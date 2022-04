Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU)

Vorteile des Studienfachs Zukunftsforschung an der Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU)

AL-KHOBAR, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Das Center for Futuristic Studies an der PMU

In den letzten Jahrzehnten hat sich das interdisziplinäre Feld der Zukunftsforschung herausgebildet, um Menschen zu befähigen, die Zukunft mit Weitblick zu betrachten und hier in der Gegenwart einen positiven Wandel herbeizuführen. Ein zentrales Ereignis in der modernen Menschheitsgeschichte, das sowohl den Verlauf der Zukunftsforschung verändert hat als auch den Wert dieses Faches offenlegt, ist die COVID-19-Pandemie. Ganze Gesellschaften im Lockdown und Transformationen in der Welt als Reaktion auf die Pandemie haben die Notwendigkeit des zukunftsorientierten Denkens gezeigt und die Art und Weise verändert, wie Menschen mit neu entdeckter Leichtigkeit und Aufgeschlossenheit über Grenzen hinweg interagieren und per Fernunterricht lernen.

Kurz vor der Pandemie hat die Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU) 2019 auf dem Al-Khobar-Campus der Universität das Prince Mohammad Bin Fahd Center for Futuristic Studies (PMFCFS) gegründet. Mit diesem Zentrum möchte die PMU nicht nur in ihrer Heimat Saudi-Arabien, sondern auch in der gesamten Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sowie weltweit ein Pionier im Bereich Zukunftsforschung sein. Während sich die Welt an den raschen Wandel durch die Pandemie anpasst, trägt das PMFCFS dazu bei, die Ausbildung der nächsten Generation der Führungskräfte zu gestalten, das Verständnis für Zukunftsforschung zu verbessern und letztendlich der Menschheit die Vorteile dieses Fachbereichs zugute kommen zu lassen.

„Das Prince Mohammad Bin Fahd Center for Futuristic Studies ist ein erstklassiges Institut, das das Ziel hat, die besten und nachhaltigsten politischen Lösungen weltweit durch Zukunftsforschung zu erforschen, herauszuarbeiten und zu verbreiten", so Dr. Issa Al Ansari, Präsident der PMU. „Wir glauben fest daran, dass friedlicher Wohlstand für alle Menschen überall auf unserer Erde gerecht möglich ist. Die koordinierte weltweite Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat uns in dieser Ansicht bestärkt."

Gemäß der Mission und Vision der PMU will sich das PMFCFS als forschungsorientiertes Zentrum unter den führenden akademischen Institutionen im Nahen Osten positionieren. Ein Beispiel für die globale Zusammenarbeit der PMU ist die Einrichtung des ersten Lehrstuhls der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in der Golfregion an der PMU im Dezember 2021. Im Oktober 2021 organisierte die PMU gemeinsam mit der World Futures Studies Federation (WFSF) die 24. Weltkonferenz des WFSF, eine internationale Veranstaltung in Berlin.

Zudem bestehen viele weitere Vereinbarungen, darunter ein Memorandum of Understanding (MOU) mit Teach the Future, einer Non-Profit-Futures-Alphabetisierungsorganisation mit Sitz in Sacramento, Kalifornien, USA; eine Absichtserklärung mit der Association of Professional Futurists (APF) aus Seattle, Washington, USA, sowie eine MOU mit der Future Foresight Foundation (FFF) in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wzKDKPJ39IA Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779612/PMU_Center_Futuristic_Studies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1393618/PMU_Logo.jpg

abhosale@pmu.edu.sa

Original-Content von: Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU), übermittelt durch news aktuell