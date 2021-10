OneSoil

Neuer CEO des digitalen Präzisionslandwirtschaftsanbieters OneSoil soll globales Wachstum stärken

Zurich (ots/PRNewswire)

Das Schweizer Unternehmen OneSoil gab heute bekannt, dass Morten Schmidt seit 1. Oktober das Team als neuer CEO verstärkt. Morten bringt mehr als 15 Jahre Managementerfahrung bei den Branchenführern CNH Industrial und AGCO mit. Zuletzt war er bei CNH Industrial als Global Leader of Agriculture Digital and Precision Solutions & Telematics tätig. Slava Mazai, der seit der Gründung von OneSoil in 2017 als CEO tätig war, wird Chief Innovation Officer.

OneSoil ist in den letzten 12 Monaten stark gewachsen und hat nach der Serie-A-Finanzierung im April unter Leitung des internationalen Risikokapitalfonds Almaz Capital und mit Beteiligung von PortfoLion sein Team weiter vergrößert. Heute nutzen mehr als 330.000 in der Landwirtschaft tätige Menschen in über 180 Ländern OneSoil. Die OneSoil Apps verzeichneten innerhalb von 12 Monaten ein starkes globales Wachstum von 140.000 auf 340.000 Nutzer*innen, darunter auch ein rasantes Wachstum in den wichtigsten südamerikanischen Märkten Argentinien und Brasilien, wo sich die Zahl der Nutzer*innen vervierfacht hat und nun bei über 120.000 liegt. Auch die Fläche, die OneSoil weltweit abdeckt, ist auf beeindruckende 120 Mio. Hektar gewachsen.

"Um unser schnelles Wachstum optimal zu nutzen, verstärken wir unser Team mit internationaler Managementerfahrung", erklärt Slava Mazai. Slava leitet nun als Chief Innovation Officer das Insights-Team, das variable Ausbringungstechnologien einfacher und effektiver gestalten will und App-Funktionen entwickelt, die auf spezifische Anforderungen der Nutzer*innen zugeschnitten sind. "Ich werde dem Fokus von OneSoil treu bleiben, d. h. der Entwicklung von benutzerfreundlichen Apps und Technologien, die auf Satellitenbildern, maschinellem Lernen und exzellenten Datenverarbeitungsfähigkeiten basieren und heute verfügbare Technologien der Präzisionslandwirtschaft nutzen", erklärt Morten Schmidt.

"Ich freue mich, dass Morten jetzt bei OneSoil ist. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere in der Branche zurück und bringt die nötige Managementerfahrung mit, um OneSoil zum Marktführer für digitale Lösungen zu machen, damit alle Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, den Ertrag ihrer Felder auf nachhaltige Weise steigern können", sagt Pasha Bogdanov von Almaz Capital. Yury Melnichek von Bulba Ventures, ein früher Investor von OneSoil, fügt hinzu: "Mit Morten Schmidt wird OneSoils Vision, landwirtschaftliche Betriebe weltweit mit datengestützten Entscheidungen nachhaltiger und effizienter zu machen, schneller umsetzbar sein".

OneSoil entwickelt mobile App und Web-App, die mit Hilfe von Satellitenbildern wertvolle Einblicke in den Zustand der Felder geben. Die Kernfunktionen der Apps sind kostenlos, aber OneSoil bietet Geschäftspartnern auch landwirtschaftliche Analysen auf Basis von Satellitenbildauswertungen an.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652814/OneSoil_Morten_Schmidt_Slava_Mazai.jpg

