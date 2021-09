Galderma Laboratories; Cetaphil

Galderma und CETAPHIL® kündigen erneutes Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen durch neue Clear Skies-Initiative an

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

-- Das Unternehmen will bis 2022 in den bestehenden Fabriken 100 % Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen

-- Die wissenschaftlich fundierte Strategie konzentriert sich auf die Verringerung der Umweltbelastung, die Formulierung mit saubereren Inhaltsstoffen, die Verwendung intelligenterer Verpackungen und den Dienst am Gemeinwesen.

Galderma und CETAPHIL®, die Nummer 1 unter den ärztlich empfohlenen Hautpflegemarken in den USA, sind stolz darauf, die Clear Skies Initiative anzukündigen, ein langfristiges Engagement für eine gesündere Umwelt und eine bessere Zukunft für alle. Galderma hat in den letzten zehn Jahren große Anstrengungen unternommen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, und Clear Skies beschreibt den Weg des Unternehmens, verantwortungsvolle Praktiken im gesamten Unternehmen zu verankern. Clear Skies hat sich vier Schlüsselbereiche vorgenommen, in denen die Organisation etwas bewirken kann: Verringerung der Umweltbelastung, Formulierung mit saubereren Inhaltsstoffen, Verwendung intelligenterer Verpackungen und Unterstützung der Gemeinden.

Mit dieser strategischen Initiative verpflichten sich Galderma und CETAPHIL, Ziele zu setzen und zu erreichen, um die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren und zu starken Gemeinschaften beizutragen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 in seinen derzeitigen Fabriken 100 % erneuerbaren Strom zu erzeugen und seine Produktionsanlagen klimaneutral zu stellen.

Clear Skies wird die Bemühungen des Unternehmens um mehr Nachhaltigkeit unterstützen, indem es weniger Ressourcen verbraucht und weniger Abfall erzeugt. Der wissenschaftlich fundierte Ansatz stützt sich auf umfassende Forschungsergebnisse des Treibhausgasprotokolls und ist mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen abgestimmt.

Verringerung der Umweltauswirkungen : Seit 2010 haben Galderma und CETAPHIL den Wasserverbrauch um 33 % pro Tonne Produkt gesenkt, und zwar durch Programme zum Recycling und zur Wiederverwendung von Wasser in Fabriken und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hat auch die jährlichen CO2-Emissionen der Fabriken um über 60 % reduziert, indem es effizientere Technologien und erneuerbare Stromquellen einsetzt. Derzeit stammen 95 % des Stroms, mit dem die Fabriken betrieben werden, aus erneuerbaren Ressourcen, und kein einziger Abfall aus den Fabriken landet auf einer Mülldeponie.

Formulierung mit saubereren Inhaltsstoffen : CETAPHIL formuliert auch Produkte neu, um den Verbrauchern die von ihnen gewünschten sauberen Formeln zu bieten. Die Marke beginnt diesen Prozess mit vier ihrer bekanntesten und meistverkauften Produkte. Insbesondere der Gentle Skin Cleanser, der Daily Facial Cleanser, die Moisturizing Lotion und die Advanced Relief Lotion (Daily Advanced Lotion) werden jetzt mit biologisch leicht abbaubaren* Formeln hergestellt, und weitere Produkte sollen in Zukunft neu formuliert werden. Diese neu formulierten Produkte sind frei von Parabenen, Sulfaten und Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs und werden in keiner Phase unserer Produktinnovation, -entwicklung oder -herstellung an Tieren getestet. Sie wurden mit einer Mischung aus feuchtigkeitsspendenden und hautpflegenden Inhaltsstoffen entwickelt - einschließlich einer von Dermatologen empfohlenen Mischung aus Niacinamid, Panthenol und feuchtigkeitsspendendem Glycerin, um die allgemeine Widerstandsfähigkeit empfindlicher Haut zu verbessern - und das alles unter Beibehaltung der bewährten Wirksamkeit und des sensorischen Erlebnisses, das CETAPHIL-Kunden kennen und lieben. Die neu formulierten Produkte werden diesen Monat in den USA eingeführt und sollen bis Ende 2022 weltweit auf den Markt kommen.

