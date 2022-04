Renexxion Ireland Ltd.; Dr. Falk Pharma GmbH

Renexxion Ireland: Biotech-Unternehmen für Magen-Darm-Erkrankungen gibt Investitionszusage in Höhe von 100 Mio. USD bekannt

Renexxion Ireland Ltd., ein privates Biopharma-Unternehmen, das innovative Medikamente für Patienten mit hohem ungedecktem Bedarf bei Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts („GI") anbietet, hat heute bekannt gegeben, eine Aktienzeichnungsvereinbarung mit GEM Global Yield LLC SCS („GEM"), einer in Luxemburg ansässigen Private-Equity-Gruppe, über eine Investition von bis zu 100 Millionen USD abgeschlossen zu haben, die innerhalb von 36 Monaten nach einer Börsennotierung getätigt werden soll. Gemäß dieser maßgeschneiderten Vereinbarung wird Renexxion Ireland die Höhe und den Zeitpunkt der Inanspruchnahme dieser Fazilität ohne Mindestbezugspflicht kontrollieren und Stammaktien ausgeben. Der Erlös aus dieser Kapitalinvestition wird das Kernprogramm des Unternehmens, Naronapride, weiter vorantreiben und weitere neue Programme fördern.

„Die Vorteile einer Finanzierungszusage durch einen starken institutionellen Investor wie GEM bedeuten Sicherheit und einen schnelleren Zugang zu Kapital als börsennotiertes Unternehmen – entscheidende Faktoren für schnelles Wachstum", erklärte Peter Milner M.D., FACC, Vorsitzender und CEO.

Das Kernprogramm von Renexxion Ireland ist Naronapride, ein potenzieller Best-in-Class-Medikamentenkandidat in der Spätphase für ungedeckten Bedarf bei Erkrankungen im oberen und unteren Magen-Darm-Trakt. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Naronapride eine einzigartige Kombination aus sowohl Serotonin 5HT4-Rezeptor-agonistischen und Dopamin D2-Rezeptor-antagonistischen Eigenschaften besitzt, beides klinisch erprobte Ziele. Naronapride soll minimal resorbierbar sein, wirkt lokal im Darmlumen, und in klinischen Studien ist sein Nebenwirkungsprofil nicht von dem eines Placebos zu unterscheiden. Es sind bereits vier positive Phase-II-Studien abgeschlossen worden, und Naronapride ist bereit für Phase-III bei chronischer idiopathischer Verstopfung (CIC) und gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD). Renexxion Ireland führt derzeit ein zusätzliches Forschungsprogramm zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen („IBD") durch.

Informationen zu Renexxion:

Renexxion Ireland Ltd. ist ein privates irisches Biopharma-Unternehmen, das sich der Bereitstellung neuer Medikamente an Patienten mit Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts (GI) verschrieben hat. Renexxion Ireland arbeitet derzeit mit einem führenden europäischen GI-Lizenzpartner zusammen, um Naronapride über die späteren Phasen der Entwicklung und die Kommerzialisierung im Großraum Europa und in bestimmten anderen australischen Ländern hinweg zu fördern. (Weitere Informationen: https://www.prnewswire.com/news-releases/renexxion-ireland-ltd-announces-a-licensing-and-collaboration-agreement-with-dr-falk-pharma-gmbh-301392102.html ).

Weitere Informationen: http://www.rnexltd.ie.

Informationen zur GEM Group

GEM Global Yield LLC SCS gehört zur Global Emerging Markets Group und ist ein alternatives Investment-Unternehmen im Wert von 3,4 Milliarden USD, das Niederlassungen in Paris, New York und Nassau (Bahamas) betreibt. GEM verwaltet eine Reihe von Anlageinstrumenten und hat über 500 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. Weitere Informationen: http://www.gemny.com

