Unify Platform AG

UNIPLAT by Unify Platform AG und Group of Nations kündigen Business-Allianz an, die Forschern und Unternehmern weltweit mehr Möglichkeiten bietet

Yokohama, Japan (ots/PRNewswire)

- Einführung der exklusiven UNIPLAT-Seite auf der Veröffentlichungsplattform der Gruppe der Nationen -

UNIPLAT, die weltweit erste (*) Online-Plattform für Forscher und Unternehmer, die seit September 2021 geöffnet ist, und Group of Nations, der autorisierte, langjährigste Herausgeber globaler Gipfeltreffen (G7-, G20-, B20-, W20-, G20-YEA- und APEC-Gipfel), gaben am 22. Februar eine Geschäftsallianz bekannt, indem sie die UNIPLAT-Exklusivseite innerhalb der Veröffentlichungsplattform von Group of Nations einführten. Die UNIPLAT-Exklusivseite dient dazu, Forscher und Unternehmer aus der ganzen Welt nicht nur mit Universitäten oder Unternehmen, sondern auch mit Regierungen und Regierungseinrichtungen der Mitgliedsländer der globalen Gipfeltreffen bekannt zu machen.

(*) Basierend auf Google-Suchergebnissen.

Veröffentlichungsplattform der Group of Nations https://www.groupofnations.com/ Titelseite der Group of Nations https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202202157380/_prw_PI2fl_m536V3u2.png

Vorschau auf die UNIPLAT-Exklusivseite auf der Veröffentlichungsplattform der Group of Nations

(Bild von der Entwicklungsseite) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202202157380/_prw_PI1fl_rHRJ1F3E.png

Die UNIPLAT-Exklusivseite ist eine Art Vorgeschmack auf die Startseite der UNIPLAT-Website. Besucher können die Miniaturansicht und die Beschreibung der auf UNIPLAT hochgeladenen Inhalte, die monatliche Rangliste der Forscher und die Unternehmen, die derzeit auf UNIPLAT vertreten sind, einsehen. Mit durchschnittlich 4 Millionen Seitenaufrufen aus 64 Ländern pro Gipfelbericht, der auf der Publikationsplattform der Group of Nations veröffentlicht wird, kann die UNIPLAT-Exklusivseite viele möglicherweise unterbelichtete Forschungsarbeiten und Studien der Weltöffentlichkeit präsentieren.

„Wir hatten schon immer die Vision, unsere Arbeit zu präsentieren und dazu beizutragen, Unternehmer, die Geschäftswelt und Regierungsvertreter aus aller Welt zu schulen und zu unterstützen. In unserem Bestreben, weiterhin hervorragende Leistungen zu erbringen, freuen wir uns sehr, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die dieselben Ziele, Werte und Visionen verfolgt wie die Group of Nations. Als weltweit erste (*) Online-Plattform für Forscher und Unternehmer ist UNIPLAT ein Novum und die ideale Plattform für die Group of Nations, um sich weiter zu profilieren. Deshalb freuen wir uns, dass wir uns zu einer Geschäftspartnerschaft mit ihnen entschlossen haben. Wir glauben, dass die Zusammenarbeit zwischen Group of Nations und UNIPLAT es unseren Kunden, von denen viele große Unternehmen und Regierungen sind, ermöglichen wird, viele Unternehmer und Forscher auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen", sagte Christopher Atkins, der Gründer und CEO von Group of Nations.

„Wir sind der Group of Nations für dieses großartige Geschäftsbündnis sehr dankbar. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Allianz einen großen Wert schaffen können, um einen fairen Ort und ein Ökosystem zu schaffen, in dem Unternehmer und Forscher weltweit eine aktive Rolle spielen können. Bei der Partnerschaft zwischen UNIPLAT und der Group of Nations geht es um die lebendige Verkörperung der SDGs, die nicht nur diese unterstützen, sondern auch die Welt vor verschiedenen Krisen wie dem Klimawandel und der Covid-19-Pandemie bewahren. Dank der Unterstützung der Group of Nations freuen wir uns darauf, ein effektiveres Ökosystem aufzubauen, das eine noch nie dagewesene Herausforderung in der Welt darstellt", sagte Takahisa Karita, Mitbegründer, CFO und COO der Unify Platform AG, der Verwaltungsgesellschaft von UNIPLAT.

Informationen zu UNIPLAT

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202202157380/_prw_PI3fl_4IEZU22s.jpg

UNIPLAT ist die weltweit erste (*) Online-Plattform, die sich an Forscher und Unternehmer aus der ganzen Welt richtet, um ihre Ideen und Forschungsprojekte mitzuteilen und Unterstützung von Einzelpersonen oder Institutionen zu erhalten. Entwickelt und verwaltet von der Unify Platform AG (https://unify21.com/) mit Sitz in der Schweiz, hat UNIPLAT die Aufgabe, den Erfolg der SDGs zu beschleunigen.

UNIPLAT Homepage: https://uniplat.social/

Informationen zur Group of Nations

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202202157380/_prw_PI4fl_6R35Rj2E.jpg

Die Group of Nations, die seit 26 Jahren mit den globalen Gipfeltreffen der G7, G20, B20 und APEC zusammenarbeitet, befasst sich mit Makroinformationen über die globalen Trends von Regierungen und Großunternehmen. Als langjähriger Publikationspartner der oben genannten Gipfeltreffen hat sich die Group of Nations einen beispiellosen Ruf für die Produktion und den Vertrieb von gedruckten und digitalen Publikationen und Veranstaltungen erworben, die eine Brücke zwischen der Regierungspolitik und der globalen Geschäftswelt schlagen. Einführungsseite der Group of Nations: https://www.groupofnations.com/about

Original-Content von: Unify Platform AG