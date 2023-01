PacketFabric

PacketFabric und Unitas Global geben Fusion bekannt

Culver City, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Schaffung des führenden Anbieters von softwaredefinierten und vollständig programmierbaren Edge-to-Everywhere-Netzwerken

PacketFabric und Unitas Global, führende Anbieter von Netzwerkdiensten für Unternehmen, gaben heute die Absicht bekannt, die beiden Unternehmen vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zu fusionieren. Dies wird PacketFabric vergrößern und zum neuen Weltmarktführer im Bereich Network as a Service (NaaS) machen. Der Hauptinvestor Digital Alpha Advisors, LLC hat diese Unternehmen auf der Grundlage von Kunden- und Marktfeedback zusammengebracht, um eine branchenführende Plattform zu schaffen.

Durch die Fusion entsteht ein Unternehmen, das die Internet-Architektur für Unternehmen so verändert, dass sie endlich softwaredefiniert und vollständig programmierbar ist, im Gegensatz zu den alten, starren Systemen, die den Preis-, Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen der heutigen Unternehmenskunden nicht gerecht werden. Die kombinierten Plattform-Assets und Automatisierungskapazitäten der beiden Unternehmen werden unseren Kunden Echtzeit- und On-Demand-Kontrolle bei Edge-to-Everywhere-Services bieten.

Mit unserer branchenführenden PacketFabric Converge-Plattform, die für die Konnektivitätsbedürfnisse von Unternehmen entwickelt wurde, unterstützt PacketFabric Unternehmen beim Aufbau neuer, sicherer, privater Netzwerkstrukturen, um ihre Kernstandorte und Cloud-Assets zu verbinden und mit ihrem einzigartigen, in die Struktur integrierten Speicher Verschiebungen bei der Datengravität zu bewältigen. PacketFabric Converge orchestriert die On-Demand-Konnektivität zwischen Colocation-Einrichtungen, Cloud-Anbietern und privaten Netzwerkverbindungen auf der ganzen Welt. Die flexible Konnektivität von PacketFabric versetzt Unternehmen in die Lage, mit der Geschwindigkeit der Cloud zu arbeiten, ihr Geschäft digital zu transformieren und hervorragende digitale Erfahrungen zu liefern.

Unitas Global ist weltweit führend in der intelligenten Automatisierung von Internetkonnektivität für Unternehmen und bietet End-to-End-Netzwerkdesign, Preisgestaltung, Bestellung und Transparenz für mehr als tausend Netze der ersten, mittleren und letzten Meile, die Zugang zu mehr als 50 Millionen Gebäuden mit Glasfaseranschluss bieten. Die Unitas Nexus-Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, das leistungsstärkste Interneterlebnis für Unternehmen zu nutzen, das durch das Unitas Reach-Netzwerk, umfangreiche private Peering-Services und MIRO Route Optimization IP für ihre Anforderungen an öffentliche Netzwerke bereitgestellt wird.

„Wir sind das einzige Unternehmen, das Organisationen dabei hilft, vom reaktiven zum proaktiven Handeln überzugehen, wenn es um den ständigen Wandel der digitalisierten Abläufe geht", so Dave Ward, CEO von PacketFabric. „Unsere Plattformen ermöglichen einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie ein modernes Unternehmen aufgebaut und betrieben wird. Wir ermöglichen eine neue Vorstellung von vereinfachten Abläufen mit On-Demand-Automatisierung in Echtzeit, Self-Service, vollständiger Telemetrie und flexibler Nutzung, die auf jeden Aspekt der Geschäftskonnektivität angewendet werden. Wir tun dies, indem wir das Versprechen von Software-defined-Networking und AIOps über unsere Cloud-nativen Plattformen einlösen. Es gibt kein anderes NaaS-Angebot, das Edge-to-Everywhere über seine Plattform ermöglicht. Wir glauben, dass wir damit das einzig wahre NaaS sind."

