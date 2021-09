Get Golden Visa

Get Golden Visa bietet neue interessante Destinationen für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft

Das führende Investmentberatungsunternehmen Get Golden Visa (https://getgoldenvisa.com/) erinnert all diejenigen, die sich für ein Goldenes Visum für Portugal, Griechenland, Spanien, die Türkei, Malta, Irland, Dominica, St. Kitts und Nevis, Antigua und Barbuda sowie die USA und Kanada interessieren, daran, umgehend einen Antrag zu stellen, wenn Sie eine Aufenthaltsgenehmigung oder die Staatsbürgerschaft erwerben möchten.

Get Golden Visa verfügt über die notwendigen Experten, um den Antragstellern bei der Einhaltung der erforderlichen Fristen und der Verwaltung ihres Antrags zu Seite zur stehen.

Interessenten, die ein Goldenes Visum für Portugal beantragen wollen, bleiben nur noch vier Monate, um von den aktuellen (günstigen) Regeln zu profitieren. Diese erlauben die Verwirklichung ihres neuen Traumlebensstils durch Investitionen in den Erwerb von Immobilien oder Investmentfonds.

Ab dem 01. Januar 2022 wird es nicht mehr möglich sein, durch den Kauf einer Wohnimmobilie in Lissabon, Porto oder an der Küste ein Goldenes Visum für Portugal zu erhalten, und die Mindestanlagesumme für die Zeichnung eines Fonds wird von 350.000 EUR auf 500.000 EUR angehoben.

Portugal ist unter den Ländern, die eine Aufenthaltsgenehmigung für Investitionen in Immobilien oder Fonds erteilen, eines der beliebtesten Länder der Welt. Das Expertenteam von Get Golden Visa ist in Lissabon ansässig und stellt Kunden sein Insiderwissen nach Maß zur Verfügung. Wie Partner Werner Gruner sagt: "Portugal heißt gern verschiedene Kulturen willkommen - es liegt uns im Blut, Brücken zwischen Nationen und Kontinenten zu schlagen."

Der Gründer von Get Golden Visa, Murat Coskun, sagt: "Wir haben Get Golden Visa mit dem Ziel gegründet, einen effizienten und transparenten Prozess für den Zugang zu allen verfügbaren Investitionsmigrationsprogrammen zu bieten. So können wir die Antragsstellung beschleunigen und es Familien aus aller Welt ermöglichen, ganz einfach Weltbürger zu werden."

"Wir sind eine Beratungsfirma für Investitionen nach Maß. Das Unternehmen wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, Menschen dabei zu helfen, durch eine qualifizierte Investition in Europa, Amerika, der Karibik und dem Rest der Welt eine zusätzliche Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft zu erhalten."

"Je nach gewähltem Programm bieten wir professionelle Beratungsleistungen für den Erwerb von Immobilien, die Zeichnung von Fonds oder andere Anlageformen. Durch unsere Expertenteams vor Ort unterscheidet sich Get Golden Visa von seinen Mitbewerbern, da es eine unabhängige Beratung bietet und die Investoren während des gesamten Prozesses begleitet."

"Wir haben Büros vor Ort in Lissabon, Athen, Istanbul und London und arbeiten mit verschiedenen internationalen Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von transparenter Beratung mit einem maßgeschneiderten und flexiblen Ansatz."

