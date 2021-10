Senior International Health Association

Internationaler Tag der älteren Menschen - Von der Leyen auf der Pressekonferenz der SIHA: "Pflege muss nicht nur hochwertig, sondern auch bezahlbar und zugänglich sein. Eine steigende Lebenserwartung ist nicht nur eine Angelegenheit von Senioren. Sie geht uns alle an."

- Die Senior International Health Association (SIHA) drückte ihr tiefes Mitgefühl für die 1,5 Millionen europäischen Todesopfer von COVID-19 aus und gedachte der 115.000 Todesopfer unter den Ärzten, Krankenschwestern und Angestellten im Gesundheitswesen

- Die Videobotschaft der Präsidentin der Europäischen Kommission wurde bei der SIHA-Pressekonferenz anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen ausgestrahlt. Therapietreue: ein neues europäisches Projekt der Senior International Health Association und der Europäischen Gesellschaft für Bluthochdruck, um die Ursachen für die mangelnde Therapietreue zu erforschen und die Patienten zu sensibilisieren

"Heute sprechen wir zwei wichtige Themen für die älteren Menschen in Europa an. Die Therapietreue und den Zugang zur Versorgung bei chronischen Krankheiten wie Krebs oder Diabetes, insbesondere in Zeiten von Pandemien. Auch ich bin der Meinung, dass die Pflege nicht nur hochwertig, sondern auch bezahlbar und zugänglich sein muss. Dies ist einer der Gründe, warum ich eine neue europäische Strategie für die Pflege angekündigt habe. Wir wollen alle Europäer in allen Altersgruppen dabei unterstützen, die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir auch eine europäische Initiative zur Langzeitpflege einleiten. Wir werden die EU-Länder bei der Reform ihrer nationalen Systeme für die Langzeitpflege unterstützen. Und zum ersten Mal überhaupt werden wir uns gleichzeitig auf die pflegebedürftigen Menschen und die Pflegekräfte konzentrieren." Dies ist die Kernaussage der Botschaft der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen auf der Konferenz, die von der Senior International Health Association (SIHA) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Bluthochdruck (ESH) anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen organisiert wurde (um die vollständige Videobotschaft von Ursula von der Leyen anzusehen, klicken Sie bitte hier).

Zentrale Themen der Konferenz, die vom Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Fabio Massimo Castaldo geleitet wurde, waren die Bedeutung von Impfungen und die Therapietreue. Mit einer Schweigeminute wurde den rund 1,5 Millionen europäischen Opfern von COVID-19 und den 115 000 Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die ihr Leben verloren haben, gedacht.

Die Therapietreue liegt in Europa bei etwa 50 %, wobei die Werte je nach Art der Krankheit unterschiedlich sind. Die mangelnde Therapietreue ist vor allem bei den über 65-Jährigen ein Problem und diese stellen den größten Teil der Arzneimittelkonsumenten. Schätzungen zufolge verursacht die mangelnde Therapietreue in Europa etwa 200 000 vermeidbare Todesfälle und vermeidbare Gesundheitskosten zwischen 80 und 125 Milliarden Euro.

"In Europa hatten wir etwa 1,5 Millionen Todesfälle durch COVID zu beklagen, und unter diesen machen ältere Menschen die überwältige Mehrheit aus", sagte Roberto Messina, europäischer Präsident der SIHA. "Glücklicherweise hatten wir unter den Senioren eine rege Beteiligung an der Impfkampagne: 84,5 % der über 60-Jährigen sind in Europa geimpft, das sind über 78,3 Millionen Menschen. Dies spielte auch eine wichtige Rolle bei der Mitwirkung der übrigen Bevölkerung. Die Pandemie hat jedoch noch ein weiteres schwerwiegendes Problem verursacht, nämlich die Aussetzung der normalen Versorgung, die Schwächung der Beziehung zum Arzt und, daraus resultierend, eine geringere Therapietreue. Dies bringt ein Wiederauftreten von Krankheiten, Krankenhausaufenthalte, weniger wirksame Behandlungen und Hunderttausende von vermeidbaren Todesfällen mit sich. Darüber hinaus bedeutet die mangelnde Therapietreue für die Gesundheitsdienste in ganz Europa eine Verschwendung von Ressourcen, die an anderer Stelle investiert werden könnten. Deshalb ist es so wichtig, dieses Thema am Tag der älteren Menschen ins Rampenlicht zu rücken."

Auf der Konferenz wurden die Ergebnisse einer von Senior Italia FederAnziani (Italienischer Verband für ältere Menschen) in Italien durchgeführten repräsentativen Umfrage1 über Behandlungsmodelle für Bluthochdruck und Therapietreue vorgestellt. Sie zeigen, dass dank wirksamer und vereinfachter Behandlungsstrategien mit festeingestellten Medikamentenkombinationen, die Einhaltung der antihypertensiven Therapie und der Blutdruckkontrolle bei älteren Menschen erheblich verbessert werden kann. Das schlägt sich in einer Verringerung der Morbidität und Mortalität nieder.

