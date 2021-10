Roboyo

Roboyo und die JOLT Advantage-Gruppe schließen sich zusammen, um ihre US-Präsenz zu stärken

Roboyo, das weltweit größte Unternehmen für professionelle Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Automatisierung, hat heute bekannt gegeben, dass JOLT sich der Roboyo Gruppe anschließen wird, wodurch die nordamerikanische Präsenz der Roboyo-Gruppe gestärkt und ihre globale Führungsposition deutlich gefestigt wird.

JOLT erweitert die Roboyo-Niederlassung in Nord- und Südamerika um 150 Automatisierungsspezialisten, deckt den US-Markt vollständig ab und erhöht die weltweite Präsenz auf über 400 Mitarbeiter in 18 Städten in 10 Ländern und auf 3 Kontinenten.

Christian Voigt, CEO Americas von Roboyo, erklärt: "Eine tiefere Investition in den nordamerikanischen Markt ist für Roboyo von höchster Priorität, da wir so unseren wachsenden Kundenstamm sowohl innerhalb der Fortune 500 als auch darüber hinaus bedienen können. Mit JOLT als Teil der Roboyo Group sind wir ein noch stärkerer Partner und unsere Fähigkeit, nachhaltige Kosten-, Wettbewerbs- und Kulturvorteile für unsere Kunden zu erzielen, wird auf die nächste Stufe gehoben."

Roboyo wurde 2016 in Deutschland von ehemaligen Beratern von Deloitte und Capgemini gegründet. Heute wird es von Gartner als das weltweit führende Unternehmen für intelligente Automatisierung angesehen. Roboyo arbeitet mit vielen der Fortune-500-Unternehmen zusammen und ermöglicht es ihnen, das gesamte Spektrum beschleunigter Technologien zu nutzen, von Robotic Process Automation (RPA) und Intelligent Document Processing (IDP) bis hin zum maschinellen Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI).

Jordan Collard, CEO von JOLT, fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz darauf, der Roboyo Group beizutreten. Unser gemeinsames Ziel ist es, Kreativität freizusetzen und den menschlichen Erfindungsreichtum durch Automatisierung zu steigern. Gemeinsam werden wir die Leistung unserer Kunden steigern und einen höheren Wert für unsere Partner schaffen. Jeder gewinnt."

Neben den strategischen Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen bietet Roboyos Betriebsplattform Converge ein End-to-End-Automatisierungswerkzeug, das Automatisierungsprogramme identifiziert, priorisiert, implementiert und ausführt. Zusammen mit der innovativen as-a-Service-Lösung und der Translate RPA-Konvertierungsplattform von JOLT ermöglicht dies der Roboyo Group die Schaffung hybrider menschlicher und digitaler Arbeitskräfte, die den Leistungszuwachs des Unternehmens von kleinen Schritten auf ein Vielfaches erhöhen.

Paul Freudenberg, Vorsitzender der JOLT Advantage Group, sagt: "Durch den Beitritt zur Roboyo Group können wir für und mit unserem Hauptpartner UiPath einen weitaus größeren Wert schaffen. Und unsere Fähigkeit, US-Unternehmen zu bedienen, die ihre Kosten und ihre Leistung automatisieren wollen, ist jetzt unübertroffen."

Informationen zu Roboyo

Roboyo ist das weltweit größte professionelle Dienstleistungsunternehmen für intelligente Automatisierung mit Niederlassungen in 18 Städten, in 10 Ländern und auf 3 Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über die höchsten Partner-Akkreditierungen von UiPath und beschäftigt 4 der weltweit wertvollsten UiPath-Professionals als Mitarbeiter.

Das Unternehmen wird von Gartner als weltweit führender Spezialist für intelligente Automatisierung angesehen und zählt viele der Fortune 500 und 19 der deutschen "DAX 30"-Unternehmen zu seinen Kunden.

Roboyo unterstützt seine Kunden bei der Operationalisierung des gesamten Spektrums an KI-gestützten Automatisierungstechnologien und schafft so hybride menschliche und digitale Arbeitskräfte, die die Unternehmensleistung von kleinen Schritten auf ein Vielfaches steigern.

Dieser ganzheitliche Ansatz zur Prozessautomatisierung hilft Unternehmen bei der Neugestaltung von Unternehmensabläufen, indem Prozesse um ein Vielfaches schneller, zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Fehler ausgeführt werden, wodurch sich sowohl die Mitarbeiter- als auch die Kundenerfahrung deutlich verbessert.

Dies hat Roboyo den Ruf eingebracht, Unternehmen erfolgreich in die Lage zu versetzen, sich an ein sich schnell veränderndes operatives Umfeld anzupassen und die nächste Stufe der Geschäftsebene zu erreichen.

Informationen zu JOLT

JOLT ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von intelligenten Automatisierungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist Mitglied des USN-Eliteprogramms von UiPath und wurde 2019 als UiPaths Innovationspartner des Jahres ausgezeichnet. Mit einem dreistelligen Wachstum in den letzten drei Jahren wurde das Unternehmen von Inc. als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika ausgezeichnet.

