hohen Bestellwerte. Einfach ausgedrückt: Leidenschaftliche Kundenorientierung ist die Grundlage für eine gesunde Finanzlage und ein glücklicheres Europa! Natürlich ist das Einkaufen in einem Ladengeschäft eine Gewohnheit, die die Verbraucher nicht einfach ablegen. Darum müssen wir bei Rohlik ein Angebot entwickeln, das nicht nur besser als das traditionelle Einkaufserlebnis ist, sondern es um ein Vielfaches übertrifft. Mit Blick in die Zukunft wollen wir unseren großartigen Partnern auf der ganzen Welt weiterhin mehr Umsatz bescheren, unseren Mitarbeitern weiterhin interessante, flexible und gut bezahlte Arbeitsplätze bieten und, was am wichtigsten ist, unseren Kunden das bestmögliche Online-Lebensmittel-Einkaufserlebnis bieten."

Jakub Petrina, Chief Marketing Officer der Rohlik-Gruppe, führt folgendes zum neuen Markennamen aus: "Nachdem die Rohlik Group in vier Ländern vier verschiedene Markennamen eingeführt hat, werden wir die neuen Märkte unter der einheitlichen Marke 'Sezamo'erschließen. In allen drei Ländern werden romanische Sprachen gesprochen, und wir wollten wieder einen Markennamen mit "Lebensmittelbezug". Sesam ist in allen in allen Kulturen bekannt und beliebt. 'Sezamo'basiert auf dem italienischen 'sesamo', dem rumänischen 'sesame' und in Zukunft auch auf dem spanischen 'sésamo'. Darüber hinaus denkt man bei dem Wort "Sesam" auch an den Zauberspruch "Sesam öffne dich" in "Ali Baba und die vierzig Räuber", vielleicht weil sich die Samenschote öffnet, wenn sie reif ist... fast wie eine Schatztruhe. Natürlich behalten wir Rohlik, Kifli, Gurkerl und Knuspr als Marken für Tschechien, Ungarn, Österreich und Deutschland bei. Und sowohl für Rohlik, Kifli, Gurkerl, Knuspr und nun auch 'Sezamo' gilt, dass die darin enthaltenen Schätze darauf warten, entdeckt zu werden."

Durch die Expansion könnten in Mailand und Bukarest tausende neue Arbeitsplätze entstehen

"Das Geschäftsmodell von Rohlik hat sich bereits auf verschiedenen Märkten bewährt, weil man sich gerne für eine Vision begeistert, die Sinn macht und das Leben verbessert. Bei der Erschließung neuer Märkte sind wir bei der Rohlik Group immer auf der Suche nach Innovatoren und Impulsgebern, die unsere Ziele teilen, etwas bewegen wollen und bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und etwas Neues auszuprobieren. Wir sind gespannt, wie die neuen Märkte, Kulturen und Kolleginnen und Kollegen uns als Team bereichern werden", erklärt Daniela Razimová, Chief People & Culture Officer bei der Rohlik Group. "Auf unserer Karriereseite (career.rohlik.group) ist zu sehen, dass wir Stellen in 7 Ländern, 7 Städten und 12 Teams anbieten."

Vom ersten Tag an Lieferung innerhalb weniger Stunden

'Sezamo' wird in Rumänien und Italien von Tag eins an in der Lage sein, je ca. 8.000 verschiedene Artikel an frischen und hochwertigen Lebensmitteln direkt zu den Kunden nach Hause zu liefern - innerhalb von 3 Stunden ab Tag 1 in Italien und innerhalb von 2 Stunden ab Tag 1 in Rumänien. Im Mittelpunkt des Angebots stehen frische regionale Produkte wie Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Molkerei- und Backwaren sowie internationale Marken und Rohliks Eigenmarken - kurzum: die bessere Alternative zum täglichen Einkauf im Supermarkt.

Italien: Andrea Colombo leitet die Geschicke des Unternehmens

Die Rohlik Group ernennt Andrea Colombo zum CEO von 'Sezamo' in Italien. Er wird das Wachstum maßgeblich vorantreiben und die Unternehmenskultur prägen. Sein Hauptaugenmerk wird auf dabei auf qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, hervorragendem Kundenservice und schnellen Innovationen liegen. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Lebensmittel- und Non-Food-Einzelhandel und in der verarbeitenden Industrie, sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene. Bevor Colombo zu 'Sezamo' kam, hat er in den vergangenen fünf Jahren unter anderem als General Manager das neue erfolgreiche Supermarktformat von COOP Lombardia etabliert und ausgebaut. Coop ist einer der italienischen Marktführer im Einzelhandel mit einem Marktanteil von 18 %. Auf die Frage, worin für ihn persönlich die größte Herausforderung und Chance bei 'Sezamo' besteht, antwortet er: "Die italienischen Kunden für ein anderes und besseres Einkaufserlebnis zu begeistern."

