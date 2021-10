zvoove Group GmbH

zvoove erweitert Management-Board: Oliver Muhr wird als CEO das erfolgreiche Wachstum weiter beschleunigen

Wietmarschen-Lohne, Deutschland (ots/PRNewswire)

Neuer CEO an der Spitze von zvoove - Konsequenter nächster Schritt der Expansionsstrategie - Weitere Internationalisierung im Fokus

Die zvoove Group, der führende europäische Software-Anbieter für die Personal-, Gebäudedienstleistungs- und Eventbranche, erweitert das Management-Board mit Oliver Muhr als CEO. Der 43-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Softwarebranche. Rund zwölf Jahre war er in den USA tätig, unter anderem bei SunGard, einem der weltweit größten Software-Unternehmen. Zuletzt hat sich Oliver Muhr in der europäischen B2B-Start-up-Szene einen exzellenten Ruf erworben, indem er entscheidend dazu beigetragen hat, jungen Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) Wachstumsoptionen zu schaffen und sie zu führenden Anbietern in ihren jeweiligen Märkten aufzubauen.

"zvoove ist ein echter europäischer Software-Champion", sagt der neue CEO, "und deshalb freue ich mich riesig darauf, mit dem Team das Unternehmen weiter voranzubringen. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend, vor allem, da alle Entrepreneure nach den bisherigen Akquisitionen weiterhin an Bord sind und ihre unternehmerische Expertise in das gemeinsame Projekt einbringen. Mein Fokus wird auf der weiteren Internationalisierung und der Umsetzung unserer kundenorientierten Wachstumsstrategie liegen." Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam aus Denny Hölscher (CRO PDL, CMO, CCO), Marc Linkert (CRO GDL), Christian Mieth (CFOO) und Sascha Alber (CPO, CTO) wird Oliver Muhr die Zukunft von zvoove gestalten.

Marc Linkert und Denny Hölscher, die die Geschäftsbereiche Gebäudedienstleistung und Personaldienstleistung verantworten, sind sicher, dass dies "ein wichtiger und konsequenter Schritt" ist: "Mit Oliver haben wir jetzt einen absoluten Experten an Bord, der sich um die weitere Internationalisierung und Erschließung neuer Märkte federführend kümmern wird."

Über zvoove

Die zvoove Group entwickelt und vertreibt innovative Softwarelösungen für die Personaldienstleistung, die Gebäudedienstleistung und die Eventdienstleistung. Das Unternehmen mit mehr als 3000 Kunden und über 300 Mitarbeitenden ist aus dem Zusammenschluss von LANDWEHR, rhb, prosoft, BackOffice und Leviy entstanden und an Standorten in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz präsent.

Kontakt zvoove zvoove Group GmbH von-Humboldt-Str. 2 49835 Wietmarschen-Lohne +49 (0) 5908 938-0 press@zvoove.com

Link zur Pressemitteilung https://zvoove.com/presse/ceo-oliver-muhr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1653644/Oliver_Muhr_CEO_zvoove.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653643/zvoove_Group_GmbH_Logo.jpg

Original-Content von: zvoove Group GmbH, übermittelt durch news aktuell