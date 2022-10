GSTS wurde ausgewählt, um Fähigkeiten der maritimen Risikoanalyse mit künstlicher Intelligenz (KI) zu verbessern

Halifax, Ns (ots/PRNewswire) - Das in Halifax ansässige Global Spatial Technology Solutions (GSTS), ein führender Anbieter von globalen maritimen Daten und Analysen, hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 4,1 Millionen Dollar abgeschlossen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seine Wachstumsstrategie umzusetzen und sich auf eine Vergrößerung vorzubereiten. Für weitere Informationen siehe https://www.bdc.ca/en/about/mediaroom/news-releases. Die Mittel ...

mehr