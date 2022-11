Global Times Online

GLOBAL TIMES ONLINE: Mehr als 20 fossile Schildkrötenfußabdrücke in Zhucheng, Weifang, entdeckt

Weifang, China (ots/PRNewswire)

Vor kurzem wurden mehr als 20 versteinerte Schildkrötenfußabdrücke an einem Fossilienfundort in Zhucheng, einer kreisfreien Stadt in Weifang, in der ostchinesischen Provinz Shandong, entdeckt.

Die Fußabdrücke der Schildkröten wurden von Forschern des Zhucheng Dinosaur Culture Research Center in Huanglonggou, einem Fundort von versteinerten Dinosaurierfußabdrücken, entdeckt.

Unter den Entdeckungen wurde eine gut erhaltene Schildkrötenspur als ein neues Taxon identifiziert. Es handele sich dabei um einen konkaven Fußabdruck mit fünf Zehen, und seine Gesteinsbildung reiche zurück bis zur frühen Kreidezeit, so Forscher des Zhucheng Dinosaur Culture Research Center.

Experten waren sich einig, dass die Schildkrötenspur zu den weltweit am besten erhaltenen fossilen Schildkrötenfußabdrücken gehört, die bisher gefunden wurden und die die biologischen Eigenschaften von Schildkrötenfüßen aufweisen.

Den Forschern zufolge wurden in China im Vergleich zu Dinosauriern weniger fossile Schildkrötenfußabdrücke gefunden, und die Erforschung von fossilen Schildkrötenfußabdrücken in China befindet sich in einer Vorbereitungsphase.

Die Entdeckungen sind von großer Bedeutung für die Untersuchung der geografischen und klimatischen Eigenschaften der frühen Kreidezeit und bieten neue Referenzen für die Identifizierung von Schildkrötenfußabdrücken in der Zukunft.

Zhucheng ist reich an Dinosaurierfossilien. Es ist in China als die „Dinosaurierstadt" bekannt. Seit den 1960er Jahren wurden dort mehr als 30 Fundorte von Dinosaurierfossilien entdeckt, mit einem Fundbereich von fast 1.000 Quadratkilometern.

Bisher wurden mehr als 25.000 Dinosaurierfossilien im Einzugsbereich dieser Stadt entdeckt.

