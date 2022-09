Global Times Online

GLOBAL TIMES ONLINE: Weichai Power in Weifang beschleunigt die Kommerzialisierung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Logistikfahrzeugen

Weifang, China (ots/PRNewswire)

Die Weichai Power Co., Ltd. mit Sitz in der Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong und die China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. haben kürzlich einen Auftrag über 1.100 Brennstoffzellen-Elektro-Lkw von drei Unternehmen erhalten.

Die 1.100 Lkw, sowohl schwere als auch leichte, werden in den nächsten zwei bis drei Jahren an die drei Unternehmen geliefert, darunter Qingdao Shengtonghua Automobile Sales & Service Co. Ltd, Zibo Zhanhong Automobile und Act with One Mind, ein Logistikunternehmen, in den nächsten zwei bis drei Jahren geliefert werden. Dies geht aus einer Vereinbarung hervor, die die beiden Automobilhersteller mit den drei Unternehmen am 1. September unterzeichnet haben.

Die Vereinbarung ist der größte Auftrag für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge in China und stellt einen großen Fortschritt bei der Kommerzialisierung von Logistikfahrzeugen mit grüner Energie in diesem Land dar.

Bei den 1 100 Fahrzeugen handelt es sich um verschiedene Typen, darunter 4,5-Tonner für die städtische Logistik, 18-Tonner für die Logistik und 49-Tonner für Anhänger. Die Fahrzeuge sind mit von Weichai entwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Aggregaten ausgestattet und haben eine Leistung von 50 kW bis 200 kW.

Der 49-Tonnen-Anhänger, der 2020 im Probebetrieb in Shandong auf die Straße kommt, verbraucht nur acht Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer und kann mit einer Tankfüllung bis zu 600 Kilometer weit fahren. 100 solcher Fahrzeuge können die Kohlenstoffemissionen um 13.000 Tonnen pro Jahr reduzieren. Außerdem können die Wasserstofftankstellen, die entlang der Autobahnen in Jinan, Zibo, Weifang und Qingdao der Provinz errichtet wurden, den Bedarf der Autofahrer nach Betankung problemlos decken.

Weichai Power hat seit 2010 vier Milliarden Yuan (etwa 576,8 Millionen US-Dollar) in erneuerbare Energiequellen investiert. Nach der Einweihung des National Fuel Cell Technology Innovation Center im April 2021 gründete Weichai Power ein Unternehmen für die Entwicklung von Brennstoffzellen. Während des Probebetriebs des Unternehmens gründete Weichai Power ein Forschungs- und Entwicklungsteam mit unabhängiger Innovationsfähigkeit und baute eine Produktionsstätte für Wasserstoff-Brennstoffzellenmotoren mit einer Kapazität von 20.000 Einheiten auf, die derzeit die größte der Welt ist. Sie hat auch viele Durchbrüche in der gesamten industriellen Kette und der Industrialisierung der Brennstoffzelle erzielt.

