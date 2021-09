KX; Telit

KX und Telit kooperieren bei der Bereitstellung einer End-to-End-Plattform für industrielle Analysen zur Entscheidungsfindung im Mikrosekundenbereich in der Fertigungsindustrie

London (ots/PRNewswire)

KX, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Streaming-Analysen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Telit, einem globalen Enabler des Internets der Dinge (IoT), eine End-to-End-Plattform für industrielle Analysen auf Unternehmensebene bereitzustellen, die die Echtzeit-Streaming-Analysefunktionen von KX mit der deviceWISE® Industrial IoT-Plattform von Telit kombiniert

Die Partnerschaft ermöglicht echte Entscheidungen im Mikrosekundenbereich, indem sie anerkannte Marktführer im Bereich der Konnektivität mit niedriger Latenz und der Analytik zusammenbringt. In einer integrierten Lösung haben die Kunden sowohl die unübertroffene Konnektivität als auch die Einfachheit von Telits deviceWISE IoT-Plattform und die Leistungsfähigkeit der Streaming-Analyse-Technologie von KX.

Die gemeinsame Lösung, die bereits an einem großen Produktionsstandort in Europa eingesetzt wird, ermöglicht es Herstellern, die betriebliche Leistung erheblich zu verbessern, indem sie fortschrittliche KI-Modelle auf alle Produktionsdaten anwenden, unabhängig von der Art der Maschine oder dem Format der Daten. Diese Integration von Betriebstechnologie mit IT-Systemen ermöglicht ein tieferes, umfassenderes Verständnis des Fertigungsprozesses und damit die Automatisierung von Qualitätskontrollprozessen und die Durchführung von präventiven und vorausschauenden Wartungsprogrammen.

"Moderne Fertigungsunternehmen sehen sich mit einer enormen Zunahme an Daten konfrontiert, die mit hoher Geschwindigkeit auf sie einströmen, und die Notwendigkeit, ein besseres Verständnis des Fertigungsprozesses in Echtzeit zu erlangen, war noch nie so groß", sagt Przemek Tomczak, SVP IoT and Utilities bei KX. "Durch die Kombination von Telits unübertroffener Fähigkeit, Unternehmenssysteme mit industriellen Maschinen und Sensoren zu verbinden, und unseren marktführenden Streaming-Analysefähigkeiten können wir unseren Kunden helfen, betriebliche Probleme vorherzusehen, wichtige Entscheidungen zu automatisieren und die betriebliche Leistung deutlich zu verbessern."

Die preisgekrönte Telit deviceWISE IoT Platform ist eine vollständige, datenzentrierte IoT-Plattform mit vorgefertigten Gerätetreibern, Konnektivitätsmanagement-Tools und Anwendungskonnektoren, die es den Entwicklungsteams ermöglichen, sich auf die Entwicklung von Anwendungen und nicht auf die Infrastruktur zu konzentrieren und die Systeme so zusammenarbeiten zu lassen, wie ihre Kunden es wünschen. Leistungsstarke Funktionen lassen sich in vernetzte Fabriken und Maschinen integrieren, so dass die Teams völlig flexibel entscheiden können, wie die Daten erfasst werden, wohin sie gesendet werden und wie ihre Lösung auf der Grundlage von Ereignissen und sich ändernden Bedingungen während der gesamten Bereitstellung auf die Daten reagiert - ob in der Cloud, vor Ort oder am Netzwerkrand. Mit deviceWISE arbeiten ältere und moderne Geräte ohne benutzerdefinierte Kodierung zusammen, unabhängig von den unterschiedlichen Protokollen, die sie verwenden.

"Mit KX und Telit können Systemintegratoren und Hersteller eine umfassende Streaming-Analytics-IoT-Plattform implementieren. Die Nutzung von Daten und Analysen liefert die nötigen Erkenntnisse, um schnell zu reagieren und entweder zusätzliche Ressourcen einzusetzen oder die Prozesskontrollen zu verschärfen, um die Produktivität zu steigern", sagt Ricardo Buranello, Head of Platforms Business Unit, Telit. "Datenintelligenz ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, um fundierte Geschäftsstrategien, Ziele und Entscheidungen zu treffen."

Die Marktchancen für die gemeinsame Lösung sind beträchtlich. Der Markt für industrielle Analytik wird auf 13,60 Milliarden USD geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 36,73 Mrd. USD erreichen. Angesichts des exponentiell wachsenden Datenvolumens - das Branchenanalystenunternehmen IDC schätzt, dass die unternehmensbezogenen Sensordaten jährlich um 40 % zunehmen und bald alle anderen Datentypen übertreffen werden - entspricht dieses gemeinsame Angebot der Nachfrage von Kunden, die die Zeit bis zur Bereitstellung und den Wert ihrer industriellen Automatisierungsstrategien beschleunigen möchten.

Am 21. Oktober (17.00 Uhr BST und auch auf Abruf verfügbar) veranstalten KX und Telit ein Webinar zur Beschleunigung und Verbesserung der Echtzeit-Entscheidungsfindung in der Industrie. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter: https://bit.ly/3kLcdJB

Informationen zu KX

KX, die führende Technologie für kontinuierliche Echtzeit-Intelligenz, ist Teil von FD Technologies plc, einer Gruppe von datengesteuerten Unternehmen, die den Wert von Einblicken, Rückblicken und Voraussichten freisetzen, um Unternehmen voranzubringen. KX Streaming Analytics, das auf der Zeitreihendatenbank kdb+ aufbaut, ist eine branchenführende Hochleistungsplattform für In-Memory-Computing, Streaming-Analytik und Operational Intelligence. Sie bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für datenintensive Analysen und Anwendungen mit hohem Volumen in verschiedenen Branchen. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig und beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kx.com.

Informationen zu Telit

Telit vereinfacht das Onboarding von vernetzten "Dingen" mit einem Portfolio von drahtlosen Kommunikations- und Positionierungsmodulen in Unternehmensqualität, MVNO-Mobilfunk-Konnektivitätsplänen und Verwaltungsdiensten, Edge- und Cloud-Software sowie Plattformen für Datenorchestrierung, IoT und Industrial IoT. Mit mehr als zwei Jahrzehnten bahnbrechender IoT-Innovationserfahrung liefert Telit preisgekrönte, sichere, integrierte IoT-Lösungen für viele der weltweit größten Unternehmen, OEMs, Systemintegratoren und Service Provider, damit diese IoT in jeder Größenordnung verbinden und verwalten können.

Für weitere Informationen, folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie www.Telit.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638593/KX_and_Telit_Partner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508748/KX_Logo.jpg

Paul Wooding, +44(0)2830252242, pwooding@fdtechnologies.com

Original-Content von: KX; Telit, übermittelt durch news aktuell