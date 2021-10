Huawei

Huawei präsentiert FusionSolar All-Scenario PV- & Speicherlösung auf der Intersolar 2021

München, 6. Oktober 2021 (ots)

Huawei präsentiert auf der Intersolar Europe 2021 die neue Generation der FusionSolar All-Scenario PV- & Speicherlösung. Sie deckt "4+1" Szenarien ab: großmaßstäbliches Versorgungsszenario, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0 und netzunabhängige (nicht kraftstoffgetriebene) Stromversorgungslösungen und Energie-Cloud. Damit plant Huawei den Übergang zur kohlenstoffarmen Energieerzeugung zu beschleunigen und die Lücke in der Energieversorgung zu überbrücken.

Für Huawei ist der Schlüssel zur Kohlenstoffneutralität der Aufbau eines neuen Energiesystems mit erneuerbaren Energien als Hauptquelle. Dieses Energiesystem wird 1) einen hohen Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen, 2) einen hohen Anteil an elektronischer Ausrüstung für die Stromerzeugung, 3) einen hohen Digitalisierungsgrad, und 4) ein hohes Maß an intelligenten Geräten haben. Bei der Vorstellung seiner FusionSolar All-Scenario PV- & Speicherlösung setzt Huawei auf seine Erfahrungen in der Digitaltechnologie und Leistungselektronik mit dem Ziel, eine kohlenstoffarme Energieerzeugung zu realisieren.

1. Stromversorgungs-Szenario Großanlagen: Schaffung eines zukunftssicheren intelligenten PV-Generators

Huawei bietet Schlüsselprodukte wie intelligente PV-Wechselrichter, intelligente Transformatoren, intelligente Array-Controller und PV-Anlagenmanagementsysteme für Großanlagen. Die Lösungen zeichnen sich u.a. durch folgenden Vorteile aus: hohe Erträge, intelligente O&M, Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie Netzbildung mit Schlüsseltechnologien und Funktionen wie Smarte UI Kennliniendiagnose 4.0 und den Smart String-Level-Trennschalter. Mit diesen Funktionen verhindern eine Verpolung des DC-Eingangs, einen Rückstrom und einen internen Überstrom, wodurch die Entstehung von Wechselrichterstörungen vermieden wird, die in bestimmten Fällen einen Brand verursachen können.

SUN2000-215KTL-H3 für 210-mm-Hochleistungsmodule: Während konventionelle Wechselrichter bei 20 Ampere pro String in der Regel einer DC-Limitierung unterliegen , ist der neue Wechselrichter von Huawei für ein Maximum Power Point Tracking (MPPT) von bis zu 100 Ampere ausgelegt. Er kann bis zu 5 Stränge miteinander verbinden und so das Problem der DC-Limitierung effektiv lösen.

Darüber hinaus stellt Huawei seine neue intelligente String-Energiespeicherlösung für alle Szenarien vor. Bei herkömmlichen Energiespeicherlösungen lösen Differenzen in den Batteriemodulen Fehlanpassungen aus, was zu einer Beeinträchtigung der Batteriekapazität, einer schnellen Leistungsdegradation, Problemen bei der O&M und hohen Risiken führt. Dank der umfassenden Integration von digitaler Informationstechnologie, Leistungselektronik und Energiespeichertechnologie nutzt Huawei die Steuerbarkeit der Leistungselektronik, um das Problem der Inkonsistenz von Lithiumbatterien zu lösen. Damit lassen sich die LCOS (Stromspeicherkosten) um 20% senken.

2. Green Residential Power 2.0: Leben in einem klimafreundlichen Haus

Die aktualisierte Green Residential Power 2.0-Lösung unterstreicht die innovative "1+3+X"-Struktur. Mit dem Smart Energy Controller als Kernstück ist sie mit drei Schlüsselkomponenten ausgestattet - dem Optimierer, dem Smart String Speicher (ESS) und der Green Power Cloud - und bildet so das intelligente Energie-Ökosystem. Die Green Residential Power 2.0-Lösung konzentriert sich auf intelligente Stromerzeugung, -speicherung und intelligenten Energieverbrauch und weist mehrere aktive Sicherheitsfunktionen auf. Energiekosten werden reduziert und der Einstieg in ein klimaneutrales Leben ermöglicht.

Durch den Einsatz von Optimierern unterstützt Huawei Hauseigentümer dabei, ihre Stromerzeugung um bis zu 30% zu steigern. In Kombination mit dem Smart String Speicher (ESS) und der Green Power Cloud kann das System den Eigenverbrauchsanteil von Ökostrom auf über 95% steigern, die Abhängigkeit vom Stromnetz minimieren und die Stromrechnung senken.

Bei PV-Lösungen für Wohngebäude hat Sicherheit weiterhin höchste Priorität. Auf dem Dach wird eine ganze Reihe von intelligenten Lichtbogenschutz- und Schnellabschalttechnologien eingesetzt, um in Notfallsituationen die Nullspannung zu erreichen und Lichtbögen zu verhindern. Bei der Energiespeicherung hat Huawei drei Schutzebenen hinzugefügt, um eine aktive Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem eine KI-gesteuerte Kurzschlussdiagnose der Zellen zur Vermeidung von Brandgefahren, eine Temperatursteuerung auf Zellebene zur Erkennung von Überhitzung und eine optimiererfähige Schnellabschaltung auf null Volt für mehr Sicherheit bei der Installation und Wartung.

