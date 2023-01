PacketFabric

PacketFabric jetzt im Google Marketplace verfügbar

Culver City, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Kunden können jetzt bei Bedarf Multi-Cloud-Datenmigrationsdienste bereitstellen.

PacketFabric, ein führender Anbieter von On-Demand-Konnektivität für den Cloud-Kern von Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Google Cloud Marketplace als Technologiepartner beigetreten ist. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, Multi-Cloud-Umgebungen mit bis zu mehreren 100Gs für die Datenmigration in Minutenschnelle zu verbinden und die direkte Konnektivität zwischen Private-Cloud-Colocation und Cloud-Anbietern zu automatisieren – alles über das private Netzwerk von PacketFabric mit 65+TB.

„Unternehmen benötigen sowohl Agilität als auch Flexibilität bei der Anbindung an ihre geschäftskritischen Anwendungen in der Cloud. Wir freuen uns sehr, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten, um diese Lösungen mit einem hervorragenden Benutzererlebnis anzubieten", sagte Michael Glickman, Chief of Business Development von PacketFabric.

Um diesen Meilenstein zu erreichen, wurde SADA, ein Google-Cloud-Partner und fünfmaliger Google-Cloud-Vertriebspartner des Jahres, für den End-to-End-Prozess zur Listung des Cloud-Router-Angebots von PacketFabric auf dem Google Cloud Marketplace durch seine Marketplace Integration Services beauftragt. PacketFabric ist außerdem Mitglied des SaaS-Alliance-Programms von SADA, das B2B-SaaS-ISV-Unternehmen, die auf Google Cloud aufbauen, eine Go-to-Market-Strategie und Ressourcen bietet."

Mit dem Beitritt von PacketFabric zum Google Cloud Marketplace erhalten Unternehmen Zugang zu einer selbst bedienbaren Network-as-a-Service-Plattform (NaaS), die auf einem globalen privaten optischen Netzwerk der Carrier-Klasse aufbaut. Damit können Unternehmen komplette Multi-Cloud-, Hybrid-Cloud- und benutzerdefinierte Netzwerkkonnektivitätslösungen wie eine beliebige Cloud-Ressource erstellen, verwalten und einsetzen. Unternehmen können ihre digitalen Abläufe mit dem Cloud-Router von PacketFabric transformieren, um eine Cloud-zu-Cloud-Verbindung herzustellen und Daten innerhalb von Minuten zu migrieren. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Private und sichere Konnektivität zwischen Cloud-Anbietern. Der Cloud-Router von PacketFabric bietet Layer-2- und Layer-3-Konnektivität über die Network-as-a-Service-Plattform von PacketFabric und ermöglicht es Kunden, das öffentliche Internet vollständig zu umgehen.

Der Cloud-Router von PacketFabric bietet Layer-2- und Layer-3-Konnektivität über die Network-as-a-Service-Plattform von PacketFabric und ermöglicht es Kunden, das öffentliche Internet vollständig zu umgehen. Optimierter Service mit geringer Latenz. Der Cloud-Router umgeht nicht nur das öffentliche Internet, sondern transportiert die Daten auch auf dem besten Weg durch die Netzwerkplattform von PacketFabric. Durch die automatische Verteilung von Routing-Instanzen muss dieser Datenverkehr nie einen längeren Weg über einen festen zentralen Standort nehmen, was zu hochgradig optimierten Datenübertragungen von Cloud zu Cloud führt.

Der Cloud-Router umgeht nicht nur das öffentliche Internet, sondern transportiert die Daten auch auf dem besten Weg durch die Netzwerkplattform von PacketFabric. Durch die automatische Verteilung von Routing-Instanzen muss dieser Datenverkehr nie einen längeren Weg über einen festen zentralen Standort nehmen, was zu hochgradig optimierten Datenübertragungen von Cloud zu Cloud führt. Netzwerk schnell hochfahren! Cloud-nativ und ohne Hardware-Anforderungen. Unsere Cloud-Router benötigen keine physische Schnittstelle oder Querverbindung zur PacketFabric-Plattform, d. h. Sie benötigen keine Geräte vor Ort in einer Colocation-Einrichtung.

