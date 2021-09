Infinity Group

The Infinity Group: Alternative Finanzierungsoptionen helfen Unternehmen in der EU, vom Konjunkturprogramm zu profitieren und ihr Wachstum grüner, digitaler und widerstandsfähiger zu gestalten

London (ots/PRNewswire)

Unternehmen in der gesamten Europäischen Union möchten vom EU-Plan zur wirtschaftlichen Erholung, der Aufhebung der Corona-Beschränkungen und den neuen Impfkampagnen profitieren, die zusammen zu optimistischen Wirtschaftswachstumsprognosen geführt haben. Damit wollen sie die Erholung beschleunigen und ihre Geschäfte ausbauen.

Die Schwierigkeit besteht darin, genügend Kapital zur Verfügung zu haben, um die Unternehmen schnell genug auszubauen und dieses einzigartige Zeitfenster zu nutzen. Das ist laut der Infinity Group in einer Zeit, in der angeschlagene Lieferketten weiterhin Kosten für den Betrieb verursachen und die traditionelle Finanzierung nach wie vor teuer und knapp bleibt, eine besondere Herausforderung.

Einige stehen der Nachhaltigkeit dieser Wachstumschance skeptisch gegenüber, da viele Länder weltweit bereits gegen eine neue Welle der Pandemie ankämpfen, die durch die Delta-Variante, die steigende Zahl von Cyberangriffen und die jüngsten Klimakatastrophen hervorgerufen wird.

Laut der Infinity Group jedoch versuchen unter anderem zahlreiche Hedgefonds, Pensionsfonds, Staatsfonds und Angel-Investoren aus der ganzen Welt, sich diese einzigartigen Bedingungen zunutze zu machen. Und sie sind insbesondere daran interessiert, in Unternehmen zu investieren, die eine klare Strategie haben, um dieses Wachstumsfenster zu nutzen und sich umweltfreundlicher, digitalisierter und widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Bedrohungen aufzustellen.

Die Infinity Group gehört zu einer aufstrebenden Kategorie von Finanzdienstleistungsgruppen, die ein alternatives Finanzierungsmodell anbietet, das sowohl Unternehmen als auch Investoren Wachstumspotenzial bietet. Unternehmen, die Kapital benötigen, um schneller zu wachsen, können von einer Genossenschaft aus verschiedenen Investoren Finanzierungen zu äußerst wettbewerbsfähigen Bedingungen erhalten. In vielen Fällen gelten längere Laufzeiten als bei herkömmlichen Bankfinanzierungen. Gleichzeitig wird diesen Investmentgruppen so ein intelligenter, sicherer Weg geboten, um in gut qualifizierte und geprüfte Unternehmen zu investieren, die ein unmittelbares Wachstumspotenzial vorweisen können.

Auch wenn einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung noch zahlreiche Herausforderungen und Hindernisse im Wege stehen, haben Unternehmen jetzt neue Optionen, um ihre Geschäftsexpansion zu finanzieren und von der optimistischen Wachstumsprognose der Europäischen Kommission zu profitieren.

Original-Content von: Infinity Group, übermittelt durch news aktuell