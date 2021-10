United Safety & Survivability Corporation

United Safety erwirbt Fireboy-Xintex von W.S. Darley & Co.

Exton, Pa. (ots/PRNewswire)

Größte Akquisition in der Geschichte des Unternehmens im Bereich der Brandbekämpfung, strategisches globales Geschäftswachstum und zusätzlicher Fokus auf die Marineindustrie.

United Safety & Survivability Corporation, ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Rettungsausrüstungen, kündigte die Übernahme von Fireboy-Xintex mit Wirkung zum 30. September 2021 an. Der Abschluss dieser Akquisition stellt für United Safety die größte Übernahme auf dem Brandbekämpfungsmarkt dar und verstärkt die Präsenz des Unternehmens sowohl geografisch in Europa und Asien als auch vertikal auf dem Marinemarkt.

Fireboy-Xintex, ein führendes Unternehmen bei der Innovation von Sicherheitsprodukten für die Freizeit- und Handelsschifffahrt, das Transportwesen und die Industrie, hat sich auf Brandbekämpfung sowie Brand- und Gaserkennung spezialisiert. Fireboy wurde 1973 gegründet und hat Niederlassungen in Grand Rapids, Michigan, und Poole, Dorset, im Vereinigten Königreich. Fireboy war zuvor im Besitz von W.S. Darley & Co.

"Wir freuen uns sehr, Fireboy-Xintex in die United Safety-Familie aufzunehmen", erklärte Joseph Mirabile, Präsident und CEO von United Safety. "Diese Akquisition reiht sich perfekt in unseren langfristigen Wachstumsplan als Unternehmen ein und ermöglicht uns, unseren Geschäftsbereich Brandbekämpfung branchenübergreifend und geografisch weiter zu optimieren. Ich erkenne sehr starke Synergien zwischen unseren Organisationen: die Motivation der Mitarbeiter, das Engagement für den Dienst am Kunden und das Bestreben, die innovativsten und zuverlässigsten Produkte auf dem Markt zu entwickeln."

Paul C. Darley, CEO und Präsident von Darley, bemerkte: "Wir hatten nicht vor, Fireboy-Xintex zu verkaufen, aber dann sprach United Safety uns an und es schien einfach das Richtige zu sein. United Safety hat Zugang zu einigen Märkten, den wir nicht hatten, und das wird das Wachstum von Fireboy-Xintex beschleunigen. Vor allem aber wissen wir, dass sie sich um unsere arbeitsamen und engagierten Mitarbeiter kümmern werden. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern von Fireboy-Xintex für die Jahre bedanken, in denen sie der Familie Darley angehörten."

Mirabile bemerkte abschließend: "Die Bedürfnisse und Umstände unserer Kunden entwickeln und verändern sich im Laufe der Zeit, und wir freuen uns, die besten Produkte als Teil des United Safety-Portfolios auf den Markt zu bringen. Wir wissen, wie wichtig Brandschutz- und andere Sicherheitsprodukte sind, und wir freuen uns, ein Unternehmen bei United Safety aufzunehmen, das sich genauso für Sicherheit einsetzt wie wir".

Über die United Safety & Survivability Corporation

United Safety and Survivability Corporation widmet sich der Herstellung von höchst innovativen und zuverlässigen Sicherheits- und Überlebensausrüstungen, auf die sich unsere Kunden beim Schutz von Leben und Eigentum verlassen können. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Konstruktion von erstklassigen Sicherheits-, Überlebens- und Technologielösungen für eine Vielzahl von Branchen und Kategorien bieten wir unter anderem Sitze für kommerzielle Busse, Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen, Militärfahrzeuge, Reisebusse, Schienenfahrzeuge und Lokomotiven an. Wir entwickeln und bauen spezielle Überlebensausrüstungen für Soldaten in Militärfahrzeugen, und unsere revolutionären Feuerlöschsysteme werden in Schulbussen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schwermaschinen und anderem eingesetzt. Active Air Purification und AEGIS® Microbial Surface Treatment tragen zum Schutz der Öffentlichkeit und der Betreiber bei, indem sie Bakterien und Viren aus der Luft und von Oberflächen entfernen. Weitere Informationen über United Safety finden Sie unter www.unitedsafetycorporation.com.

Über W.S. Darley & Company

Das 1908 gegründete Unternehmen W.S. Darley & Co. (Darley) ist nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen, das seinen Kunden aus dem Militär und Rettungswesen hochwertige Ausrüstungen anbietet. Darley begann mit dem Vertrieb von Ausrüstungen und der Fertigung im Mittleren Westen und bietet heute eine Palette führender innovativer Notfallausrüstungsmarken und -produkte an. Darley ist stolz, von seinem Hauptsitz in Itasca, IL, und seinen nach ISO 9001:2015 zertifizierten Produktionsstätten in Chippewa Falls, WI, und Janesville, IA, Lösungen und Dienstleistungen von höchstem Niveau anzubieten. Darley betreibt außerdem Geschäftsstellen in sechs Ländern auf der ganzen Welt.