Im Bereich intelligenter Energieverbrauch stellt Huawei darüber hinaus eine vollkommen neue digitale Funktion vor - KI-Synergie für PV, Speicherung und Verbrauch. Auf der Grundlage von Big-Data-Learning in Bezug auf Witterungsverhältnisse und Stromverbrauchsgewohnheiten der Nutzer kann die KI die zukünftige PV-Stromerzeugung und den Stromverbrauch des Haushalts exakt vorhersagen. Entsprechend kann sie das Laden und Entladen des Energiespeichers für drei verschiedene Szenarien optimal steuern: sonnige Tage, bewölkte und regnerische Tage und schließlich den Smart-Home-Modus. Dank dieser Technologie kann der Ökostromertrag in jedem Szenario maximiert und der Anteil des Ökostroms für den Eigenverbrauch effektiv erhöht werden. Im Vergleich zwischen den 60% in einem reinen PV-Szenario und den 85% im PV-mit-Speicher-Szenario kann Green Residential Power 2.0 in Kombination mit der KI-Synergiefunktion für PV, Speicherung und Verbrauch die Eigenverbrauchsquote von Ökostrom nun auf mehr als 95% erhöhen.

3. Green C&I Power 1.0: Grüne Energie für die Wirtschaft

Huawei hat in diesem Jahr seine neue C&I-Lösung auf den Markt gebracht, die sich für verschiedene Anwendungsszenarien eignet: nur PV, nur Speicher, PV + Speicher + Laden sowie netzunabhängige Stromversorgung. Durch den Einsatz von Optimierern und dem intelligenten String-Energiespeichersystem (ESS) kann die Lösung den Energieertrag um 30% und die Energiespeicherleistung um bis zu 15% verbessern. Die Wechselrichter von Huawei unterstützen den intelligenten AFCI-Lichtbogenschutz und schalten sich innerhalb von 0,5 Sekunden automatisch ab, um die aktive Sicherheit der Systeme zu gewährleisten.

4. Off-grid Stromversorgungslösungen: Grüne und ganzheitliche Energieversorgung zur Überbrückung von Versorgungslücken

Derzeit leben nahezu 900 Millionen Menschen weltweit ohne Zugang zu Stromnetzen oder in Gebieten mit instabiler Stromversorgung. Dieselgeneratoren (DG) sind in hohem Maße umweltschädlich, kostspielig, schwer zu warten und laut, was das normale Leben der Anwohner stark beeinträchtigt und die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort einschränkt. Unter der Bezeichnung "iPowerCube" stellt Huawei eine ganze Reihe umfassender off-grid (netzunabhängiger - nicht kraftstoffgetriebener) Stromversorgungslösungen vor. Dazu gehört auch eine komplette Serie an M\S\P, die sich auf industrielle Produktions- und Lebensgrundlagenszenarien anwenden lassen. iPowerCube kann die Stromgestehungskosten um mehr als 60% senken und dazu beitragen, die grüne Entwicklung zu fördern, die Lücke in der Energieversorgung zu schließen und eine kohlenstoffarme Gesellschaft zu ermöglichen.

5. Digitales Steuerung + intelligente KI-Anwendung

Dank der Energie-Cloud haben Kunden Zugang zu PV- und Speicheranlagen für alle Bereiche. Getreu dem Konzeptes eines ausgefeilten All-Szenario-Managements ermöglicht Huawei auf der PV-Seite die Überwachung auf Modulebene und auf der Speicherseite ein visuelles 3D-Management auf Pack-Ebene. Gleichzeitig sorgt die Kombination aus Big-Data-Analyse und intelligenten KI-Anwendungen (wie zum Beispiel Smart IV-Diagnose, intelligentem DC-Stromerzeugungssystem SDS und KI-Synergie für PV, Speicherung und Verbrauch) dafür, dass PV- und Speicheranlagen automatisch arbeiten.

Darüber hinaus setzt sich Huawei für den Aufbau einer sicheren und zuverlässigen digitalen Plattform ein, um Datenschnittstellen für eine Vielzahl von Partnern zu öffnen und so neue Wege bei Energiedienstleistungen zu beschreiten und eine Win-Win-Kooperation zu erreichen.

Das neue, auf erneuerbaren Energien beruhende Energiesystem treibt die globale Energiewende weiter voran, und die Verpflichtung zur CO2-Neutralität beschleunigt umfassende und tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Veränderungen für eine nachhaltige Entwicklung. Huawei Digital Power nutzt seine Erfahrung in der digitalen Technologie und Elektronik für die Stromerzeugung und integriert Spitzeninnovationen wie Watt-, Wärme-, Energiespeicher-, Cloud- und KI-Technologien, um gemeinsam mit Kunden und Partnern auf dem Weg zu einer sauberen Stromerzeugung, der Digitalisierung der Energiebranche, Elektrifizierung des Verkehrs, grünen IKT-Infrastruktur und integrierten intelligenten Energie voranzugehen und eine bessere und grünere Zukunft zu schaffen.

