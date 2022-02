World Bioeconomy Forum

World BioEconomy Forum spricht über das Klima - live aus Ruka!

Ruka, Finnland (ots/PRNewswire)

Die Saison 2022 des World BioEconomy Forum hat begonnen und wird mit der jährlichen Konferenz in Ruka, Finnland, vom 7. bis 9. September 2022 ihren Höhepunkt finden. Die Saison wird den Weg für die erste Bioökonomiekonferenz ebnen, die nach dem Sommer auf der Nordhalbkugel stattfinden wird.

Diese Saison ist die 5. Auflage seit ihrer Gründung im Jahr 2018. Die letzte Jahreskonferenz fand im vergangenen Herbst in Belém, Brasilien, statt.

In dieser Saison möchte das World BioEconomy Forum wichtige Diskussionen über die Rolle der Bioökonomie und der Bioprodukte bei der Abschwächung des Klimawandels anstoßen. Im Forum sind wir der Meinung, dass Bioökonomie und Bioprodukte zusätzliche Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels darstellen. Daher der Name der jährlichen Konferenz: Das World BioEconomy Forum spricht über das Klima - live aus Ruka! Das Thema wird bei den Veranstaltungen der Saison 2022 immer wieder aufgegriffen und auch in der jährlichen Erklärung behandelt.

Jukka Kantola teilt seine Gedanken mit: „Ich freue mich sehr, dass wir das Forum wieder nach Ruka bringen! Dies steht im Einklang mit unserer Strategie des Pendelns zwischen der südlichen und der nördlichen Hemisphäre. Ruka, umgeben von unberührter Natur, die empfindlich auf den Klimawandel reagiert, bietet einen hervorragenden Rahmen für die Erörterung unseres Themas für die Saison 2022. Das Forum, das eine gemischte Veranstaltung sein wird, wird auch sein 5-jähriges Bestehen feiern - Bioeconomy Celebrates Nature!"

Das Forum 2022 wird als hybride Veranstaltung abgehalten und das Programm ist nach der Vier-Säulen-Struktur organisiert.

Die Vier-Säulen-Struktur des World BioEconomy Forum

Das Forum arbeitet nach einer strengen Vier-Säulen-Struktur: I The Bioeconomy: People, Planet, Policies, II Global Leaders and the Financial World, III Bioproducts Around Us und IV Looking to the Future. Die Verwendung der Vier-Säulen-Struktur ermöglicht eine vollständige Bewertung des Status der Kreislaufwirtschaft und erleichtert so die Entwicklung des gesamten Sektors. Dies macht das Forum und seine Aktivitäten äußerst schlagkräftig und effektiv, da es eine ganzheitliche Bioökonomie ermöglicht und erhebliche gemeinsame Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels unternimmt.

Alle Programme und Aktivitäten des Forums sind auf die Vier-Säulen-Struktur abgestimmt, einschließlich aller Rundtischgespräche und der jährlichen Erklärung. Diese Vier-Säulen-Struktur gewährleistet, dass alle relevanten Akteure der Kreislaufwirtschaft eine Stimme und eine Plattform haben.

