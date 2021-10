The People's Government of Rushan

Das 6. Internationale Austernkulturfestival beleuchtet Rushan Yintan Beach in Weihai

Rushan, China (ots/PRNewswire)

Während des diesjährigen Nationalfeiertags, der Goldenen Woche, erleuchtete das 6. Internationale Austernkulturfestival in Weihai erneut den Strand von Rushan Yintan. Eine Reihe fantastischer Aktivitäten, darunter die Eröffnungszeremonie, ein großartiges Austernfest, ein Feuerwerk und ein Bierfest, lockten zahlreiche Menschen an den Strand von Yintan und belebten die neue Stadt Yintan, so die Volksregierung von Rushan.

Am Abend des 2. Oktober fand die Eröffnungsfeier auf dem Platz des Rushan Yintan Tourist Resort statt. Während der Veranstaltung wurden unter dem touristischen Motto "Wind from the Sea" verschiedene Aktivitäten durchgeführt, die neue Hotspots für den Urlaub in Yintan schufen, wie z. B. der "Globe of Death", das "Super Oyster Feast" und Beach Motorcycling. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden jeweils 500 Kilogramm dampfende Austern angeboten, so dass sich die Touristen an die Köstlichkeit der Rushan-Austern erinnern und viele weitere Touristen zu einem Besuch in Yintan animiert wurden.

In diesem Jahr verzeichnete Rushan während der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag einen Anstieg der Touristenzahlen um 23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere Rushan Yintan und die umliegenden Touristenattraktionen beherbergten bis zu 100.000 Touristen pro Tag.

In den letzten Jahren hat Rushan Yintan die Vorteile seiner Umweltressourcen, wie z. B. das blaue Meer und den klaren Himmel, die für die Region charakteristisch sind, in hohem Maße genutzt. Die Stadt hat erfolgreich einige große Sportereignisse wie den Nationalen Frauen-Halbmarathon und die Nationalen Radmeisterschaften ausgerichtet und eine Reihe von themenbezogenen Kulturveranstaltungen wie die Talent-Show "Die schönsten Yintaner" und die Veranstaltungen "Liebe in den vier Meeren" organisiert. Auf diese Weise hat Yintan einen Kern von lokalen Internet-Prominenten und Sprechern aufgebaut, die es den Einwohnern von Yintan ermöglichen, mit ihren eigenen Mitteln für die Naturlandschaft und die kulturellen Bräuche von Yintan zu werben und das dynamische Image der Küstenstadt Charming Yintan zu präsentieren.

Links für Bildanhänge:

Bildunterschrift: Bei der Eröffnungsfeier wurde diese 1,844 kg schwere Königsmuschel für 10.000 Yuan versteigert, wobei der Zuschlag an einen Einheimischen ging.

Bildunterschrift: Verschiedene künstlerische Darbietungen bei der Eröffnungszeremonie

Bildunterschrift: Motorradfahren am Strand

Bildunterschrift: Das Programm "Wind from the Sea" in Yintan ist bei Touristen sehr beliebt

Bildunterschrift: Touristen probieren köstliche Austern

Bildunterschrift: Touristen genießen das Super-Austern-Festival