Seine Mission beschreibt Colombo so: "Schnelle Lieferung, ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Lebensmitteln, ergänzt um typische lokale Spezialitäten, konsequent exzellente Auftragserfüllung und ein starkes Nachhaltigkeitsethos - das sind die Faktoren, mit denen wir uns von der Konkurrenz abheben können. Der Online-Einkauf bei uns wird schnell, einfach und unmittelbar und von leidenschaftlicher Kundenorientierung geprägt sein. Und natürlich passen das globale Credo und die Mission von Rohlik und 'Sezamo', "EAT WELL, LIVE WELL", perfekt zum italienischen Lebensstil."

Das Lager ist ca. 5.000 m² groß und ideal im "Mercato Agroalimentare Milano" (Ortomercato), dem zentralen städtischen Großmarkt, gelegen. Dieser Standort ist für Rohlik von großer strategischer Bedeutung, da er nur 6 km vom Stadtzentrum entfernt ist und sich in unmittelbarer Nähe des östlichen Mailänder Autobahnrings und des internationalen Flughafens Linate befindet.

Rumänien: 10.000m² in Bukarest

'Sezamo' wird im CTPark Bukarest Nord ein eigenes 10.000 m² großes Lager einrichten, das genau auf die Bedürfnisse von Rohlíks Lieferanten und Kunden zugeschnitten ist. Es gibt darin spezielle Lagerräume mit kontrollierter Temperatur (zum Einfrieren und Kühlen) für frisches Obst und Gemüse, das lokale und internationale Erzeuger direkt an die Verbraucher liefern werden.

Michael Kaiser, Chief Commercial Officer in Rumänien: "Ein wesentlicher Aspekt war bei unseren Plänen zur Markteinführung die Suche nach einem geeigneten Standort für das Fulfillment Center, der sowohl für unsere Kundenteams als auch für unsere Lieferanten gut erreichbar ist. Der nächste Programmpunkt war die Einstellung und Schulung unserer Mitarbeitenden, um ihnen zu vermitteln, wie wichtig die Leidenschaft für den Kundenservice für unsere Vision von einem Europa ist, das gut isst und lebt. Die Einführung von 'Sezamo' ermöglicht es den Kunden, sich große Warenkörbe mit ihrem gesamten Wocheneinkauf noch am selben Tag liefern zu lassen."

Zusätzlich zur Expansion auf dem europäischen Markt im Jahr 2022 will das Unternehmen seine Reichweite auch in den Ländern vergrößern, in denen es bereits tätig ist:

- Knuspr.de soll innerhalb von zwei Jahren auch in Frankfurt, Hamburg, Köln, Essen, Hannover, Stuttgart, Leipzig und anderen Städten starten.

- Rohlik.cz will zukünftig die Expresszustellung von Einkäufen innerhalb von 60 Minuten nach der Bestellung anbieten. Dazu soll ein viertes, vollautomatisches Lager in Chrástany bei Prag beitragen, dessen Bau bereits begonnen hat.

Über die Rohlik Group

Rohlik wurde 2014 in der Tschechischen Republik gegründet und ist einer der führenden europäischen Online-Lebensmittelhändler. Das Unternehmen ist bereits in der tschechischen Republik (Rohlik.cz), Ungarn (Kifli.hu), Österreich (Gurkerl.at) und Deutschland (Knuspr.de) tätig. Mithilfe richtungsweisender Technologie und Logistik kann Rohlik in manchen Ländern ein umfassendes Sortiment an Qualitätsprodukten (mehr als 17.000 Artikel) innerhalb eines 15-minütigen Zeitfensters binnen zwei Stunden ab der Bestellabgabe liefern. Die Rohlik Group agiert bei allen ihren Geschäftstätigkeiten datengetrieben. Das Unternehmen steuert den gesamten End-to-End-Warenfluss mithilfe selbst entwickelter Technologie inhouse. Es bietet ein hervorragendes Kundenerlebnis und die frischesten Lebensmittel von lokalen Landwirten und Erzeugern sowie eine breite Palette an Supermarktartikeln. Das Unternehmen hat dieses Jahr Finanzmittel in Höhe von 290 Mio. Euro eingeworben, ist profitabel und dynamisch und wächst rasant. Der Umsatz von Rohlik lag im Jahr 2020 bei über 300 Mio. Euro.

Über Knuspr

Knuspr ist ein neuer Online-Lebensmittelhändler in Deutschland. Das Markenzeichen des Pure Players: Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Mehr als 95% seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. Mehr als 30% des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. Mit diesem innovativen Konzept sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will.

