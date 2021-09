Gaabor

Die deutsche Hausgerätemarke Gaabor gewinnt in Südostasien zunehmend an Popularität

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire)

Gaabor Household Electrical Appliances ("Gaabor" oder "die Marke"), Deutschlands meistverkauftes Elektrokleingerät, hat in Südostasien große Aufmerksamkeit erregt, da seine qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Produkte die lokalen Verbraucher angelockt haben, nachdem die Marke Anfang des Monats im Rahmen ihrer globalen Expansionsstrategie einen Vorstoß in den südostasiatischen Markt unternommen hat.

"Wir haben Südostasien als erste Station für unsere globale Expansionsstrategie ausgewählt, da wir seit langem eine starke Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Haushaltsgeräten zu erschwinglichen Preisen beobachten", sagte James Black, Markenchef von Gaabor.

"Als deutsche Marke gilt "Qualität" seit langem als das oberste Ziel von Gaabor. Dank jahrzehntelanger kontinuierlicher Bemühungen um die Verbesserung der Produktqualität sind wir in mehr als zehn SKU-Kategorien in verschiedenen Märkten führend im Verkauf und bringen unsere Produkte in immer mehr Länder."

Gaabor stellt eine breite Palette von Elektrogeräten für den Haushalt her, die sich vor allem an junge Benutzer richten und ein intelligentes, bequemes und reibungsloses Nutzungserlebnis bieten sollen. Das Flaggschiff der rauchfreien Heißluftfritteuse von Gaabor verfügt über das Gaabor Cyclone System für Kalt- und Heißluftumwälzung, genaue Abschnitte und ein Filterungssystem für Koch- und Öldämpfe.

Das elegante Design macht den Kochvorgang nicht nur einfacher und gesünder, sondern sorgt auch dafür, dass die Nährstoffe der Zutaten während des Kochens bestmöglich beibehalten werden können. Die "Frischhaltefunktion" der rauchfreien Fritteuse von Gaabor hat auch die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich gezogen, die ein geschäftiges Leben führen und sich dennoch gesund ernähren möchten.

Mit seinen hochwertigen Produkten, die mit intelligenter Technologie ausgestattet sind, hat Gaabor in Südostasien schnell an Popularität gewonnen. Während des Shopee Super Shopping Day, der Anfang des Monats stattfand, gehörte die Luftfritteuse von Gaabor zu den meistverkauften deutschen Haushaltsgeräten, da das Vertrauen der Verbraucher in die Marke weiter wächst.

Darüber hinaus hat Gaabor in Südostasien auch bei anderen Produkten, wie Reiskochern und Wasserkochern, steigende Verkaufszahlen verzeichnet.

Gaabor wurde 1987 von Gabor Lorenz, einem Hersteller und Unternehmer in der Küchenherdbranche in Deutschland, gegründet und hat mit seinen einfach zu bedienenden Haushaltsgeräten das Vertrauen der Verbraucher gewonnen. Mit dem Ziel, mehr Haushalte mit Komfort und Liebe zu versorgen, hat die Marke aktiv in Märkte außerhalb Europas expandiert und verzeichnet ein stetiges Wachstum in Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Gaabor: https://www.gaabor-global.com/

