Khatrao Consulting GmbH

Erfolgreicher Sprecher werden: Patrick Khatrao zeigt, wie es geht

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Patrick Khatrao ist erfolgreicher Profisprecher und bietet anderen Sprechern und Rednern ein Sprecher-Coaching an. Dabei lehrt er aus der Erfahrung, die er mit über 100 Hörbüchern auf Audible und Tausenden Aufnahmen fürs Fernsehen, Werbung, Dokumentationen und Erklärvideos sammeln konnte.

Viele Sprecher stehen nach ihrer Ausbildung vor der Frage, wie und wo sie Aufträge finden können. Sie bewerben sich dann bei Agenturen oder Studios und suchen spezifische Sprecherrollen, ohne positive Resonanz. Auch Patrick Khatrao hat diese Erfahrung in seiner Vergangenheit gemacht und weiß daher, dass dieser Weg kaum Erfolge bringt. Aufgrund der falschen Vorgehensweise kursieren allerdings Vorurteile und Gerüchte wie: Der Sprechermarkt sei überfüllt und nur Promis bekommen Aufträge - Khatrao kennt allerdings die Wahrheit. Den meisten Sprechern fehlt das Wissen, wie sie sich vermarkten sollten.

Patrick Khatrao: "Ich habe mir selbst beigebracht, wie ich mich vermarkten muss und konnte mein Sprecher-Business auf diese Weise sehr schnell weiterentwickeln. Mittlerweile bilde ich auch andere Sprecher ganzheitlich aus: Neben dem richtigen und professionellen Sprechen erlernen sie technische Skills wie das richtige Aufnehmen, das Schneiden und die Nachbearbeitung von Aufnahmen. Außerdem zeige ich meinen Kunden, wie sie mithilfe von effizientem Marketing Auftraggeber gewinnen. Die meisten Sprecher suchen nur auf Facebook nach Aufträgen, bewerben sich dann lieblos und zeigen ihren potenziellen Kunden den Mehrwert ihrer Dienstleistung gar nicht richtig. Ich bringe meinen Teilnehmern bei, wie das viel besser funktioniert."

Zu seinem ganzheitlichen Ansatz gehört außerdem das Finden der Orte, wo die Auftraggeber anzutreffen sind - wie beispielsweise Audible. Danach geht es laut Patrick Khatrao darum, den Autoren selbst zu schreiben und ihnen zu erklären, warum sie die Zusammenarbeit eingehen sollten. Hierbei gibt Khatrao den Tipp, es sei sinnlos zu erklären, mit welchem Equipment man arbeitet oder welche Schauspielschule man besucht hat - die Auftraggeber kennen sich damit nicht aus. Stattdessen möchten die Autoren hören, dass sie alle Rechte an der Datei behalten, wie lange ein Sprecher braucht und wie viel seine Dienstleistung kostet. Natürlich spielt auch der Klang der Stimme eine große Rolle, ebenso wie die Qualität der Arbeit. Außerdem lieben Kunden die Einfachheit, so Khatrao. Auf den Preis bezogen heißt das, man bietet lieber ein Komplettpaket an, als viele einzelne Extraleistungen.

"Ich hatte von Anfang an den Wunsch, mit dem Sprechen Geld zu verdienen. Das war mir sehr wichtig, um in meinem Leben eine größere finanzielle Freiheit genießen zu können als die, die ich aus meiner Kindheit kannte. Ich habe dann relativ zügig eine Sprecherausbildung in Berlin bei Katharina Koschny gemacht und dadurch meine Sprecherqualitäten enorm entwickelt. Heute ist es mir ein großes Anliegen, Sprechern zu zeigen, wie Vermarktung funktioniert und ihnen ihren Traum zu erfüllen", führt Patrick Khatrao aus.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao hatte schon im Jugendalter eine markante Stimme und wollte in Zukunft damit arbeiten. Ohne Profi-Studio und ohne Vorwissen hat er es geschafft, zum erfolgreichen Bestseller-Sprecher zu werden und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Patrick Khatrao hat mittlerweile über 100 Hörbücher auf Audible und tausende Aufnahmen fürs Fernsehen, Werbung, Dokumentationen, Erklärvideos und vieles mehr produziert.

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell