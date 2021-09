Wiethe Content GmbH & Co. KG

Wiethe Content stellt die Weichen für eine langfristig erfolgreiche Zukunft

Georgsmarienhütte

Die Wiethe Content GmbH & Co. KG mit Standorten in Bremen und Georgsmarienhütte hat mit Wirkung zum 24.9.2021 mit Beyond Capital Partners einen neuen Mitgesellschafter an Bord geholt und damit das Unternehmen für die anstehenden Herausforderungen wirtschaftlich breiter aufgestellt.

Die Wiethe Content GmbH und Co. KG ist in den letzten vier Jahren um 100 % gewachsen. Wir beschäftigen über 140 Mitarbeiter, haben eine eigene CGI-Einheit gegründet, 20 Neukunden gewonnen, unsere Produktionsfläche auf 6.500 qm erweitert, ein weiteres Filmstudio gebaut und eine eigene Workflowsoftware entwickelt. Damit betreiben wir das aktuell größte und modernste Contentstudio Europas, so Markus Wiethe, CEO und Gründer der Wiethe Content GmbH & Co.KG.

Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortsetzen!

Die Integration einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Internationalisierung, Ausweitung von Möglichkeiten im Bereich CGI/3D, Ausbau des Bereiches Creative-/Additional Content, Optimierung der Worklfow-Prozesse sowie Verbreiterung der Management-Ebene sind die Themen, die uns antreiben.

Mit Beyond Capital Partners aus Frankfurt konnten wir einen Partner für uns gewinnen, der uns bei diesen Zielen unterstützt und für den notwendigen ökonomischen Background sorgt - auf Augenhöhe und mit der gleichen DNA ausgestattet. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Wachstumsbegleitung von Mittelstandsunternehmen.

Beyond Capital Partners hat uns mit seiner professionellen Art und dem Verständnis für einen kontinuierlich wachsenden Mittelständler, wie wir es sind, überzeugt. Gemeinsam mit dem BCP-Team wollen wir die kommenden Jahre nutzen, um unsere führende Position in Deutschland zu festigen und sowohl für bestehende als auch neue Kunden unser Service-Portfolio weiter auszurollen.

Für Markus Wiethe persönlich war neben der professionellen Kompetenz von Beyond vor allem der vertrauliche und persönliche Austausch auf Augenhöhe Bestätigung für eine langjährige Partnerschaft.

Über die Wiethe Content GmbH & Co.KG

Die Wiethe Content GmbH & Co.KG mit Sitz in Bremen und Georgsmarienhütte, ist spezialisiert auf E-Commerce und Contentcreation und Produktion. Der Fokus liegt auf der Produktion von Content im Bereich Film, Foto und CGI für die Fashion- und Lifestyle-Industrie. Mit 140 Mitarbeitern aus 30 unterschiedlichen Bereichen und mit 6.500 qm einem der größten Fotostudios Europas, produziert Wiethe mehr als 2 Millionen Bilder und über 10.000 Videos pro Jahr. Das seit nunmehr 28 Jahren für Global Brands wie adidas, Reebok, Hugo Boss, G-Star, Deichmann, Esprit, Stylebob, about you uvm.