Unsere Cloud-Router benötigen keine physische Schnittstelle oder Querverbindung zur PacketFabric-Plattform, d. h. Sie benötigen keine Geräte vor Ort in einer Colocation-Einrichtung. Zusätzliche Transparenz und Kontrolle. Unternehmensanwender kontrollieren den Datenverkehr zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern sowie zwischen verschiedenen Regionen desselben Cloud-Anbieters und haben vollen Einblick in die Verkehrsstatistiken.

Unternehmensanwender kontrollieren den Datenverkehr zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern sowie zwischen verschiedenen Regionen desselben Cloud-Anbieters und haben vollen Einblick in die Verkehrsstatistiken. Eine dynamische Hybrid- und Multi-Cloud-Architektur. Verwenden Sie die API oder den Terraform Provider von PacketFabric, um die direkte Konnektivität zwischen einer privaten Cloud in Colocation und Cloud-Anbietern zu automatisieren.

Verwenden Sie die API oder den Terraform Provider von PacketFabric, um die direkte Konnektivität zwischen einer privaten Cloud in Colocation und Cloud-Anbietern zu automatisieren. Einsparungen bei den Migrationskosten . Durch die Nutzung des PacketFabric-Netzwerks bei der Übertragung von Daten an Google Cloud werden die Egress-Gebühren reduziert.

. Durch die Nutzung des PacketFabric-Netzwerks bei der Übertragung von Daten an Google Cloud werden die Egress-Gebühren reduziert. Kurze, flexible Vertragslaufzeiten zur Anpassung an das Cloud-Nutzungsverhalten. Die Dienste von PacketFabric laufen über ein globales Glasfasernetz der Carrier-Klasse mit stündlichen, monatlichen und bis zu 36-monatlichen Abrechnungszeiträumen.

„PacketFabric ist stolz darauf, einer der führenden NaaS-Anbieter zu sein und den Kunden auf dem Google Cloud Marketplace zur Verfügung zu stehen", sagte Dave Ward, Chief Executive Officer von PacketFabric. „Da viele Unternehmen auf Google Cloud umsteigen, haben sie jetzt sofortigen Zugriff auf die reibungsloseste und am besten skalierbare Multi-Cloud-Routing-Lösung der Branche."

Entdecken Sie PacketFabric auf Google Cloud Marketplace hier. Um mehr über das Netzwerk von PacketFabric zu erfahren oder eine Demo anzufordern, klicken Sie hier.

Informationen zu PacketFabric

PacketFabric ist die Connectivity Cloud, die von Grund auf für Elastizität, Skalierbarkeit, Leistung, Programmierbarkeit und kompromisslose Sicherheit entwickelt wurde und es Unternehmen ermöglicht, einen agilen Cloud-Kern aufzubauen, der optimale digitale Geschäftsergebnisse liefert. Die Network-as-a-Service-Plattform (NaaS) von PacketFabric nutzt ein massiv skalierbares privates optisches Netzwerk, die neueste Packet-Switching-Technologie und End-to-End-Automatisierung. PacketFabric bietet bedarfsgerechte, private und sichere Konnektivitätsdienste zwischen Hunderten von erstklassigen Colocation-Einrichtungen und Cloud-Anbietern auf der ganzen Welt. IT-, Netzwerk- und DevOps-Teams können über eine fortschrittliche Anwendungsprogrammschnittstelle (API) und ein Webportal Konnektivität im Cloud-Maßstab in wenigen Minuten bereitstellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf packetfabric.com.

Informationen zu SADA

SADA ist ein weltweit führender Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, der Menschen befähigt, ihre Arbeit, ihre Organisationen und die Welt zu verändern. SADA-Teams haben Unternehmenskunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Medien, Unterhaltung, Einzelhandel, Fertigung und öffentlicher Sektor dabei geholfen, ihre kühnsten Ziele zu erreichen und ihre komplexesten Probleme zu lösen. Als Google-Cloud-Partner mit mehreren Spezialisierungen bietet SADA kontinuierliche Innovation, starke Partnerschaften und hervorragenden Service. Als fünffacher Google-Cloud-Partner des Jahres hat SADA zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 2021 den Titel Google-Cloud-Vertriebspartner des Jahres in Nordamerika sowie die Aufnahme in die Inc.-5000-Honoree-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas seit 15 Jahren in Folge und in die Liste der besten Arbeitgeber des Inc. Magazine drei Jahre in Folge. Weitere Informationen finden Sie auf www.sada.com.

Original-Content von: PacketFabric, übermittelt durch news aktuell