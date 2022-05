Berlin steht auf Persönlichkeit statt auf Stereotypen - genau wie Ilka Bessin

sheego

"Berlin ist sexy bei Tag und bei Nacht. Genau wie ich.", sagt Ilka Bessin mit einem Zwinkern. Auf einer persönlichen Sightseeingtour durch die Hauptstadt und ihre eigene Wahlheimat stellt die Künstlerin Ilka Bessin ihre Lieblings-Outfits der Curvy Fashionmarke sheego vor und verrät dabei, was für sie im Leben wirklich zählt.

"Wir sollen aufhören uns ständig zu beurteilen. Wenn jemand anders ist, sollte das nicht extra herausgestellt werden. Es sollte normal sein, anders zu sein", fordert Ilka Bessin beim #stopstereotyping-Shooting in Berlin.

Ilka Bessin möchte die Freiheit haben, jederzeit die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit auszuleben: "Berlin ist ganz klar eine der modischen Hauptstädte. Hier kannst du alles tragen, machen und tun. Niemand guckt dich schräg an." Der TV-Star hat sich schon immer von den Stereotypen abgesetzt. Ilka möchte selbst bestimmen, was sie trägt und weiß genau, welche Looks ihre Einzigartigkeit unterstreichen. Wenn es nach ihr ginge, sollten Stereotypen in der heutigen Gesellschaft keinen Platz mehr haben: "Mode ist ein Lebensgefühl und dazu da sich selbst auszudrücken."

Ob beruflich oder privat - Ilkas Outfits müssen immer bequem, ungezwungen und lässig sein. Bei der Wahl ihrer Kleidung achtet sie darauf, dass einzelne Teile vielseitig kombinierbar oder multifunktional sind. "Ich finde es toll, wenn ich das Hemdblusenkleid auch mal als Mantel tragen kann." Auch bei Farben und Mustern experimentiert Ilka gerne. Ob uni, Blümchen oder Streifen - sie lässt sich von den üblichen Moderegeln nicht irritieren. "Wenn Leute sagen, Streifen machen dick, dann erst recht!"