„Die Kombination der automatisierten Design- und Preisgestaltungsplattform von Unitas Global mit dem globalen Zugangs- und Internetnetzwerk, das mehr als 50 Millionen Standorte in 173 Ländern abdeckt, schafft ein überzeugendes Angebot für die Transformation von Unternehmensnetzwerken", sagte Patrick Shutt, CEO von Unitas Global. „Dieser Zusammenschluss erweitert die Möglichkeiten der Netzwerkautomatisierung und -flexibilität auf das Unternehmen und schafft ein unübertroffenes Edge-to-Everywhere-Angebot für unsere Kunden und Partner weltweit."

„Die Kombination von PacketFabric und der Plattform und den Netzwerk-Assets von Unitas Global ist ein starker Beweis für das Engagement von Digital Alpha, in transformative Netzwerke der nächsten Generation zu investieren und diese zu entwickeln, um eine branchenführende Networking-as-a-Service-Lösung auf dem derzeit fragmentierten Markt bieten. Dies ist eine bedeutende Investition in die Zukunft des Internets und dieser überaus wichtige Zusammenschluss wird die digitale Infrastruktur von Unternehmen revolutionieren", erklärt Rick Shrotri, Managing Partner von Digital Alpha Advisors.

Die erweiterten Kapazitäten von PacketFabric schaffen ein überzeugendes Angebot für Unternehmen, globale Vertriebskanäle und Technologiepartner. Unternehmen und Partner müssen die Kommunikationsbasis ihrer Unternehmen nicht länger selbst besitzen, verwalten und betreiben. PacketFabric ermöglicht es Unternehmen, ihre eigene Kommunikationsarchitektur zu entwerfen und zu kontrollieren, ohne dass sie die Last tragen müssen, irgendeinen Teil ihres Netzwerks zu besitzen und zu betreiben.

PacketFabric bringt einen grundlegenden Wandel in der Konnektivitätsarchitektur für Unternehmen auf den Markt, indem es eine vollständige und echte NaaS-Lösung bereitstellt, die eine vollständige und sichere Konnektivitätsplattform für die Edge-to-Everywhere-Entwicklung digitalisierter Geschäftsstrategien und geografischer Regionen ermöglicht.

Über PacketFabric PacketFabric ist der einzige echte NaaS (Network as a Service)-Anbieter. Unsere Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Flexibilität, die Netzwerkautomatisierung und die Nutzungsmodelle unterstützt, die für eine sich verändernde Internetarchitektur für Unternehmen erforderlich sind. Wir bieten jeden Aspekt der Geschäftskonnektivität – privater Zugang, Core, Cloud, Datenspeicherung und öffentliche Internetkonnektivität – als bedarfsgerechten, vollständig programmierbaren und sicheren Service an. Bei PacketFabric definiert unsere Edge-to-Everywhere-Plattform WAN-Dienste und das Konnektivitätsmodell für Unternehmen neu. Zu den Investoren von PacketFabric gehören NantWorks und Digital Alpha Advisors. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.packetfabric.com.

Über Digital Alpha Advisors, LLC Digital Alpha Advisors, LLC ist ein Investmentunternehmen, das sich auf digitale Infrastrukturen und Dienstleistungen konzentriert, die von der digitalen Wirtschaft benötigt werden, und ein Gesamtvermögen von über 1,5 Milliarden Dollar verwaltet. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Cisco Systems, Inc. und verfügt über Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen im Silicon Valley. Digital Alpha ist der Ansicht, dass es das erste Unternehmen ist, das sich auf Private-Equity-Investitionen für die bedeutenden Wachstumschancen konzentriert, die für die Unterstützung der digitalen Wirtschaft erforderlich sind, einschließlich Kommunikationsnetzwerke der nächsten Generation, IoT-Plattformen für die städtische Infrastruktur und cloudbasierte Datenmanagement-Plattformen. Digital Alpha wurde 2017 von Rick Shrotri, dem ehemaligen Leiter des Global Infrastructure Funds (GIF)-Teams bei Cisco, gegründet und schloss seinen letzten Fonds (Digital Alpha Fund II, LP) Anfang 2021. Weitere Informationen finden Sie auf www.digitalalpha.net.

Original-Content von: PacketFabric, übermittelt durch news aktuell