Auf der Grundlage dieser Daten haben die ESH und Servier in Zusammenarbeit mit der SIHA ein neues Projekt zur Förderung der Therapietreue bei Bluthochdruckpatienten gestartet. Es beginnt mit einer großen Umfrage bei Patienten in fünf europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und Spanien).

Die Ergebnisse werden dazu beitragen, ein personalisiertes Konzept zur Vermeidung einer Nichtbefolgung der Behandlung zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten liegt. Das Projekt wird durch die Unterstützung von Servier ermöglicht.

Die Umfrage zielt darauf ab, die psychologischen Aspekte der mangelnden Therapietreue zu verstehen und das Bewusstsein für die Konsequenzen zu schärfen. Auf der Grundlage der Ergebnisse soll eine Aufklärungskampagne entwickelt werden, um die Therapietreue in Partnerschaft zwischen medizinischen Fachkräften und Bluthochdruckpatienten zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Gesellschaften und internationalen Patientengruppen wird die Verbreitung und Kommunikation der Ergebnisse erleichtern und einen Wandel der Kultur fördern, wie er zur Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen notwendig ist. Das Projekt wird auch dazu beitragen, die Finanzplanung und die Zuteilung von Ressourcen durch die Institutionen zu verbessern und die Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme, insbesondere für die ältere Bevölkerung, zu optimieren.

"Bluthochdruck ist im Alter von über 65 Jahren weit verbreitet und betrifft in den meisten europäischen Ländern mehr als 60 % der Menschen. Bluthochdruck ist ein wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, er verkürzt die Lebenserwartung und erhöht das Risiko einer Mortalität infolge von Herz-Kreislauf-, Hirn- und Nierenerkrankungen. Inzwischen liegen gute Belege aus klinischen Studien vor, wonach die Behandlung älterer Patienten mit Bluthochdruck selbst bei sehr alten Patienten (>80 Jahre) ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. Um durch Bluthochdruck verursachte Organschäden zu verhindern, müssen die Patienten jedoch eine lebenslange Therapie verfolgen, die auf einer Änderung des Lebensstils und blutdrucksenkenden Medikamenten beruht. Um den Blutdruck angemessen und dauerhafte unter Kontrolle zu halten, ist eine gute Therapietreue unerlässlich. Eine unzureichende Therapietreue hat sich jedoch als einer der Hauptfaktoren erwiesen, die den Nutzen blutdrucksenkender Therapien einschränken. Um eine mangelnde Therapietreue bei älteren Bluthochdruckpatienten zu verhindern, ist es wichtig, die Patienten über die Risiken einer mangelnden Therapietreue zu informieren und zu verstehen, warum die Patienten ihre Therapie unterbrechen", erklärte Michel Burnier, Vorsitzender der ESH-Arbeitsgruppe für kardiovaskuläre Pharmakotherapie und Therapietreue.

1 Real-world antihypertensive treatment models, adherence to treatment and blood pressure control in the elderly: An Italian hypertension awareness campaign by Senior Italia FederAnziani, the Italian Hypertension Society and the Italian Federation of General Medicine. (Realitätsnahe Modelle zur Behandlung von Bluthochdruck, Therapietreue und Blutdruckkontrolle bei älteren Menschen: Eine italienische Hypertonie-Aufklärungskampagne von Senior Italia FederAnziani, der Italienischen Gesellschaft für Bluthochdruck und dem Italienischen Verband für Allgemeinmedizin.) Rita Del Pinto, Giovambattista Desideri, Claudio Ferri, Enrico Agabiti Rosei, High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention (2021).

Die Veranstaltung wurde besucht von: Fabio Massimo Castaldo, Vizepräsident des Europäischen Parlaments; Roberto Messina, Präsident der SIHA; Aldo Patriciello, MdEP, Ausschuss des Europäischen Parlaments für Industrie, Forschung und Energie; Danilo Oscar Lancini, MdEP, Ausschuss des Europäischen Parlaments für internationalen Handel; Pierpaolo Sileri, Unterstaatssekretär für Gesundheit in Italien; Maurizio Deplano, Leiter der Strategie der Senior International Health Association; Giovambattista Desideri, Geriatrie, Dozent an der Universität von L'Aquila; Michel Burnier, Präsident der European Society of Pharmacotherapy und Vorsitzender der ESH-Arbeitsgruppe für Therapietreue; Reinhold Kreutz, Präsident der ESH.

