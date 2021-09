NTT-Shochiku Partners

NTT-Shochiku Partners beschließen eine aufregende "Cho Kabuki"-Performance in 11 Länder zu streamen

NTT-Shochiku Partners hat Live-Auftritte der Bühnenproduktionen "Cho Kabuki" im Minamiza Theatre in Kyoto für das Publikum aufgezeichnet, um sie auf Abruf zur Verfügung zu stellen. Die Live-Aufnahmen fanden am 12. September (So.) statt und der On-Demand-Service ist ab Montag, dem 20. September 12:00 Uhr (JST) bis Sonntag, dem 26. September 2021 um 23:59 Uhr (JST) verfügbar. Tickets sind ab sofort erhältlich.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102017/202109140040/_prw_PI1fl_79eK7576.jpg)

Offizielle Website (Englisch): https://chokabuki.jp/minamiza/english/

"Cho Kabuki":

Das 2016 ins Leben gerufene "Cho Kabuki" ist eine einzigartige Bühnenaufführung, die Kabuki, eine Form des traditionellen japanischen Theaters mit einer 400-jährigen Geschichte, mit modernster IKT-Technologie kombiniert, darunter "Kirari!" (*), der ultra-realistischen Kommunikationstechnologie der Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT). In der Show spielt einer der populärsten Kabuki-Darsteller der Gegenwart, Nakamura Shido, neben der weltweit größten virtuellen Diva, Hatsune Miku, die zum ersten Mal die Rolle einer Übeltäterin übernimmt.

(*) Siehe "Kirari!" unter ( https://group.ntt/en/magazine/blog/kirari/)

(Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202109140040?p=images)

Hintergrund der NTT-Shochiku Partners:

Mit dieser Partnerschaft wollen NTT und Shochiku Co. eine neuartige Art von Unterhaltung populär machen, bei der sie IKT bei Kabuki-Aufführungen einsetzen.

Das On-Demand-Programm ist wie folgt aufgebaut:

Einführungsfilm - Die Anziehungskraft von Cho Kabuki

Erster Akt - MIYAKOZOME KABUKI NO IRODORIDiese neue Tanzproduktion wird zum ersten Mal überhaupt gezeigt. In der letzten Szene verwendet Hatsune Miku ihr langes Haar als Teil der Performance, einer der Höhepunkte der Aufführung.

Zweiter Akt - OTOGIZOSHI KOI NO SUGATAEDieses Stück kehrt nach seiner ersten Aufführung im Niconico Net Chokaigi im April 2021 auf die Bühne zurück. Es basiert auf einer traditionellen Kabuki-Aufführung, ist eine dramatische Geschichte und zeigt viele schöne Orte in Kyoto. Hatsune Miku spielt die Rolle der Bösewichtin und bei ihrem Auftritt schlüpft sie in die Rolle einer Mischung aus dem einer Frau und einer Spinne. Die letzte Szene ist eine dramatische Kampfszene, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Besetzung: Nakamura Shido (Kabuki-Darsteller) https://shidou.jp/ Hatsune Miku (virtuelle Sängerin) https://piapro.net/intl/en.html

Was:

Ein On-Demand-Streaming-Event von "Cho Kabuki", live aufgenommen im Minamiza Theatre in Kyoto, Japan.

Dies ist eine Aufzeichnung der Vorführung vom 12. Sept. (Sonntag) 15:30 (JST).

Streaming mit englischen Untertiteln.

Erhältlich in: den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Philippinen, Singapur, Mexiko, Indien, Südafrika

Wann:

Vom 20. September (Mo.) 12:00 Uhr (JST) bis zum 26. September (So.) 2021 23:59 Uhr (JST)

Dauer:

On-Demand, rund 2,5 Stunden Laufzeit.

Kosten:

3.000 JPY (ohne Mehrwertsteuer).

Melden Sie sich bitte hier an:

Zaiko (https://zaikotickets.zaiko.io/e/chokabuki-sep?utm_source=PR&utm_medium=news&utm_campaign=kyodo_pr)

Detaillierte Informationen:

Offizielle Website (auf Englisch) https://chokabuki.jp/minamiza/english/

Tel: +81-3-6260-4271, E-Mail: sanae_yuhara@shochiku.co.jp