Intelligentere Verpackungen verwenden : Auch die Produktverpackungen werden verbessert, um sicherzustellen, dass sie recycelt und einem neuen Zweck zugeführt werden können, anstatt auf einer Mülldeponie zu landen. CETAPHIL verwendet überwiegend Behälter und Verschlüsse aus Monomaterialien, die zum Teil recycelbar sind, so dass Behälter und Verpackungen in den meisten Anlagen recycelt werden können. Außerdem verwenden die meisten Produkte Behälter und Verschlusssysteme, die sich auseinandernehmen lassen, was die Sortierung erleichtert. Die papierbasierte Verpackung wird aus erneuerbaren und biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. CETAPHIL wird weiterhin nach Möglichkeiten suchen, seine Verpackungen umweltfreundlicher zu gestalten.

Gemeinden versorgen : Soziale Auswirkungen und der Dienst an der empfindlichen Haut sind ein weiterer wichtiger Grundsatz der Initiative. In den USA hat CETAPHILs jahrzehntelange Partnerschaft mit Camp Wonder es der Organisation ermöglicht, denjenigen zu helfen, die am stärksten von Hautkrankheiten betroffen sind. Das von der Children's Skin Disease Foundation (Stiftung für Hautkrankheiten bei Kindern) gegründete Camp bietet Kindern mit chronischen und lebensbedrohlichen Hautkrankheiten aus dem ganzen Land die Möglichkeit, sich in einem Umfeld der Akzeptanz zu vergnügen. CETAPHIL-Mitarbeiter und Fachleute aus dem Gesundheitswesen sind aufgerufen, sich freiwillig im Camp Wonder zu engagieren. Darüber hinaus hat sich CETAPHIL zu einer langfristigen Finanzierungspartnerschaft zur Unterstützung von Camp Wonder verpflichtet und seit 2012 1,5 Millionen US-Dollar und über 50.000 Produkte gespendet. Im Zuge der Ausweitung der Clear Skies Initiative wird CETAPHIL seine Bemühungen über Camp Wonder hinaus ausdehnen, um Organisationen auf der ganzen Welt zu finden, die das Unternehmen unterstützen kann, um seine Mission der Pflege empfindlicher Haut zu fördern.

Für weitere Informationen folgen Sie @CetaphilUS auf Instagram und Facebook. Weitere Einzelheiten werden demnächst auf der neuen Cetaphil-Website bekannt gegeben.

Informationen zu CETAPHIL®

Vor über siebzig Jahren entwickelte ein führender Apotheker das erste CETAPHIL-Produkt - eine sanfte, aber dennoch wirksame Formel, die reinigt, ohne zu fetten, und Feuchtigkeit spendet, ohne zu verstopfen. Heute ist CETAPHIL die von Ärzten empfohlene Nr. 1 in der Hautpflege für empfindliche Haut in den USA und auf der ganzen Welt anerkannt. Mit der Unterstützung von weltweit führenden Hautpflegeexperten entwickeln sie weiterhin innovative Hautpflegetechnologien für empfindliche Haut, die die Gesundheit der Haut jeden Tag wiederherstellen, schützen und erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.CETAPHIL.com .

Informationen zu Galderma

Galderma ist das größte unabhängige Dermatologieunternehmen der Welt und in rund 100 Ländern vertreten. Seit unserer Gründung im Jahr 1981 haben wir uns ganz der Dermatologie verschrieben. Wir bieten ein innovatives, wissenschaftlich fundiertes Portfolio anspruchsvoller Marken und Dienstleistungen in den Bereichen Ästhetik, Verbraucherpflege und verschreibungspflichtige Medikamente. Wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse der Verbraucher und Patienten und arbeiten partnerschaftlich mit Fachleuten des Gesundheitswesens zusammen, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Weil wir wissen, dass die Haut, in der wir leben, unsere Lebensgeschichte prägt, bringen wir die Dermatologie für jede Hautgeschichte voran. Weitere Informationen: www.galderma.com

* Basierend auf der OECD-Testmethode

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1634623/Galderma_Logo.jpg

Original-Content von: Galderma Laboratories; Cetaphil, übermittelt durch news aktuell